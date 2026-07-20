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Med tekmo za neprebojnim steklom, med slavjem na odru s Španci

New Jersey, 20. 07. 2026 08.43 pred 58 minutami 1 min branja 42

Avtor:
N.L.
Špansko slavje in Donald Trump na odru

Za Španijo kriki navdušenja, za ameriškega predsednika Donalda Trumpa posmeh. Ko je Trump po tekmi stopil na zelenico in se na zmagovalnem odru pridružil španskemu kapetanu Rodriju, so na stadionu odjeknili glasni žvižgi. Nogometne navdušence je zmotilo tudi Trumpovo vztrajanje na odru, kjer je bil tudi ob slovesnem dvigu pokala. Ameriški predsednik si je finale sicer ogledal za neprebojnim steklom v družbi žene Melanie in sina Barrona.

Na sporedu je bilo le še sklepno dejanje svetovnega prvenstva – predaja pokala v španske roke. Na oder sta ga prinesla predsednik Fife Gianni Infantino in Trump, ki je kapetanu Rodriju tudi čestital.

Španski nogometaši so nato nekaj sekund počakali, da bi se predsednik Fife Gianni Infantino in Trump umaknila z odra, da bi pokal dvignili sami, a Trumpu se ni mudilo. Infantino ga je sicer subtilno poskušal umakniti z odra, a je ameriški predsednik stal ob robu Špancev in pristal na zgodovinski fotografiji ob dvigu pokala.

Za neodobravanje navijačev je Trump poskrbel že, ko je stopil na zelenico, kjer se je rokoval s številnimi znanimi in bogatimi gosti. Žvižgi množice so hrup na stadionu zvišali na 84 decibelov, navaja The Independent.

Trump je na finale svetovnega prvenstva sicer priletel s predsedniškim helikopterjem "Marine One". Pred pristankom je še preletel stadion, na katerem se je zbralo več kot 80 tisoč ljudi.

Predsednik Fife Gianni Infantino je Trumpu sicer podaril 10 vstopnic za tekmo. Morda sta vstopnici prav iz tega paketa prejela tudi Melania Trump in njun sin Barron.

Družina Trump si je finale, ki so ga Španci dobili z golom v podaljšku, ogledala iz častne lože za neprebojnim steklom.

