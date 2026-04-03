Tujina

Trump nad Starmerja in britanski 'pokvarjeni letalonosilki'

Washington, 03. 04. 2026 07.13 pred 25 dnevi 2 min branja 122

Avtor:
M.P.
Trump in Starmer v Londonu

Po tem, ko je imel ameriški predsednik veliko za povedati francoskemu predsedniku Emmanuelu Macronu in njegovi soprogi Brigitte, mediji poročajo o še enem podobnem incidentu, ko se je posmehoval mednarodnim voditeljem. Norčeval se je namreč tudi iz britanskega voditelja Keirja Starmerja, ker da je moral svojo ekipo vprašati glede napotitve dveh "starih pokvarjenih letalonosilk" na Bližnji vzhod.

Ameriški predsednik Donald Trump se je na velikonočnem kosilu, ki ga je gostil v Beli hiši, spravil nad zvezo Nato, francoskega predsednika Emmanuela Macrona in njegovo soprogo Brigitte Macron ter nad britanskega premierja Keirja Starmerja in britansko mornarico.

Kot smo poročali, je Nato ponovno označil za "papirnatega tigra" ter da je po začetku vojne na Bližnjem vzhodu v stik z zavezniki stopil le, da bi videl njihov odziv. Med svojim govorom je dejal, da se Nato do ZDA obnaša "zelo slabo", da pomoči zavezništva ne potrebuje ter da dvomi, da lahko sploh karkoli namenijo.

Veliko je imel povedati tudi čez ženo francoskega predsednika, na kar se je Macron že odzval ter njegove izjave označil za nespodobne, nedostojne in nevredne odgovora.

Preberi še 'Macron še okreva od udarca soproge, ki se zelo grdo obnaša do njega'

Trump pa se je znesel tudi nad svojim britanskim zaveznikom. "Združeno kraljestvo sem vprašal, če lahko napotijo njihovi dve stari pokvarjeni letalonosilki," je dejal med svojim govorom ter nato s posmehljivim glasom povedal, da mu je Starmer odgovoril, da mora glede tega vprašati svojo ekipo ter da imajo sestanek v tednu, ki sledi.

"Dejal sem mu, da je premier on," je nadaljeval predsednik ZDA, ampak Starmer je vztrajal pri pogovoru z ekipo. "Ampak vojna se je že začela, naslednji teden ne bo v redu, saj bo vojne konec v treh tednih," je še navrgel Trump čez odziv britanskega premierja.

Dejal je tudi, da bi morala biti Velika Britanija njihov najboljši zaveznik, a da to ni.

Trump je sicer britanske letalonosilke že pred tem označil za igrače, ki da niso najboljše, v začetku tedna pa je ameriški obrambni minister Pete Hegseth ostro kritiziral Združeno kraljestvo, ker ni poslalo vojnih ladij v regijo. "Ko sem nazadnje preveril, naj bi obstajala velika, a slaba kraljeva mornarica, ki bi bila pripravljena tudi na takšne stvari," je dejal.

Spor je zaostril transatlantske napetosti, ameriški predsednik pa je že večkrat kritiziral Veliko Britanijo in druge zaveznike zaradi njihove nepripravljenosti, da bi se vključili v boje. Zaradi tega je dejal tudi, da razmišlja o izstopu ZDA iz Nata.

