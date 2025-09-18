Svetli način
Tujina

Trump na večerji šarmiral Kate. Drugi dan obiska o milijardnih investicijah

London, 18. 09. 2025 10.40

Ameriški predsednik Trump ni skrival navdušenja nad pompom, ki ga je pričakal v Londonu. Med razkošno večerjo na gradu Windsor je v družbi kraljeve družine zbijal šale in se nasmihal princesi Catherine. Z Melanio sta kot gosta v Windsorju tudi prespala. Pred vrnitvijo v ZDA pa ga čaka srečanje z britanskim premierjem Keirom Starmerjem, s katerim bosta govorila o milijardnih ameriških investicijah v Združenem kraljestvu, pa tudi o aktualnih temah.

Kralj Karel III. in kraljica Camilla sta v sredo na gradu Windsor pozdravila ameriškega predsednika Donalda Trumpa in prvo damo Melanio Trump z vsem razkošjem, ki ga monarhija premore: pozlačene kočije, škrlatno oblečeni vojaki, topniške salve in razkošna pojedina v veliki banketni dvorani.

"To je bil moj drugi državniški obisk in to se je zgodilo prvič, morda tudi zadnjič. Pravzaprav upam, da je zadnjič," se je Trump pošalil med večerjo na gradu Windsor. S tem je mislil na to, da je edini predsednik, ki je bil kar dvakrat na državniškem obisku Združenega kraljestva. 

Ameriška gosta so med večerjo posedli na sredino dolge mize, Trump pa je več kot očitno užival v blišču in pompu, ki so ga priredili njemu v čast. Ameriški predsednik je za mizo sedel med kraljem Karlom III. in princeso Catherine, prvo damo Melanio Trump pa so posedli na drugo stran mize, med kraljico Camillo in princa Williama

Fotografski objektivi so med drugim ujeli trenutke, ko se je Trump nasmihal princesi in se z njo spogledoval tudi med kraljevim govorom. 

Po razkošnem banketu je čas za politiko

Svoj obisk na Otoku bo Trump danes nadaljeval v Buckinghamshireu, kjer ga bo v Checkersu, podeželski rezidenci predsednika vlade Združenega kraljestva, sprejel Keir Starmer. Trumpa bo pričakala slovesna častna straža z dudarji, kar je poklon predsednikovim škotskim koreninam. Razkazali mu bodo tudi predmete iz arhiva vojnega voditelja Winstona Churchilla, ki je skoval izraz "poseben odnos" za vez med Združenimi državami in Veliko Britanijo.

Trump je v Združeno kraljestvo prišel z obljubo o 150 milijard funtov (172,85 milijarde evri) vrednimi naložbami ameriških podjetij, predvsem v tehnologijo. Britansko podjetje GSK pa načrtuje 30 milijard funtov (34,6 milijarde evrov) naložb v ZDA. Voditelja bosta podpisala "sporazum o tehnološki blaginji", ki bo po besedah britanskih uradnikov prinesel na tisoče delovnih mest in milijarde naložb v umetno inteligenco, kvantno računalništvo in jedrsko energijo.

Na dnevnem redu pa bodo tudi carine na jeklo in aluminij. Maja sta Starmer in Trump sklenila trgovinski sporazum, ki je znižal ameriške tarife na ključno britansko avtomobilsko in letalsko industrijo. Vendar so pogovori o znižanju dajatev za jeklo in aluminij s sedanjih 25 na nič odstotkov zastali, kljub obljubi iz maja, da bo vprašanje rešeno v nekaj tednih. Britanska gospodarska zbornica je sporočila, da bi britanska jeklarska industrija neuspeh pri znižanju tarif "sprejela z grozo", poroča AP.

Čeprav bo na srečanju predvsem poudarek na krepitvi gospodarskih vezi, pa naj bi se voditelja pogovarjala tudi o drugih aktualnih temah, kot so vojna v Ukrajini in izraelska zasedba Gaze. 

Po srečanju bosta voditelja predvidoma skupaj stopila pred novinarje na tiskovni konferenci.

