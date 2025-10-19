'Kralj' Trump na spletu protestnike polival z rjavo tekočino

Donald Trump je s svojimi sledilci delil objavo na platformi Truth Social z videoposnetkom, ki ga je ustvarila umetna inteligenca, na katerem nosi krono, leti z lovskim letalom z imenom King Trump in napada množico protestnikov z rjavo tekočino.

Videoposnetek, ki je bil deljen na predsednikovih osebnih in vladnih računih družbenih medijev, prikazuje predsednika, kako se dviga nad protestno množico na mestu, ki je videti kot Times Square. Letalo nato na protestnike poliva rjavo tekočino, v ozadju pa se predvaja pesem Kennyja Logginsa Danger Zone, kar je očitna referenca na filme Top Gun.

V pripravah na demonstracije No Kings, ki so po ocenah organizatorjev privabile skoraj 7 milijonov ljudi v vseh 50 državah, so se republikanci odzvali z mešanico pretiravanja, kritik in posmeha.

Predsednik predstavniškega doma Mike Johnson in kongresni republikanci so proteste označili za sovraštvo do Amerike, minister za promet Sean Duffy pa je namignil, da so udeleženci pro-Hamasovci ali plačani protestniki, ki delujejo v imenu Antife, gibanja, ki ga administracija šteje za domačo teroristično skupino.

Predsednikovi republikanski zavezniki so se podobno norčevali iz protestnikov s slikami in videoposnetki umetne inteligence, na katerih predsednik nosi krono.

Organizatorji protesta No Kings (Brez kraljev) so se dobro zavedali poskusov administracije, da bi verjetno največji enodnevni protest v sodobni zgodovini povezala z nasiljem.