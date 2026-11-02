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Trump na seznam sovražnikov medijev

02. 11. 2026 09.50 pred 2 urama 2 min branja 18

Avtor:
STA
Donald Trump

Organizacija Novinarji brez meja (RSF) je ameriškega predsednika Donalda Trumpa uvrstila na letošnji seznam sovražnikov medijev, je ob mednarodnem dnevu boja proti nekaznovanju zločinov nad novinarji sporočila organizacija. RSF očita Trumpu, da je okrepil napade na medije, odkar se je januarja 2025 vrnil v Belo hišo.

RSF je na svoji spletni strani zapisala, da Trumpovi napadi na medije vse bolj presegajo zgolj retoriko in javno izražene politike, saj je v zadnjem času uvedel tudi fizične omejitve za novinarje.

Spletnemu mediju Politico ter televizijama CNN in MS NOW je sredi septembra prepovedal poročanje iz Bele hiše, zaradi česar je trojica medijev vložila tožbo.

RSF sicer uvrščajo ZDA na 64. mesto med 180 državami na svetovni lestvici svobode medijev.

Trump se je tako pridružil seznamu, na katerem je med drugim ruski predsednik Vladimir Putin. Seznam sestavlja 33 posameznikov in organizacij, ki po navedbah Novinarjev brez meja namenoma spodkopavajo neodvisno novinarstvo.

Donald Trump
Donald Trump
FOTO: Profimedia

Med tistimi, ki jih je RSF na novo uvrstila na seznam sovražnikov medijev, je tudi predsednik Egipta Abdel Fatah al Sisi. Očitajo mu ukinitev neodvisnega medija Mada Masr in zapiranje novinarjev.

RSF je na svoji spletni strani zapisala, da je posameznikom in organizacijam na seznamu skupno "sovraštvo do medijske svobode". "Njihova orožja se mogoče razlikujejo, toda njihovi cilji so enaki: utišati neodvisne glasove in poteptati pravico do obveščenosti," so dodali.

Opozorili pa so, da državljani na koncu vendarle lahko kaznujejo kršenje svoboščin, ko dobijo priložnost, da izrazijo svoj glas. V luči tega so spomnili na letošnja poraza nekdanjega madžarskega premierja Viktorja Orbana in nekdanjega srbskega predsednika Aleksandra Vučića na parlamentarnih volitvah.


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KOMENTARJI18

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Razumnež
02. 11. 2026 12.13
Za svoje otroke si srčno želim dvoje.... Da ne bi bili politiki, ter da ne bi bili novinarji.... Karkoli drugega bom lažje sprejel.
Odgovori
0 0
Vest-naroda
02. 11. 2026 11.16
Janezs mu je že čestital!
Odgovori
+1
2 1
FreedomMan
02. 11. 2026 10.57
Jutri sledi modri cunami na volitvah za kongres.
Odgovori
+0
3 3
Big M
02. 11. 2026 11.13
To so ti bele levičarke povedale? Da bo modri cunami? 😆
Odgovori
+0
2 2
Big M
02. 11. 2026 11.16
Kako promocijo je naredo Trump za demonRat-e?
Odgovori
-1
1 2
Big M
02. 11. 2026 10.51
Od dneva 1 je sovražnik medijev! Zato pa mamo poročanje kot ga imamo. Nič novega pod soncem!
Odgovori
+2
4 2
Samo DESNO je pravo
02. 11. 2026 10.49
Medije vas Sovražimo vsi..in ne sam trump
Odgovori
-2
3 5
sabro4
02. 11. 2026 10.37
stabili genij napada medije, pa to je nemogoče, po moje lažna novica...
Odgovori
+2
2 0
Kviz
02. 11. 2026 10.35
Trump ima prav. Ko bo obstajala kakšna druga izobraževalna ustanova razen FDV bo demokratičnost novinarstva realna.
Odgovori
-3
3 6
Vest-naroda
02. 11. 2026 11.15
Proti FDV si zato, ker so tam diplomirali Janša, Mahnič in podobni kalibri, knede?!
Odgovori
+1
2 1
yss
02. 11. 2026 10.21
Skoraj praviloma so med njimi ljudje, ki se bojijo lastne sence in dobro vedo zakaj..
Odgovori
+2
5 3
FreedomMan
02. 11. 2026 10.17
Malo je falilo janši da se priključi tej "eliti" politikov kot so putin, trump, sisi... zgolj 1% na referendumu.
Odgovori
+3
6 3
ArkaMast
02. 11. 2026 10.12
Pri nas je isto. Drsničarji nočejo korektnega poročanja in napadajo javni RTV.
Odgovori
+7
11 4
Razumnež
02. 11. 2026 12.14
In zakaj ne bi smeli zahtevati korektnega poročanja?
Odgovori
0 0
FreedomMan
02. 11. 2026 10.11
Jutri sledi modri cunami, trump je za promocijo levice in demokratov po svetu naredil več od che guevare.
Odgovori
+6
8 2
bibaleze
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