Trump nad Starmerja in britanski 'pokvarjeni letalonosilki'

Veliko je imel povedati tudi čez ženo francoskega predsednika, na kar se je Macron že odzval ter njegove izjave označil za nespodobne, nedostojne in nevredne odgovora.

Kot smo poročali, je Nato ponovno označil za "papirnatega tigra" ter da je po začetku vojne na Bližnjem vzhodu v stik z zavezniki stopil le, da bi videl njihov odziv. Med svojim govorom je dejal, da se Nato do ZDA obnaša "zelo slabo", da pomoči zavezništva ne potrebuje ter da dvomi, da lahko sploh karkoli namenijo.

Ameriški predsednik Donald Trump se je na velikonočnem kosilu, ki ga je gostil v Beli hiši, spravil nad zvezo Nato, francoskega predsednika Emmanuela Macrona in njegovo soprogo Brigitte Macron ter nad britanskega premierja Keirja Starmerja in britansko mornarico.

'Macron še okreva od udarca soproge, ki se zelo grdo obnaša do njega'

Trump pa se je znesel tudi nad svojim britanskim zaveznikom. "Združeno kraljestvo sem vprašal, če lahko napotijo njihovi dve stari pokvarjeni letalonosilki," je dejal med svojim govorom ter nato s posmehljivim glasom povedal, da mu je Starmer odgovoril, da mora glede tega vprašati svojo ekipo ter da imajo sestanek v tednu, ki sledi.

"Dejal sem mu, da je premier on," je nadaljeval predsednik ZDA, ampak Starmer je vztrajal pri pogovoru z ekipo. "Ampak vojna se je že začela, naslednji teden ne bo v redu, saj bo vojne konec v treh tednih," je še navrgel Trump čez odziv britanskega premierja.

Dejal je tudi, da bi morala biti Velika Britanija njihov najboljši zaveznik, a da to ni.

Trump je sicer britanske letalonosilke že pred tem označil za igrače, ki da niso najboljše, v začetku tedna pa je ameriški obrambni minister Pete Hegseth ostro kritiziral Združeno kraljestvo, ker ni poslalo vojnih ladij v regijo. "Ko sem nazadnje preveril, naj bi obstajala velika, a slaba kraljeva mornarica, ki bi bila pripravljena tudi na takšne stvari," je dejal.

Spor je zaostril transatlantske napetosti, ameriški predsednik pa je že večkrat kritiziral Veliko Britanijo in druge zaveznike zaradi njihove nepripravljenosti, da bi se vključili v boje. Zaradi tega je dejal tudi, da razmišlja o izstopu ZDA iz Nata.