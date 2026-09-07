Trump na zemljevidu ZDA priključil Kanado, Mehiko in Grenlandijo

Donald Trump že od začetka svojega drugega mandata namiguje, da želi prevzeti Kanado in Grenlandijo, Mehike pa na tak način doslej še ni omenjal.

Predsednik ZDA je sicer prejšnji teden odredil preimenovanje Ontarijskega jezera, ki leži ob meji med ZDA in Kanado, v Ameriško jezero, že lani se je domislil, da bo Mehiški zaliv preimenoval v Ameriški zaliv, v nedeljo pa je napovedal, da bi ameriško zvezno državo Nova Mehika preimenoval v Novo Ameriko.