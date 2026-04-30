Tujina

Trump astronavtom: Tudi sam bi zmogel kaj takega, sem v zelo dobri formi

Washington, 30. 04. 2026 06.25 pred 6 minutami 1 min branja 0

Avtor:
Ne.M. STA
Trump sprejel astronavte misije Artemis 2

Ameriški predsednik Donald Trump je v sredo v Beli hiši sprejel astronavte misije Artemis 2, ki so pred kratkim uspešno opravili pot okoli Lune, in dejal, da so zelo ponosni nanje, poročajo ameriški mediji. Omenil je, da bi bil tudi sam sposoben česa podobnega, ker je v zelo dobri formi.

Poveljnik misije Reid Wiseman, pilot Victor Glover ter astronavta, Američanka Christina Koch in Kanadčan Jeremy Hansen so poslušali Trumpa, ki je dejal, da je za pot okrog Lune treba biti zelo pameten in fizično sposoben. "Ne bi imel nobenih težav, da bi to zmogel, saj sem fizično v zelo dobri formi," je ocenil predsednik.

Posadka je med misijo v začetku tega meseca podrla rekord Apolla 13 iz leta 1970 za največjo razdaljo, prevoženo od Zemlje – preleteli so 406.771 kilometrov. 10. aprila je njihova kapsula Orion pristala v Tihem oceanu.

Kot je še dejal Trump, ima ameriška vesoljska agencija Nasa dobre možnosti za vrnitev astronavtov na površino Lune, še preden bo sam januarja 2029 zapustil Belo hišo.

V začetku aprila je Trump napovedal, da namerava proračun Nase zmanjšati za 23 odstotkov, vključno s 46-odstotnim zmanjšanjem sredstev za pobude na področju vesoljske znanosti. Napovedal pa je, da bo njegova vlada v bližnji prihodnosti objavila čim več informacij o neznanih letečih predmetih.

ZDA za vojno v Iranu zapravile 25 milijard dolarjev

Zadovoljna.si Gregor Merdaus: "Moj cilj je zmaga"
24ur.com Trump opravil kognitivni test: 'Na vsa vprašanja sem odgovoril pravilno'
24ur.com Žan Simonič
24ur.com 'Trump je prevzel svojo pravo službo. Postal je varuška Muskovega sina'
24ur.com Emkej: 'Hype' mine, talent ostane
Okusno.je Zmagovalec MasterChefa razkriva, kaj v šovu potrebuješ za uspeh
24ur.com Ajatola Hamenej o Trumpu: Tirane so strmoglavili, tudi njega bodo
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

bibaleze
Portal
Ne boste verjeli, kaj se otroci naučijo med enim samim obiskom trgovine
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
Nasveti fizioterapevtke za pravilen razvoj dojenčka
Nasveti fizioterapevtke za pravilen razvoj dojenčka
Katera živila si pripraviti v torbo za v porodnišnico?
Katera živila si pripraviti v torbo za v porodnišnico?
zadovoljna
Portal
Videti je bila kot prava egipčanska boginja sodobnega časa
Dnevni horoskop: Raki ne skrivajo čustev, tehtnice morajo postaviti meje
Dnevni horoskop: Raki ne skrivajo čustev, tehtnice morajo postaviti meje
Znano je, katere čevlje bomo nosile to poletje
Znano je, katere čevlje bomo nosile to poletje
Kršenje pravil zaneti spor v Kmetiji
Kršenje pravil zaneti spor v Kmetiji
vizita
Portal
Pred usodnim zmenkom so ji diagnosticirali terminalnega raka
Pri deodorantu večina ljudi izbere napačno stvar
Pri deodorantu večina ljudi izbere napačno stvar
Sašo Avsenik zaradi redke nevrološke motnje začasno odložil harmoniko, upanje pa našel v Barceloni
Sašo Avsenik zaradi redke nevrološke motnje začasno odložil harmoniko, upanje pa našel v Barceloni
Pomanjkanje apetita zjutraj: kaj pomeni in kdaj je razlog za skrb
Pomanjkanje apetita zjutraj: kaj pomeni in kdaj je razlog za skrb
cekin
Portal
Brez kreditov do milijonov: Finančni recept legendarne pevke
Pozabite na draga potovanja: Moldavija vas bo povsem očarala
Pozabite na draga potovanja: Moldavija vas bo povsem očarala
Garsonjere za 170.000 in več evrov. Poglejte najdražjo
Garsonjere za 170.000 in več evrov. Poglejte najdražjo
Taylor Swift želi zaščititi dva svoja zvočna posnetka kot blagovno znamko
Taylor Swift želi zaščititi dva svoja zvočna posnetka kot blagovno znamko
moskisvet
Portal
Vsi so gledali isto stvar: žena nogometaša navdušila s postavo
Zakaj se v starih stavbah počutimo nelagodno? Znanost razkriva razlog
Zakaj se v starih stavbah počutimo nelagodno? Znanost razkriva razlog
Iz enega soda nafte nastane več, kot si mislite – skoraj vse uporabljamo vsak dan
Iz enega soda nafte nastane več, kot si mislite – skoraj vse uporabljamo vsak dan
Najlepše obalno mesto na svetu: Nahaja se pri naših sosedih
Najlepše obalno mesto na svetu: Nahaja se pri naših sosedih
dominvrt
Portal
Prvomajski kresovi: nevarna past za ježke in druge male živali
Ta majhna žival lahko resno zastrupi vašega psa
Ta majhna žival lahko resno zastrupi vašega psa
Čiščenje preprog: kako jo osvežiti in globinsko očistiti?
Čiščenje preprog: kako jo osvežiti in globinsko očistiti?
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
okusno
Portal
7 idej za mini sladice, popolne za piknike in zabave
Odlične jedi za popestritev prvomajskih praznikov
Odlične jedi za popestritev prvomajskih praznikov
Hiter zajtrk s kar 30 grami beljakovin, ki vas bo nasitil do kosila
Hiter zajtrk s kar 30 grami beljakovin, ki vas bo nasitil do kosila
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
voyo
Portal
Kmetija
Ljubezen na prvi ples
Ljubezen na prvi ples
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
