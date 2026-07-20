Med tekmo za neprebojnim steklom, med slavjem na odru s Španci

Na sporedu je bilo le še sklepno dejanje svetovnega prvenstva – predaja pokala v španske roke. Na oder sta ga prinesla predsednik Fife Gianni Infantino in Trump, ki je kapetanu Rodriju tudi čestital.

Španski nogometaši so nato nekaj sekund počakali, da bi se predsednik Fife Gianni Infantino in Trump umaknila z odra, da bi pokal dvignili sami, a Trumpu se ni mudilo. Infantino ga je sicer subtilno poskušal umakniti z odra, a je ameriški predsednik stal ob robu Špancev in pristal na zgodovinski fotografiji ob dvigu pokala.