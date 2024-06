Trump na TikToku: želel ga je prepovedati, zdaj mu je v čast, da ga uporablja

V svoji prvi objavi na družbenem omrežju TikTok, ki je polno mladih potencialnih volivcev, je Donald Trump objavil prvi video s prav posebnim gostom. Video prikazuje Trumpa, ki se je udeležil Ultimate Fighting Championshipa v New Jerseyju. V videu se pojavi tudi izvršni direktor UFC Dana White. Trump je nagovoril uporabnike in dejal, da mu je v čast, da se je pridružil aplikaciji. "Predsednik je zdaj na TikToku," pa je na začetku posnetka dejal White.

Zavzemal se je za prepoved TikToka

Trump je torej odslej na TikToku, ki je priljubljen pri 170 milijonih ljudi v Združenih državah. Še vedno je manjši od konkurentov, kot sta Instagram in Facebook, vendar TikTok hitreje raste, njegovi uporabniki pa so vse mlajši, piše CNN. A med svojim mandatom je Trump opozarjal na povezave TikToka s Kitajsko, kar je bilo del njegove širše protikitajske agende. Trump je TikTok in njegovo kitajsko matično podjetje ByteDance postavil v središče ameriških napetosti s Kitajsko in neuspešno pritiskal za prepoved aplikacije v ZDA.

Predsednik Joe Biden se s Trumpom strinja. Biden je zato podpisal zakonodajo, ki bi TikTok prisilila v prodajo drugemu podjetju ali pa bi se soočil s popolno prepovedjo v ZDA. Toda Trump si je zdaj premislil in nasprotuje prepovedi TikToka po vsej državi, saj po novem meni, da bi taka politika samo odtujila mlade Američane in koristila Meti, še piše CNN.