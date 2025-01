Trump na vrhovnem sodišču: preprečiti želi izrek kazni

V sredo so se obrnili na vrhovno sodišče s prošnjo, naj ustavi nadaljevanje postopka na sodišču v New Yorku, "da bi preprečili hude krivice, škodo instituciji predsednika ter delovanju zvezne vlade". Ustavitev postopka utemeljujejo tudi s pritožbo, ki jo je v primeru vložil Trump in naj bi razjasnila vprašanja glede predsedniške imunitete.

Maja lani je bil novoizvoljeni ameriški predsednik Donald Trump v New Yorku obsojen zaradi ponarejanja dokumentov v zvezi s plačilom pornografski igralki Stormy Daniels za molk o spolnem odnosu. Pristojni sodnik je minuli teden izrek kazni napovedal za petek, torej še pred Trumpovim prevzemom položaja 20. januarja. To si sedaj njegovi odvetniki po predhodnih neuspelih poskusih prizadevajo na vse kriplje preprečiti.

Vrhovno sodišče je ob tem tožilcem v primeru naložilo, naj se do danes zjutraj po lokalnem času odzovejo na zahtevo Trumpove ekipe, kar naj bi po poročanju agencije Reuters kazalo na to, da nameravajo vrhovni sodniki v primeru ukrepati hitro.

Še pred tem so se sicer Trumpovi odvetniki obrnili tudi na prizivno sodišče v New Yorku, pred katerim so trdili, da bi bilo treba izrek kazni preložiti zaradi postopka pritožbe na obsodbo, ki ga je sprožil Trump, a je pristojna sodnica to v torek zavrnila. Prepričali je niso niti argumenti, da bi imuniteta za predsednika morala veljati tudi za novoizvoljenega predsednika.

Pristojni sodnik Juan Merchan, ki naj bi v petek Trumpu izrekel kazen, je sicer nakazal, da ni naklonjen zaporni kazni. Nagibal naj bi se tudi k temu, da Trumpu podeli t. i. brezpogojni odpust, kar pomeni, da bi se Trump izognil vsakršnim kazenskopravnim posledicam obsodbe, kot sta zapor in denarna kazen.

Kongres je Trumpa v ponedeljek potrdil kot zmagovalca volitev lanskega novembra. Prisegel bo 20. januarja in bo na položaju kot prvi obsojenec za kaznivo dejanje doslej.