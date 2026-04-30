Trump astronavtom: Tudi sam bi zmogel kaj takega, sem v zelo dobri formi

Poveljnik misije Reid Wiseman , pilot Victor Glover ter astronavta, Američanka Christina Koch in Kanadčan Jeremy Hansen so poslušali Trumpa, ki je dejal, da je za pot okrog Lune treba biti zelo pameten in fizično sposoben. "Ne bi imel nobenih težav, da bi to zmogel, saj sem fizično v zelo dobri formi," je ocenil predsednik.

Posadka je med misijo v začetku tega meseca podrla rekord Apolla 13 iz leta 1970 za največjo razdaljo, prevoženo od Zemlje – preleteli so 406.771 kilometrov. 10. aprila je njihova kapsula Orion pristala v Tihem oceanu.

Kot je še dejal Trump, ima ameriška vesoljska agencija Nasa dobre možnosti za vrnitev astronavtov na površino Lune, še preden bo sam januarja 2029 zapustil Belo hišo.

V začetku aprila je Trump napovedal, da namerava proračun Nase zmanjšati za 23 odstotkov, vključno s 46-odstotnim zmanjšanjem sredstev za pobude na področju vesoljske znanosti. Napovedal pa je, da bo njegova vlada v bližnji prihodnosti objavila čim več informacij o neznanih letečih predmetih.