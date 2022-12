Trump na udaru kritik: pozval je k ukinitvi nekaterih delov ustave

Donald Trump je na svojem družbenem mediju objavil, da tako velika prevara, kot se je zgodila leta 2020, zahteva odpravo vseh pravil in členov, tudi tistih v ustavi. "Naši veliki ustanovitelji ne bi želeli in ne bi podprli lažnih in prevarantskih volitev," je zapisal nekdanji predsednik ZDA.

Bodoči vodja demokratov v predstavniškem domu Hakeem Jeffries je Trumpovo izjavo označil kot nenavadno in ekstremistično ter dodal, da se bodo morali republikanci odločiti, ali bodo še naprej podpirali njegove nedemokratične in ekstremistične poglede.

Doslej ni še nihče odkril nobenega dokaza, da bi Trump izgubil volitve proti trenutnemu predsedniku Joeju Bidnu zaradi prevar, čeprav je v to prepričal svoje podpornike. Tokrat naj bi z izjavo o ukinitvi delov ustave spet šel predaleč kot že v preteklosti s ščuvanjem svojih podpornikov k napadu na kongres.