Trump na seznam sovražnikov medijev

RSF je na svoji spletni strani zapisala, da Trumpovi napadi na medije vse bolj presegajo zgolj retoriko in javno izražene politike, saj je v zadnjem času uvedel tudi fizične omejitve za novinarje.

Spletnemu mediju Politico ter televizijama CNN in MS NOW je sredi septembra prepovedal poročanje iz Bele hiše, zaradi česar je trojica medijev vložila tožbo.

RSF sicer uvrščajo ZDA na 64. mesto med 180 državami na svetovni lestvici svobode medijev.

Trump se je tako pridružil seznamu, na katerem je med drugim ruski predsednik Vladimir Putin. Seznam sestavlja 33 posameznikov in organizacij, ki po navedbah Novinarjev brez meja namenoma spodkopavajo neodvisno novinarstvo.