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KOMENTARJI42

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Heprk
20. 07. 2026 09.55
Med tem pa iranski voditelji hodijo brez strazarjev med ljudmi. To je razlikemed postenim in lopovom.
Odgovori
-2
2 4
Big M
20. 07. 2026 09.57
Aja, kje te? Daj podatke, da preverim sama
Odgovori
0 0
peglezn
20. 07. 2026 09.51
to je precej podobno včerajšnji inštalaciji Kraljice aka Zorana Jankoviča, ki se je vštulil na podelitev zlatih medalj našim košarkašem... s tem, da je Zoki lev in je to OK?
Odgovori
+1
2 1
Slovenska pomlad
20. 07. 2026 09.50
Ni res... Trump je priljubljen kot je pri nas črni Ivan.
Odgovori
-1
1 2
Big M
20. 07. 2026 09.48
Če pa so rekli, da Infantina ne bo zraven? A niso o tem pisali že predvčerajšnjim?
Odgovori
0 0
borjac
20. 07. 2026 09.47
Karikatura podelitve Pokala za naslov Svetovnega prvaka , scenaristi Trump in Infantino.
Odgovori
+2
2 0
Big M
20. 07. 2026 09.48
Super sta bla! Ko dve navdušeni šolarki!🥰
Odgovori
-1
0 1
Uporabnik-1442225
20. 07. 2026 09.46
Ekspert za rdeče kartone
Odgovori
+0
1 1
jank
20. 07. 2026 09.46
Ljudje mu jasno izkazujejo, da ga ne marajo, a on se kot podrepna muha še kar nastavlja kameram in se slini povsod, čeprav mu tam ni mesto.
Odgovori
+4
6 2
Big M
20. 07. 2026 09.51
🤣😂🤣😂 reči mi da nimaš pojma kaj je naloga predsednika brez, da mi rečeš da nimaš pojma kaj je naloga predsednika!
Odgovori
0 0
20. 07. 2026 09.46
Oprosrite 24 ur pa vi tega Trampa predstavljate negativno spet in spet. Ni bilo ne preteranih žvižgov, tudi v družbi igralcev ni bil dolgo. Ko bo, če sploh bo priložnost, da se pa kak naš levi politik slika z njim, boste pa pisali slavospeve. Škoda da ste zavili tako enosmerno.
Odgovori
-2
2 4
Big M
20. 07. 2026 09.50
Ej, Trumpa mrzijo že od samega začetka! Ne morejo prek tega, da bi poročali objektivno. Ma dobro vedo kaj prinaša klike!
Odgovori
+0
1 1
Golobji ples
20. 07. 2026 09.45
Slovenci smo lahko ponosni na svojega ameriškega zeta
Odgovori
-6
1 7
Golobji ples
20. 07. 2026 09.44
Čestitke našemu ameriškemu zetu!
Odgovori
-5
2 7
Wolfman
20. 07. 2026 09.39
A ni imela Merlanija prevelika sončna očala v akvariju?
Odgovori
+4
5 1
Big M
20. 07. 2026 09.44
Ne ni, a si fošljiv, da nisi mogo bit polek njih? Saj bi te za roko držala če bi ti pustli zraven pa liziko bi dobil...
Odgovori
-3
1 4
Wolfman
20. 07. 2026 09.59
Zraven zbiralcev otrok, zbiralcev otrok! si pa res ne želim sedeti!
Odgovori
0 0
Obi-van-Kenobi
20. 07. 2026 09.34
Show program sestavljen skoraj izkljucno brez belcev, fajn
Odgovori
+2
4 2
Ponent
20. 07. 2026 09.33
kam se slini zraven, kaj mu res ni jasno, mene bi blo sram ko bi gledal te slike, stoji ko peto kolo zraven.
Odgovori
+4
7 3
Big M
20. 07. 2026 09.36
Ne laži pa poglej posnetek! Kam se sili, dej ne bluzi! Tak ga RADI SOVRAŽITEB ke še si laži polek zmišljujete! 🤢
Odgovori
-5
2 7
Big M
20. 07. 2026 09.33
Čakte malo a se tu širijo laži? Baje mediji pišejo in sporočajo novice iz sveta BREZ PRISTRANSKOSTI! Poglejaš po spletu in kaj vidiš! Absolutno vsi pišejo isto: Trump za neprebojnim steklom! Najraje je pisati na pol resnice ne? A nekateri ne verjamemo na prvo roko, pa vemo poglejat še globje! Vau a ne😮?! Ameriški predsednik Donald Trump, MEHIŠKA predsednica Claudia Sheinbaum in KANADSKI premier Mark Carney so si finale svetovnega prvenstva v nogometu SKUPAJ ogledali za neprebojnim steklom na stadionu MetLife! Nemogoče, da navadni smrtniki lahko bolše raziščemo dogodke?!?! 🤯🤯🤯
Odgovori
-1
3 4
JanezOrban
20. 07. 2026 09.31
Čestitke Špancem,samo da niso židi zmagali!
Odgovori
+5
6 1
luckyss.1
20. 07. 2026 09.34
Kako ne ? Saj Izrael sesuva Palestino in vsak dan bolj zmaguje.
Odgovori
+0
4 4
Wolfman
20. 07. 2026 09.31
Aquarieum ljudje!
Odgovori
+0
1 1
Big M
20. 07. 2026 09.35
Alo njegove podplate pa gleznje ne pozabi opisat! To ti je skoro bolše šlo kot karkoli druga!
Odgovori
-2
0 2
kritika1
20. 07. 2026 09.29
Oprostite, saj je bila to samo nogometna tekma. Res moraš biti neka posebnega da iz vsakega dogodka potegneš tisto, ker je slabo in samo to!
Odgovori
+1
3 2
JanezOrban
20. 07. 2026 09.19
Yamal mu sploh roke ni hotel dat temu židu!
Odgovori
+2
6 4
luckyss.1
20. 07. 2026 09.22
Yamal je Hamasovec
Odgovori
+2
5 3
JanezOrban
20. 07. 2026 09.25
Ti pa Janšist!
Odgovori
-3
2 5
Big M
20. 07. 2026 09.25
Uf stric Janez si masten ha?
Odgovori
0 0
luckyss.1
20. 07. 2026 09.30
JabnezOrban je obupan, ker njegov Holob in Palestina sta na kolenih.
Odgovori
+5
5 0
bohinj je zakon
20. 07. 2026 09.18
Še ena Donaldova zmaga.
Odgovori
-3
2 5
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