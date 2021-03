Trump načrtuje ustanovitev lastnega družbenega omrežja

Trumpa so pogosto kritizirali zaradi objav na družbenih omrežjih, kaplja čez rob pa je bil napad njegovih pristašev na Kapitol 6. januarja. Po tem napadu je od Twitterja in Facebooka prejel rdeči karton, s čimer je zaključil svoje dejavnosti na družbenih omrežjih.

Jason Miller , tiskovni predstavnik Trumpove volilne kampanje za predsednika države leta 2020 je za omenjeno televizijo dejal, da se bo Trump v svet družbenih medijev vrnil s svojo platformo, natančneje družbenih omrežjem, ki bo "popolnoma spremenila igro" . To se bo po njegovih napovedih zgodilo v roku največ treh mesecev, omrežje pa naj bi bilo veliko in naj bi pritegnilo milijone uporabnikov. Drugih podrobnosti Miller ni navedel.

Twitter, ki je bil njegovo glavno komunikacijsko orodje v dneh predsedniških volitev in kampanje, je januarja za vedno ugasnil njegov račun z 88 milijoni sledilcev. Njegov profil so ukinili zaradi večkratnega spodbujanja k nasilju, tudi k izgredom in napadom njegovih privržencev na Kapitol.

Trumpu je začasno ali trajno prepovedan dostop do drugih platform in družbenih omrežij, kot so Facebook, Instagram, YouTube in Snapchat. Facebook, ki je Trumpa suspendiral za nedoločen čas, je svoj neodvisni nadzorni organ zaprosil za presojo in odločitev, ali naj prepoved ostane v veljavi za vedno.

Pri Twitterju so prejšnji teden napovedali, da razmišljajo o spremembah svoje politike delovanja in želijo spremeniti pravila tako, da bi za politične funkcionarje veljala drugačna kot za ostale uporabnike. O tem, kdaj in kako bi morali prepovedati dostop svetovnim voditeljem do družbenih omrežjih, bodo raziskali tudi s pomočjo javnomnenjske analize.