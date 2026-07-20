Med tekmo za neprebojnim steklom, med slavjem na odru s Španci

Na sporedu je bilo le še sklepno dejanje svetovnega prvenstva – predaja pokala v španske roke. Na oder sta ga prinesla predsednik Fife Gianni Infantino in Trump, ki je kapetanu Rodriju tudi čestital.
Španski nogometaši so nato nekaj sekund počakali, da bi se predsednik Fife Gianni Infantino in Trump umaknila z odra, da bi pokal dvignili sami, a Trumpu se ni mudilo. Infantino ga je sicer subtilno poskušal umakniti z odra, a je ameriški predsednik stal ob robu Špancev in pristal na zgodovinski fotografiji ob dvigu pokala.
Za neodobravanje navijačev je Trump poskrbel že, ko je stopil na zelenico, kjer se je rokoval s številnimi znanimi in bogatimi gosti. Žvižgi množice so hrup na stadionu zvišali na 84 decibelov, navaja The Independent.
Trump je na finale svetovnega prvenstva sicer priletel s predsedniškim helikopterjem "Marine One". Pred pristankom je še preletel stadion, na katerem se je zbralo več kot 80 tisoč ljudi.
Predsednik Fife Gianni Infantino je Trumpu sicer podaril 10 vstopnic za tekmo. Morda sta vstopnici prav iz tega paketa prejela tudi Melania Trump in njun sin Barron.
Družina Trump si je finale, ki so ga Španci dobili z golom v podaljšku, ogledala iz častne lože za neprebojnim steklom.
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