KOMENTARJI (39)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ŠeVednoPlešem
18. 09. 2025 11.24
ahahahahaha, a Kimmla se pa ne da več komentirat. Pač Trump ravno ne izpade junak, ko zahteva od neke televizije v slogu Kim Jon Una ali Vučića, Janše, da odpustijo ... komika ... To je, kot da bi Golob zahteval, da odpustijo Godlerja, ker mu je rekel, da vodi golobnjak ... svašta.
ODGOVORI
0 0
Big M
18. 09. 2025 11.22
+2
Norca se delajo dneve in noči Trumpe, a tip ma karizmo kot malo kateri. Ko ga ni v sobi špukajo po njem a vstopi pa mu v rit lezejo iz ene in druge strani, noro😂
ODGOVORI
2 0
TvojLjubečNoviSosedAzilant
18. 09. 2025 11.23
Tako tako. Pa še Baron bo lahko nekoč slovenski kralj....kraljeva rodbina, tako kot je Trump preko mame
ODGOVORI
0 0
Veščec
18. 09. 2025 11.22
-1
Kaj melani sploh vidi na tem bigmeku
ODGOVORI
0 1
brusilec
18. 09. 2025 11.19
+0
banana diktator naokrog po svetu.. išče prve ki bodo klonili..
ODGOVORI
1 1
Rudar
18. 09. 2025 11.21
+1
Pol sveta je že klonilo.
ODGOVORI
1 0
Minifa
18. 09. 2025 11.18
+0
Kaj vse bi Slovenija lahko dosegla z Melanijo če ne bi imeli teh pokvarjenih, kriminalnih pol pismenih levakov na čelu države..)) Lahko bi bili center dogajanja v Evropi tako smo pa slepo črevo na kadavru.
ODGOVORI
2 2
brusilec
18. 09. 2025 11.20
+0
ženska je bila plačana "družabnica"... Epstein jo je predstavil Trumplnu.. še prej jo je pa sam sprobal.. dejstvo
ODGOVORI
1 1
TvojLjubečNoviSosedAzilant
18. 09. 2025 11.21
Sej bo prišel čas ko bo Baron prišel, da je naš Kralj....in vladar, kraljeve dinastije sin. Pa bodo vpili osli iz lipice, da raje kakega Prebiliča al nekega takega kljukca, ki samo davke zna zvišat....levi tumor raste in razžira možgane
ODGOVORI
0 0
TvojLjubečNoviSosedAzilant
18. 09. 2025 11.23
Brusilec bla bla, pa kaj boste še vse moralizirali, potem pa vsi volite za zagorele genije, ki izpadejo potem tolk pametni, da so še slabši od Trampa
ODGOVORI
0 0
xyz01
18. 09. 2025 11.23
Briga jo za Slovenijo. Mi smo zanjo "comunist state".
ODGOVORI
0 0
dane30
18. 09. 2025 11.18
+4
Ni levih in desnih. Obstaja elita in reveži...
ODGOVORI
4 0
NeXadileC
18. 09. 2025 11.19
✅️
ODGOVORI
0 0
NeXadileC
18. 09. 2025 11.17
+3
Zaklepanje ''To je najbolj neposreden napad na svobodo govora', je najbolj neposreden napad na svobodo govora.
ODGOVORI
3 0
bb5a
18. 09. 2025 11.15
+2
Očitno se lohk komentira sam na 3 članke o Trumpu.
ODGOVORI
2 0
DasaizDalasa
18. 09. 2025 11.15
+1
Samo da ni kaj prste stegoval pod mizo ker bi dobil dobesedno dve okoli kepe, od Melanije in od princese.
ODGOVORI
1 0
Wolfman
18. 09. 2025 11.14
-1
Deklice pa tokrat ni imel servirane na srebrnem pladnju?
ODGOVORI
0 1
TvojLjubečNoviSosedAzilant
18. 09. 2025 11.16
+1
Tipičen levak, Trump ma 10 otrok okrog, ti pa 1 al še to ne pa zdej moraliziraš....
ODGOVORI
1 0
TvojLjubečNoviSosedAzilant
18. 09. 2025 11.13
+1
Trump še tistega staro kroto Kralja Karla prepričaj da mal posluša desne protestnike....
ODGOVORI
1 0
medusa
18. 09. 2025 11.13
+1
Točno ve koga je gledal : - BODOČO KRALJICO! Ponižno ,kot mali deček jo je gledal.
ODGOVORI
1 0
motorist_mb
18. 09. 2025 11.08
-1
😆😆😆
ODGOVORI
0 1
Mens sana
18. 09. 2025 11.06
-1
............zadnja večerja ali obujanje spominov na brezskrbno in lagodno življenje na račun drugih.....................
ODGOVORI
0 1
Big M
18. 09. 2025 11.04
+1
O glej ga mojega 🍊 Trumpija. Kak je luškani, ko se nasmeji ko punčka, da mi solzica sreče priteče🥲❤️
ODGOVORI
2 1
TvojLjubečNoviSosedAzilant
18. 09. 2025 11.19
Boljš da trump hodi tja kot pa njegov predhodnik, ki je zaspal v solariju preden bi pravočasno še ven lahko
ODGOVORI
0 0
Tako pac je
18. 09. 2025 11.02
+2
Riti eni in drugi,ampak prvi veliko vecja.
ODGOVORI
2 0
Anonymous88
18. 09. 2025 11.01
+2
Kakorkoli pravite o Trunpu, mu je že v prvih treh mesecih uspelo pridobiti REKORDNE inveaticije, kar bo poganjalo Ameriko še leta po njegovem mandatu. Da povzamem - EU je z njim sklenila REKORDNE inveaticije, ki pa so le enosmerne - Amerika v EU ni vložila nič. Zdaj pa mi povejte kdo več naredi za svojo državo...
ODGOVORI
3 1
Zenit
18. 09. 2025 11.01
-2
A so jedli rože?
ODGOVORI
1 3
NeXadileC
18. 09. 2025 10.59
-1
Mediji rojslizirajo politike zadnje čase, a le ti so navadni lopovi.
ODGOVORI
0 1
NeXadileC
18. 09. 2025 10.59
-1
...rojalizirajo...
ODGOVORI
0 1
NeXadileC
18. 09. 2025 11.00
+0
Rojalizaciji sledi NeoFevdalizacija, Techno verzija.
ODGOVORI
1 1
manga
18. 09. 2025 10.58
+1
V tujih medijih piše da so droni nad Poljsko bili ukrajinski in poškodovana hiša na Poljskem je bila poškodovana od Natovih letal.Poljska je ujeta v DEBELI LAŽI.
ODGOVORI
3 2
