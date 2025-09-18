Trump na večerji šarmiral Kate. Drugi dan obiska o milijardnih investicijah

- FOTO: AP
Kralj Karel III. in kraljica Camilla sta v sredo na gradu Windsor pozdravila ameriškega predsednika Donalda Trumpa in prvo damo Melanio Trump z vsem razkošjem, ki ga monarhija premore: pozlačene kočije, škrlatno oblečeni vojaki, topniške salve in razkošna pojedina v veliki banketni dvorani.
"To je bil moj drugi državniški obisk in to se je zgodilo prvič, morda tudi zadnjič. Pravzaprav upam, da je zadnjič," se je Trump pošalil med večerjo na gradu Windsor. S tem je mislil na to, da je edini predsednik, ki je bil kar dvakrat na državniškem obisku Združenega kraljestva.
Ameriška gosta so med večerjo posedli na sredino dolge mize, Trump pa je več kot očitno užival v blišču in pompu, ki so ga priredili njemu v čast. Ameriški predsednik je za mizo sedel med kraljem Karlom III. in princeso Catherine, prvo damo Melanio Trump pa so posedli na drugo stran mize, med kraljico Camillo in princa Williama.
Fotografski objektivi so med drugim ujeli trenutke, ko se je Trump nasmihal princesi in se z njo spogledoval tudi med kraljevim govorom.
Po razkošnem banketu je čas za politiko
Svoj obisk na Otoku bo Trump danes nadaljeval v Buckinghamshireu, kjer ga bo v Checkersu, podeželski rezidenci predsednika vlade Združenega kraljestva, sprejel Keir Starmer. Trumpa bo pričakala slovesna častna straža z dudarji, kar je poklon predsednikovim škotskim koreninam. Razkazali mu bodo tudi predmete iz arhiva vojnega voditelja Winstona Churchilla, ki je skoval izraz "poseben odnos" za vez med Združenimi državami in Veliko Britanijo.
Trump je v Združeno kraljestvo prišel z obljubo o 150 milijard funtov (172,85 milijarde evri) vrednimi naložbami ameriških podjetij, predvsem v tehnologijo. Britansko podjetje GSK pa načrtuje 30 milijard funtov (34,6 milijarde evrov) naložb v ZDA. Voditelja bosta podpisala "sporazum o tehnološki blaginji", ki bo po besedah britanskih uradnikov prinesel na tisoče delovnih mest in milijarde naložb v umetno inteligenco, kvantno računalništvo in jedrsko energijo.
Na dnevnem redu pa bodo tudi carine na jeklo in aluminij. Maja sta Starmer in Trump sklenila trgovinski sporazum, ki je znižal ameriške tarife na ključno britansko avtomobilsko in letalsko industrijo. Vendar so pogovori o znižanju dajatev za jeklo in aluminij s sedanjih 25 na nič odstotkov zastali, kljub obljubi iz maja, da bo vprašanje rešeno v nekaj tednih. Britanska gospodarska zbornica je sporočila, da bi britanska jeklarska industrija neuspeh pri znižanju tarif "sprejela z grozo", poroča AP.
Čeprav bo na srečanju predvsem poudarek na krepitvi gospodarskih vezi, pa naj bi se voditelja pogovarjala tudi o drugih aktualnih temah, kot so vojna v Ukrajini in izraelska zasedba Gaze.
Po srečanju bosta voditelja predvidoma skupaj stopila pred novinarje na tiskovni konferenci.
