Trump na telefonu s Putinom: Ni nikakršnega napredka

Pogajanja za končanje vojne, ki jo je Rusija sprožila z agresijo februarja 2022, so trenutno zastala. Putin, ki ga Kijev in zahodne zaveznice obtožujejo zavlačevanja s procesom, medtem ko nadaljuje rusko ofenzivo v Ukrajini, je sicer Trumpu v petek zagotovil pripravljenost nadaljevati pogajanja.

"Šlo je za precej dolg klic, pogovarjala sva se o marsičem, vključno z Iranom, in seveda sva, kot veste, govorila o vojni v Ukrajini. In s tem nisem zadovoljen," je Donald Trump v petek dejal novinarjem. Na vprašanje, če mu je uspel premik bližje dogovora o končanju vojne, je odgovoril: "Ne, pri njem nisem dosegel sploh nikakršnega napredka."

"Trenutno v regiji še vedno obstaja nevarnost napada z droni. Vse sile in sredstva so v pripravljenosti," je nadaljeval in dodal, da so iz dvonadstropne stavbe evakuirali 20 prebivalcev.

V ukrajinskem napadu z dronom v ruski regiji Rostov je bila ubita ena oseba, so danes sporočile lokalne oblasti. Tudi Ukrajina je poročala o novih ruskih napadih z raketami in droni. V prestolnici Kijev je bilo v napadih ranjenih 19 ljudi.

Skupno je ruska zračna obramba ponoči nad več regijami sestrelila 48 ukrajinskih dronov, ob sklicevanju na rusko obrambno ministrstvo poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Tarča napadov z raketami in droni je bila znova tudi Ukrajina. Po navedbah ukrajinskih sil je Moskva proti Ukrajini izstrelila 539 dronov in enajst raket, zračna obramba pa je sestrelila 270 ruskih izstrelkov.

"Glavna tarča napadov je bila ukrajinska prestolnica, mesto Kijev!" so še sporočile ukrajinske sile. V napadih na Kijev je bilo ponoči po navedbah lokalnih oblasti ranjenih 23 ljudi, pri čemer so jih 14 hospitalizirali, poroča tiskovna agencija Reuters. Ruski napadi so poškodovali železnice, nekateri potniški vlaki pa so zaradi tega imeli do dve uri zamude.

Ukrajinski zunanji minister Andrij Sibiha je v odzivu na napade ponovil, da Moskva ni zainteresirana za mir. "Dovolj je čakanja! Putin jasno kaže popolno neupoštevanje ZDA in vseh, ki so pozivali h končanju vojne," je dodal.