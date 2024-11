Trump nad medije, ki so poročali kritično: zahteva milijardno odškodnino

Trump je v svojem govoru ob zmagi na ameriških volitvah medije imenoval celo za "sovražni tabor", v četrtek pa je revija Columbia Journalism Review razkrila, da je le nekaj dni pred predsedniškimi volitvami Trumpov odvetnik Edward Andrew Paltzik medijema New York Timer in Penguin Random House poslal pismo, v katerem je zahteval 10 milijard dolarjev (dobrih devet milijard evrov) odškodnine zaradi do Trumpa kritičnih člankov.

Prebivalce Združenih držav in celoten svet od vrnitve Donalda Trumpa v Belo hišo ločita le še dva meseca. Strah, kaj bo to prineslo svobodi tiska, pa nikakor ni odveč. Eno prvih dejanj novoizvoljenega ameriškega predsednika je namreč prav napad na medije, ki mu v preteklosti niso peli hvalospevov. Zaradi kritičnega poročanja je sicer obsojeni zločinec po poročanju Guardiana sprožil kopico tožb.

Daily Beast je v odgovor svojim člankom dodal opombo urednika, ki navaja: "Na podlagi nadaljnjega pregleda zapisov je pravilna vsota 19,2 milijona dolarjev (dobrih 18 milijonov evreov). Napako obžalujemo. Članek smo posodobili in popravili, da je zdaj jasno, da gre za plačila LaCivita LLC in ne LaCivita osebno."

Columbia Journalism Review poroča tudi, da so 5. novembra odvetniki enega od šefov Trumpove kampanje Chrisa LaCivite izdali pismo tudi Daily Beastu, v katerem so zahtevali, da izdaja popravi svoje članke, v katerih je navedeno, da je LaCivita zbral 22 milijonov dolarjev (skoraj 21 milijonov evrov) za pomoč pri Trumpovi ponovni izvolitvi.

Medijsko hišo je Trump prek odvetnika obtožil, da omalovažuje blagovno znamko Trump, ki da jo "potrošniki že dolgo povezujejo z odličnostjo, razkošjem in uspehom v zabavi, gostinstvu in nepremičninah" , prav tako pa da zaničuje, zlonamerno obrekuje in laže tudi o njem samem. New York Times pa naj bi po beseedah vira, ki je seznanjen z zadevo, zatrdil tudi, da stoji za poročanjem svojih novinarjev.

Ob tem naj bi se v pismu skliceval na dve konkretni zgodbi Buettnerja in Craiga v njuni najnovejši knjigi, v kateri govorita tudi o tem, kako naj bi Trump zapravil očetovo bogastvo in ustvaril iluzijo uspeha. Prav tako naj bi izpostavil tudi Bakerjev članek z naslovom Za Trumpa se življenje polno škandalov bliža trenutku sodbe , ki so ga objavili 20. oktobra, in Schmidtov članek z naslovom Ko se volitve bližajo, Kelly opozarja, da bo Trump vladal kot diktator , ki so ga objavili dva dni kasneje.

V pismu Paltzik avtorje člankov Petra Bakerja , Michaela S. Schmidta , Susanne Craig in Russa Buettnerja obtožil "lažnih in obrekljivih izjav" o Trumpu, New York Times pa da kot "glasnik demokratske stranke" izvaja "industrijsko obrekovanje političnih nasprotnikov".

A očitno slednje ni bilo dovolj za kampanjo Donalda Trumpa. V nadaljnjem pravnem pismu so namreč zapisali, da opomba "ne popravi celotnega sporočila zgodbe, ki LaCivita prikazuje, kot da denar, namenjen za kampanjo, namenja za svoje osebne koristi, zaradi česar je na robu tega, da ga odpustijo". Dodali so, da je celotna pripoved povsem lažna in posledica zlonamernega in neodgovornega poročanja Daily Beasta.

Trump in njegovi odvetniki so tožbo namenili tudi mediju CBS News, v kateri trdijo, da je bil intervju z demokratsko kandidatko Kamalo Harris v oddaji 60 Minut prirejen z namenom, da bi demokratka zmagala. Od medija so zahtevali 10 milijard dolarjev (slabih devet milijard evrov) odškodnine, obtožili pa so ga tudi nezakonitega vplivanja na volivce z "zlonamernim, zavajajočim in obsežnim izrkivljanjem novic".

CBS je sicer tožbo označil za povsem neutemeljeno ter zanikal obtožbe o prirejenem intervjuju.

Približno v istem času se je Trump zvezni volilni komisiji pritožil tudi zaradi Washington Posta, ki ga je obtožil nezakonitih prispevkov za kampanjo Harrisove. Medijska hiša je obtožbe označil za neprimerne.

'Veliko tveganje za medije znotraj in zunaj države'

V odgovor na Trumpovo ponovno zmago na volitvah in njegove ponavljajoče napade na novinarje je Odbor za zaščito novinarjev grožnje republikanca označil kot "jasno in neposredno nevarnost za svobodo medijev".

"Pričakujemo, da se bo sovražno ozračje do medijev, ki je bilo vzpodbujeno med prvim predsedovanjem Donalda Trumpa, nadaljevalo tudi v njegovem prihajajočem drugem mandatu. To pa predstavlja veliko tveganje za medije znotraj in zunaj države," je dodal Columbia Journalism Review.

Tudi organizacija Novinarji brez meja je po Trumpovi zmagi sporočila podobno. "Napad na medije je v resnici napad na pravico ameriških državljanov do obveščenosti. Trumpova nova administracija lahko in mora spremeniti odnos do medijev ter sprejeti konkretne ukrepe za zaščito novinarjev in razviti ozračje, ki vodi do močnih in pluralističnih medijev," so dejali.