Tujina

Hamas naj bi izpustil zadnje talce, Trump: Vojna v Gazi je končana

Jeruzalem, 13. 10. 2025 06.07 | Posodobljeno pred 7 minutami

U.Z. , STA
V Tel Avivu se v pričakovanju izpustitve preostalih talcev iz Gaze zbirajo množice ljudi. Palestinsko gibanje Hamas naj bi prvo skupino izpustilo ob 7. uri po srednjeevropskem času. V regijo je že odpotoval ameriški predsednik Donald Trump, ki je pred odhodom zatrdil, da je vojne konec.

Družine talcev, ki jih je Hamas zajel med napadom na Izrael 7. oktobra pred dvema letoma, se že od zgodnjih jutranjih ur zbirajo na trgu v Tel Avivu. Tam bodo na velikem zaslonu predvajali novice o talcih, ki jih v Izraelu pričakujejo v prihodnjih urah. Številni v rokah držijo transparente s fotografijami njihovih najdražjih in ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

Živih naj bi bilo še 20 talcev, obenem naj bi Hamas predal posmrtne ostanke 28 ljudi. Predaja naj bi potekala v dveh fazah. Ob 7. uri po srednjeevropskem času bodo izpustili prvo skupino iz osrednjega dela enklave, kjer se nahaja koridor Necarim. Preostali talci naj bi bili iz Han Junisa na jugu območja Gaze izpuščeni ob 9. uri po srednjeevropskem času. Nekatere družine talcev naj bi v pričakovanju vrnitve njihovih svojcev že napotili v vojaško bazo Re'im blizu meje z enklavo.

Palestinska tiskovna agencija Šehab, ki jo povzema britanski BBC, poroča, da je Hamas že objavil imena 20 talcev, ki bodo kmalu izpuščeni.

Izrael bo v zameno izpustil okoli 250 palestinskih zapornikov in še 1700 priprtih Palestincev.

Poleg izpustitev talcev dogovor o prekinitvi ognja po dveh letih vojne vključuje še delen umik izraelske vojske iz Gaze in odprtje humanitarnih kanalov za dostavo hrane in zdravil. Gre za prvo fazo mirovnega načrta ZDA, ki ga bodo danes uradno potrdili na vrhu v Kairu. Udeležil se ga bo tudi njegov pobudnik – ameriški predsednik Trump.

Še pred tem bo Trump obiskal Izrael, kjer naj bi se srečal s premierjem Benjaminom Netanjahujem in družinami talcev, nagovoril pa bo tudi Kneset. 

Preden se je Trump vkrcal na letalo, je dejal, da je "vojna med Hamasom in Izraelom končana", poroča BBC. Izrazil je tudi prepričanje, da bo dogovorjena prekinitev ognja držala, in hvalil vlogo izraelskega premierja Netanjahuja ter Katarja, enega od posrednikov med stranema.

O drugih fazah njegovega mirovnega načrta bodo sicer strani morale še doseči dogovor. Med drugim gre za vprašanje upravljanja Gaze, obsega umika izraelskih enot in razorožitve Hamasa.

V Egiptu slovesnost

Trump bo pozneje odletel v egiptovsko letovišče Šarm el Šejk in skupaj z egiptovskim predsednikom Abdelom Fatah al Sisijem predsedoval srečanju, ki se ga bo udeležilo več kot 20 voditeljev držav, med njimi britanski premier Keir Starmer, nemški kancler Friedrich Merz, francoski predsednik Emmanuel Macron ter premierja Italije in Španije Giorgia Meloni in Pedro Sanchez. Pričakujejo tudi jordanskega kralja Abdulaha, generalnega sekretarja ZN Antonia Guterresa ter predsednika Evropskega sveta Antónia Coste.

Donald Trump na poti v Izrael, kjer se bo srečal z družinami talcev.
Donald Trump na poti v Izrael, kjer se bo srečal z družinami talcev. FOTO: Profimedia

Na srečanju naj bi po napovedih Egipta odprli novo stran prizadevanj za regionalno stabilnost na Bližnjem vzhodu, potem ko je bil prejšnji teden dosežen dogovor o prekinitvi ognja v Gazi.

V Egipt pa predvidoma ne bo izraelskega premierja Netanjahuja ali kakšnega drugega izraelskega predstavnika niti predstavnikov Hamasa.

