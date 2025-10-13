Hamas naj bi izpustil zadnje talce, Trump: Vojna v Gazi je končana

Družine talcev, ki jih je Hamas zajel med napadom na Izrael 7. oktobra pred dvema letoma, se že od zgodnjih jutranjih ur zbirajo na trgu v Tel Avivu. Tam bodo na velikem zaslonu predvajali novice o talcih, ki jih v Izraelu pričakujejo v prihodnjih urah. Številni v rokah držijo transparente s fotografijami njihovih najdražjih in ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

Živih naj bi bilo še 20 talcev, obenem naj bi Hamas predal posmrtne ostanke 28 ljudi. Predaja naj bi potekala v dveh fazah. Ob 7. uri po srednjeevropskem času bodo izpustili prvo skupino iz osrednjega dela enklave, kjer se nahaja koridor Necarim. Preostali talci naj bi bili iz Han Junisa na jugu območja Gaze izpuščeni ob 9. uri po srednjeevropskem času. Nekatere družine talcev naj bi v pričakovanju vrnitve njihovih svojcev že napotili v vojaško bazo Re'im blizu meje z enklavo.

Palestinska tiskovna agencija Šehab, ki jo povzema britanski BBC, poroča, da je Hamas že objavil imena 20 talcev, ki bodo kmalu izpuščeni.