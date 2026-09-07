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Trump na zemljevidu ZDA priključil Kanado, Mehiko in Grenlandijo

Washington, 07. 09. 2026 20.49 pred 17 minutami 1 min branja 2

Avtor:
STA L.M.
Donald Trump

Ameriški predsednik Donald Trump je na svojem družbenem omrežju Truth Social objavil prirejeno različico zemljevida ZDA, ki obsega celotno severno Ameriko. Združene države Amerike na Trumpovem zemljevidu tako vključujejo tudi sosednji Kanado in Mehiko, Grenlandijo, Islandijo in vsa karibska otočja.

Donald Trump že od začetka svojega drugega mandata namiguje, da želi prevzeti Kanado in Grenlandijo, Mehike pa na tak način doslej še ni omenjal.

Predsednik ZDA je sicer prejšnji teden odredil preimenovanje Ontarijskega jezera, ki leži ob meji med ZDA in Kanado, v Ameriško jezero, že lani se je domislil, da bo Mehiški zaliv preimenoval v Ameriški zaliv, v nedeljo pa je napovedal, da bi ameriško zvezno državo Nova Mehika preimenoval v Novo Ameriko.

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Dodal je, da si bo Nova Mehika "s tem morda povrnila nekaj ugleda", potem ko so v tej zvezni državi na volitvah redno zmagovali demokrati.

Trump je v današnjem nizu objav na Truth Social znova objavil več zemljevidov, na katerih je Nova Mehika preimenovana v Novo Ameriko. Dodal je še nekaj žaljivk na račun demokratov in objavil seznam vseh predsednikov ZDA, razvrščenih v kategorije "odličen", "skoraj odličen", "povprečen", "podpovprečen" in "polomija". V zadnjo kategorijo je med drugim uvrstil svojega predhodnika Joeja Bidna, demokrata Baracka Obamo in republikanca Georgea Busha mlajšega, samega sebe pa je postavil nad vse in se označil za najboljšega predsednika vseh časov.

Donald Trump ZDA zemljevid Truth Social

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ReAnDa
07. 09. 2026 21.06
Baje že igra odbojko z balonom v obliki sveta. Z vsemi možnimi deli ... Kot Chaplin v filmu "Veliki diktator".
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