zda donald trump velika britanija keir starmer
KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Vera in Bog
03. 04. 2026 13.38
Občudujem tudi iranski kulturo je zelo velika. Ampak režim je pa obup
Odgovori
+0
1 1
Vera in Bog
03. 04. 2026 13.37
Podpornik mednarodnega terorizma je Iran. Slej ko prej bi se ga moral nekdo lotit.
Odgovori
-3
0 3
amedeo
03. 04. 2026 13.20
Nihče ne jemlje več resno noorega klovna...vse zaupanje med zavezniki je zapravil...
Odgovori
+2
3 1
gr?arica
03. 04. 2026 13.19
No tudi to,da najnovejša ameriška letalonosilka mora sredi spopadov zapustiti območje zaradi enega požara na pralnem stroju ni ravno nekaj za hvaliti se. Vsekakor ne na ladji ki stane kar nekaj miljard in najbi v osnovi bila narejena za spopad. Takšne ladje vsekakor ne bi smel onemogočiti nek požar na pralnem stroju. Edino če so se ameriški mornarji prvo pošteno.....ker prvo so se jim zamašile sanitarije,potem pa očitno zaradi velike količine po.....nih spodnjicah se pralni stoje zaradi obremenitve zagorel. Ok....je tudi druga možnost ,da ga je nekaj kar pošteno zadelo iz zraka.
Odgovori
+5
5 0
sosed5
03. 04. 2026 13.07
Ves svet se posmehuje in dela norca iz tega klovna, verjetno pa se malokdo zaveda (ali pa tudi ne), kaksno dolgorocno skodo je naredil za nadaljne odnose med drzavami in nasploh zivljenje na svetu v bodocnosti!!
Odgovori
+6
6 0
Vera in Bog
03. 04. 2026 11.55
Trump je dobričina, ljudje ga ne razumejo
Odgovori
-5
2 7
MladInPerspektiven
03. 04. 2026 12.32
Ja res je kot kruh kjer je dodan radioaktivni izotop 🤣🤣🤣😂😂😂😂
Odgovori
+5
5 0
Vera in Bog
03. 04. 2026 13.29
Nimaš pojma
Odgovori
-3
0 3
setisfekšn
03. 04. 2026 11.09
Pa dej sej ne more en clovek odločat o iztopu iz nata!
Odgovori
+1
3 2
solo55
03. 04. 2026 09.56
To ni nič takega, če ima Združeno kraljestvo dve stari letalonosilki nekoliko v okvari. Zelo čudno pa je, da ima ZDA že novo letalonosilko v okvari zasidrana v Jadranu.
Odgovori
+22
22 0
Ursooo
03. 04. 2026 10.17
To samo zato, ker je vojna že dobljena in je je konec! Amerika je zmagala. Iran je v kameni dobi.
Odgovori
-1
4 5
SLObunkeljn
03. 04. 2026 09.51
Tako je pač, ko lahko vsaki neinteligentni primitivec pride do praktično najvišjega položaja na svetovni ravni.
Odgovori
+16
18 2
Vera in Bog
03. 04. 2026 09.47
Je Starmer punčka ali fant?
Odgovori
-11
3 14
xxman.y
03. 04. 2026 09.50
Ma daj ugasni se že, bolnik!
Odgovori
+13
15 2
skuripanda burns
03. 04. 2026 09.51
Starmer je evnuh.
Odgovori
-6
3 9
Ursooo
03. 04. 2026 10.18
Vera in Bog, zakaj kvakaš na grešnem internetu in masturbuješ ob internetni pornografiji, namesto da bi klečal pri maši pred župnikom?
Odgovori
+14
14 0
Vera in Bog
03. 04. 2026 10.25
Ursoo postavu se na glavo proti vzhodu 😂😂😂
Odgovori
-3
3 6
Ursooo
03. 04. 2026 11.17
Zakaj pa? To delate vi, bogaboječe ovčice plešavega pastirja.
Odgovori
+7
7 0
Vera in Bog
03. 04. 2026 13.31
Prvič ne podpiram Janše oziroma samo pogojno. Drugič podpiram tudi leve pri enih stvareh.
Odgovori
-1
0 1
Vera in Bog
03. 04. 2026 09.46
Trump je Jezusov namestnik, tako pravi za sebe. Očitno rabimo enega takega.
