Trump na večerji šarmiral Kate. Drugi dan obiska o milijardnih investicijah

Kralj Karel III. in kraljica Camilla sta v sredo na gradu Windsor pozdravila ameriškega predsednika Donalda Trumpa in prvo damo Melanio Trump z vsem razkošjem, ki ga monarhija premore: pozlačene kočije, škrlatno oblečeni vojaki, topniške salve in razkošna pojedina v veliki banketni dvorani.

"To je bil moj drugi državniški obisk in to se je zgodilo prvič, morda tudi zadnjič. Pravzaprav upam, da je zadnjič," se je Trump pošalil med večerjo na gradu Windsor. S tem je mislil na to, da je edini predsednik, ki je bil kar dvakrat na državniškem obisku Združenega kraljestva.

Ameriška gosta so med večerjo posedli na sredino dolge mize, Trump pa je več kot očitno užival v blišču in pompu, ki so ga priredili njemu v čast. Ameriški predsednik je za mizo sedel med kraljem Karlom III. in princeso Catherine, prvo damo Melanio Trump pa so posedli na drugo stran mize, med kraljico Camillo in princa Williama.

Fotografski objektivi so med drugim ujeli trenutke, ko se je Trump nasmihal princesi in se z njo spogledoval tudi med kraljevim govorom.