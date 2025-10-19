Svetli način
Tujina

'Kralj' Trump na spletu protestnike polival z rjavo tekočino

Washington, 19. 10. 2025 16.27 | Posodobljeno pred eno minuto

Avtor
D. S. , T.H.
Komentarji
11

Ameriški predsednik Donald Trump je objavil videoposnetek, ki ga je ustvarila umetna inteligenca, na katerem leti z letalom z imenom King Trump in bombardira protestnike z rjavo tekočino. Po ZDA se je namreč v soboto na najmanj 2700 prijavljenih protestih zbralo sedem milijonov Američanov, ki so izražali nasprotovanje Trumpu in njegovemu načinu vladanja. Protesti so potekali pod geslom No kings (Nočemo kraljev).

Donald Trump je s svojimi sledilci delil objavo na platformi Truth Social z videoposnetkom, ki ga je ustvarila umetna inteligenca, na katerem nosi krono, leti z lovskim letalom z imenom King Trump in napada množico protestnikov z rjavo tekočino.

Videoposnetek, ki je bil deljen na predsednikovih osebnih in vladnih računih družbenih medijev, prikazuje predsednika, kako se dviga nad protestno množico na mestu, ki je videti kot Times Square. Letalo nato na protestnike poliva rjavo tekočino, v ozadju pa se predvaja pesem Kennyja Logginsa Danger Zone, kar je očitna referenca na filme Top Gun.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V pripravah na demonstracije No Kings, ki so po ocenah organizatorjev privabile skoraj 7 milijonov ljudi v vseh 50 državah, so se republikanci odzvali z mešanico pretiravanja, kritik in posmeha.

Predsednik predstavniškega doma Mike Johnson in kongresni republikanci so proteste označili za sovraštvo do Amerike, minister za promet Sean Duffy pa je namignil, da so udeleženci pro-Hamasovci ali plačani protestniki, ki delujejo v imenu Antife, gibanja, ki ga administracija šteje za domačo teroristično skupino.

Predsednikovi republikanski zavezniki so se podobno norčevali iz protestnikov s slikami in videoposnetki umetne inteligence, na katerih predsednik nosi krono.

Organizatorji protesta No Kings (Brez kraljev) so se dobro zavedali poskusov administracije, da bi verjetno največji enodnevni protest v sodobni zgodovini povezala z nasiljem.

Preberi še Ameriška mesta preplavili protestniki: 'V Ameriki nimamo kraljev'

"Očitno se bojijo mirne opozicije," je ta teden za The Independent povedal soustanovitelj organizacije Indivisible Ezra Levin.

trump objava družbena omrežja no kings protesti
KOMENTARJI (11)

Mikl
19. 10. 2025 17.10
Ja dvorni norček Biden je bil za levake bolj primeren ...
ODGOVORI
0 0
Slovenecsem
19. 10. 2025 17.10
-2
Levičarji ko niso na oblasti pa protestirajo. Nič ne bodo dosegli, njihova wok ideologija se podira, Soroš doživlja živčni zlom.
ODGOVORI
0 2
Rožle Patriot
19. 10. 2025 17.09
-1
Pač red je red ... naj te Amerikanose že nekdo nauči 1x reda ... in to je zagotovo Trump !!!
ODGOVORI
0 1
samastur
19. 10. 2025 17.08
-1
kdo nam vlada... 🫨😵‍💫😭
ODGOVORI
1 2
300 let do specialista
19. 10. 2025 17.08
+3
👌👏👏 Trump!
ODGOVORI
4 1
JAZsemTI
19. 10. 2025 17.07
+2
Zahod je v riti…
ODGOVORI
3 1
Quatroporte
19. 10. 2025 17.06
+2
Ce niso na ablasti morajo pa protestirat, ko otroc k mu vzames mobitel,bedarija, no kings ,za ta levake je edino pravicno po njihovo only we are kings bruh
ODGOVORI
2 0
Slovenska pomlad
19. 10. 2025 17.03
+11
No ta rjava tekočina se v našem jeziku imenuje drek ali blato.Nisem se mislil,da Amerika lahko pade tako nizko.
ODGOVORI
11 0
Rakete zemlja zrak
19. 10. 2025 17.06
+1
Gospod Maljevc je lepo dejal poznam to
ODGOVORI
1 0
Slash
19. 10. 2025 17.02
-2
Bravo Trump ! Svaka čast ! Tako se dela !
ODGOVORI
5 7
Smo druga Švica
19. 10. 2025 17.01
-2
Hahah
ODGOVORI
2 4