Odgovori
-12
3 15
xxman.y
03. 04. 2026 09.54
Jezus se lahko samo za glavo drži, ko po svetu hodite ti in Trumpu podobni...
Odgovori
+11
13 2
Vera in Bog
03. 04. 2026 10.27
Jezus, Jezus, sploh ne morem vrjeti kako da ljudje ne vidijo, kdo je on.
Odgovori
-2
2 4
xxman.y
03. 04. 2026 09.45
Najprej naj skret odmaši na njegov "največji in najsodobnejši letalonosilki", potem naj pametuje drugim.
Odgovori
+14
15 1
osservatore
03. 04. 2026 09.43
Krumpel je uspešno razbil NATO in sedaj, ko dejansko ne obstaja več, se bodo dementnežu spet cedile sline po Grenlandiji?
Odgovori
+12
12 0
Vera in Bog
03. 04. 2026 09.47
Nič ni razbil, sploh ne grejo ven.
Odgovori
-5
2 7
turkiz
03. 04. 2026 09.42
Kje pa je bil,ko so rekrutirali za Vietnam..mačo...
Odgovori
+9
9 0
Uporabnik-1442225
03. 04. 2026 09.41
Oranžni ustanova kliče da se preseliš tja
Odgovori
+11
12 1
Minifa
03. 04. 2026 09.39
Golob je utihnil, da ne bi kaj izvedel o ČISTIKI in KUHARCI s Snežičeve jahte..Ja TRUMP ima dolg jezik, sam kar je povedal je pa res, pa če tudi je cela Francija zaradi poročene učiteljice matere treh otrok, ki je Makrona kot dijaka spolno zlorabila v LFTU. Evropejci se vsi čohajo po glavi predvsem pa Bruselj in Ljubljana ker so naeteli na večjega NORCA od sebe..
Odgovori
-6
4 10
SloGargamel
03. 04. 2026 09.46
Na čem si ti ?
Odgovori
+8
8 0
gr?arica
03. 04. 2026 13.24
Ma.daj ne blebetaj o neki spolni zlorabil. Vsakega srednje dolga vprašaj če bi imel.kaj proti,da ga takole "zlorabi" ena dobra učiteljica. Ok....morda bi danes kakšen mamin sinček res imel življenjske travme ,ker ob tem ne bi zraven njega bila njegova mamica. Včasih pa so si mulci ob takšni učiteljici ja cedilu sline in sanjali....
Odgovori
+1
1 0
skuripanda burns
03. 04. 2026 09.37
Starmer in patetična angleška mornarica sta v sramoto Britaniji. Trump ima 100% prav.
Odgovori
-5
6 11
SloGargamel
03. 04. 2026 09.46
Pakiraj kufre pa v deželo Oranžnih
Odgovori
+6
7 1
Lenart Čaubi
03. 04. 2026 09.37
S Trampolinom je nekaj hudo narobe,čudim se ,da kongres ne reagira.
Odgovori
+10
13 3
progresivnidaveknastanovanja
03. 04. 2026 09.39
reakcija je bolj domena ostrostrelcev
Odgovori
+0
1 1
GLAVAČ
03. 04. 2026 09.36
Iran je trd oreh,amerika ima ogromne izgube,samo skrivajo.
Odgovori
+8
8 0
Samo navijač
03. 04. 2026 09.36
Doma si naj pogledajo, kako boh se usmili imajo. Ljudje pod mostovi, zarustanih kamp prikolicah, po ulicah nepregledni šotori . Milijone jih tako živi.Zdravstvo samo za kapitaliste ostali pa ce nimas $$ britof. Prav tako železniski promet na premog. Mesta zasvinjana ,grda smrdljiva. Bogo ,bogo. Vsak dan novi dolg tam nekje blizu 8 milijard $ .
Odgovori
+13
14 1
skuripanda burns
03. 04. 2026 09.39
Ja, kdo je ustvaril šotorišča, s tem da je uvozil horde neciviliziranih imigrantov iz držav tretjega sveta? Biden. Trump rešuje, kar se rešiti da.
Odgovori
-7
2 9
Uporabnik-1442225
03. 04. 2026 09.42
Trump lahko le uniči kar se da
Odgovori
+2
2 0
SloGargamel
03. 04. 2026 09.47
Hahahaha tale Trolček pa več kot očitno tudi Osnovne Šole nima končane
Odgovori
+2
2 0
