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Trump nad Kitajsko, Demokrati nad Trumpa: 'Želi, da bi ostali doma!"

Washington, 17. 07. 2026 06.28 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
N.Š.
Donald Trump

Ameriški predsednik Donald Trump je v televizijskem nagovoru iz Bele hiše znova podvomil o varnosti ameriškega volilnega sistema ter Kitajsko obtožil vmešavanja v predsedniške volitve leta 2020. Dejal je, da je odobril razkritje več sto obveščevalnih dokumentov, ki naj bi podpirali njegove trditve, vendar javnosti ni predstavil dokazov, da bi Peking dejansko vplival na izid volitev ali spreminjal glasovalne sisteme.

Trump je v približno polurnem nagovoru, ki je potekal tri mesece pred kongresnimi volitvami, dejal, da je Kitajska nezakonito pridobila podatke 220 milijonov ameriških volivcev, v 18 zveznih državah pa naj bi bili volilni podatki "kupljeni, ukradeni ali vdrti s strani Kitajske". Ob tem je obtožil tiste, ki naj bi na domnevne vdore opozorili, da o tem niso obvestili vlade ali kongresa.

Dokazov, da bi Kitajska te podatke uporabila za vplivanje na volilne rezultate ali za posege v glasovalne sisteme, predsednik ni predstavil.

Trump je dejal tudi, da so ameriški glasovalni sistemi "izjemno izpostavljeni" posegom tujih nasprotnikov, med katerimi je poleg Kitajske omenil še Rusijo in Iran.

Trditve v nasprotju z ugotovitvami ameriških obveščevalcev

Predsednikove izjave so v nasprotju s preteklimi ocenami ameriške obveščevalne skupnosti. Nacionalni obveščevalni svet ZDA je leta 2021 z "visoko stopnjo zaupanja" ocenil, da Kitajska ni posegala v predsedniške volitve leta 2020.

V poročilu so zapisali: "Ocenjujemo, da Kitajska ni izvedla dejavnosti vmešavanja in da je sicer razmišljala o poskusih vplivanja na izid predsedniških volitev, vendar jih ni izvedla." Po oceni obveščevalcev Peking ni menil, da bi bil kateri koli možni izid volitev zanj dovolj ugoden, da bi tvegal posledice morebitnega razkritja.

Na Trumpove obtožbe se je odzvalo tudi kitajsko veleposlaništvo v Washingtonu, ki je za Reuters sporočilo, da se Kitajska "nikoli ni in se nikoli ne bo vmešavala v predsedniške volitve".

Chuck Schumer: "Naj bo jasno – v Ameriki volivci izbirajo svoje voditelje, ne obratno."
Chuck Schumer: "Naj bo jasno – v Ameriki volivci izbirajo svoje voditelje, ne obratno."
FOTO: Profimedia

Demokrati: Trump spodkopava zaupanje v volitve

Demokrati so predsedniku očitali, da želi pred novembrskimi kongresnimi volitvami omajati zaupanje javnosti v volilni proces, poroča BBC.

Vodja demokratske večine v senatu Chuck Schumer je na družbenih omrežjih zapisal: "Naj bo jasno – v Ameriki volivci izbirajo svoje voditelje, ne obratno." Dodal je, da se bodo demokrati borili za to, da bo lahko vsak Američan glasoval "svobodno, brez ovir ali vmešavanja Donalda Trumpa".

Nekdanja podpredsednica Kamala Harris pa je tik pred predsednikovim nagovorom na omrežju X zapisala, da želi Trump ljudi prepričati, da njihov glas ne šteje. "Želi, da izgubite zaupanje v naš volilni sistem, da bi novembra ostali doma. Ve, kako nezadovoljni so Američani, in želi poskrbeti, da ne boste glasovali," je zapisala.

Omenil tudi domnevne nepravilnosti v Michiganu

Trump je med nagovorom trdil še, da je preiskava organov pregona v zvezni državi Michigan odkrila shemo goljufij pri registraciji volivcev, povezano s skupino, naklonjeno demokratom. Po njegovih besedah naj bi FBI preprečil ukrepanje, dokler ni primer zastaral.

Ob tem je izjavil: "Šlo je za plačaj, igraj in goljufaj." Tudi za te trditve ni predstavil dokazov, da bi bili glasovi dejansko spremenjeni ali da bi bili glasovalni stroji vdrti.

Poleg tega je dejal, da je ameriško ministrstvo za domovinsko varnost odkrilo 278.000 tujcev brez ameriškega državljanstva, registriranih za glasovanje. Ni pa navedel, ali je kdo od njih dejansko glasoval ali vplival na izid katerih koli volitev.

Trump želi spremeniti volilno zakonodajo.
Trump želi spremeniti volilno zakonodajo.
FOTO: AP

Poziv k sprejetju volilne zakonodaje

Ob koncu govora je Trump znova pozval kongres k sprejetju zakona SAVE America Act, ki bi med drugim prepovedal večino glasovanja po pošti, uvedel obvezno dokazovanje državljanstva ob registraciji volivcev ter zahteval osebni dokument s fotografijo ob glasovanju.

Predlog zakona že več mesecev stoji v senatu, kjer zanj za zdaj ni dovolj podpore.

Trumpov nagovor je sledil objavi ankete Washington Post-Ipsos, po kateri je njegova podpora padla na 37 odstotkov, številni Američani pa kot največje težave izpostavljajo visoke življenjske stroške in nadaljevanje vojne z Iranom.

Razlagalnik

Nacionalni obveščevalni svet (National Intelligence Council) je osrednja organizacija v ameriški obveščevalni skupnosti, ki skrbi za strateško analizo in dolgoročno načrtovanje. Njegova glavna naloga je pripravljati obveščevalne ocene za predsednika in visoke vladne uradnike, pri čemer združuje podatke iz različnih obveščevalnih agencij, kot so CIA, FBI in NSA. Svet deluje kot most med obveščevalnimi podatki in oblikovalci politik, saj zagotavlja nepristranske analize o ključnih globalnih vprašanjih, varnostnih grožnjah in geopolitičnih trendih, ki vplivajo na nacionalno varnost ZDA.

Chuck Schumer je dolgoletni ameriški politik iz vrst Demokratske stranke, ki predstavlja zvezno državo New York v ameriškem senatu. Od leta 2021 opravlja funkcijo vodje večine v senatu, kar mu daje pomemben vpliv na zakonodajni proces v ZDA. Njegova vloga vključuje usklajevanje zakonodajne agende, pogajanja z opozicijskimi republikanci in predsednikom ter vodenje glasovanj o ključnih zakonih, nominacijah za sodnike in drugih pomembnih vladnih odločitvah. Je eden najvplivnejših članov kongresa, ki oblikuje politiko svoje stranke na nacionalni ravni.

Predlogi zakonov, kot je 'SAVE Act' (Safeguard American Voter Eligibility Act), se v ameriškem političnem prostoru osredotočajo na zaostrovanje pravil za registracijo volivcev. Njihov primarni cilj je zahteva po obveznem dokazovanju državljanstva z uradnimi dokumenti, kot so potni listi ali rojstni listi, ob vsaki registraciji za volitve. Zagovorniki takšnih zakonov trdijo, da so potrebni za preprečevanje volilnih goljufij in zagotavljanje integritete sistema, medtem ko nasprotniki opozarjajo, da lahko takšne zahteve otežijo dostop do volitev za določene skupine prebivalstva, ki morda nimajo hitrega dostopa do zahtevanih dokumentov.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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