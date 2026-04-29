Tujina

Trump nad televizijo ABC: je kriva Kimmlova šala o Melanii?

Washington/Los Angeles, 29. 04. 2026 08.16


Ne.M. STA
Jimmy Kimmel

Ameriška zvezna komisija za komunikacije (FCC) je v torek televizijski mreži ABC naložila, da mora v 30 dneh vložiti vlogo za podaljšanje licenc za vseh osem lastnih in povezanih televizijskih postaj. Uradno naj bi šlo za preiskavo Disneyjevih programov, neuradno pa naj bi bil razlog šala komika Jimmyja Kimmla na račun predsedniškega para.

Vodja FCC Brendan Carr, ki je pred imenovanjem na položaj glasno zavračal vladne posege v svobodo medijskega izražanja, je kot uradni razlog navedel preiskavo Disneyjevih programov za spodbujanje raznolikosti.





To je sporno že samo po sebi, v resnici naj bi bil razlog za ukrep nedavna šala komika Jimmyja Kimmla na račun predsednika Donalda Trumpa in prve dame Melanie Trump, poročajo ameriški mediji.

Kimmel se je prejšnji teden pošalil, da prva dama žari kot vdova v pričakovanju, Melania Trump pa je v ponedeljek komika obtožila širjenja sovražne retorike, potem ko so desni aktivisti šalo povezali z napadom na večerjo Združenja dopisnikov Bele hiše, čeprav je bila izrečena več dni pred tem incidentom.

"Kimmlov monolog o moji družini ni komedija - njegove besede so jedke in poglabljajo politično bolezen v Ameriki. Namen njegove sovražne in nasilne retorike je razdeliti našo državo," je v odzivu objavila prva dama ZDA. Komika je označila za strahopetca, televizijo ABC pa pozvala, naj se opredeli.

Takoj za njo je Trump na svojem družbenem omrežju Truth Social televizijo ABC in njenega lastnika podjetje Disney pozval, naj komika nemudoma odpusti zaradi, kot je menil, zavrženega poziva k nasilju. Disney se na pozive ni odzval, Kimmla pa še niso odpustili, zato je Carr začel posegati v licence za oddajanje.

Merila za dejanski odvzem licence je sicer skoraj nemogoče izpolniti in postopek bi lahko trajal leta. A že sam postopek naj bi bil kazen za televizijo, ki se ne uklanja Trumpovim politikam.

Kimmel je v torkovi večerni oddaji ponovil šalo in pojasnil, da je spomnil na dejstvo, da je Trump star skoraj 80 let, Melania pa več kot 20 let mlajša od njega. Dejal je tudi, da lahko tako kot predsednik in vsi Američani govori, kar hoče, saj je svoboda govora ustavno zaščitena, poroča medij Semafor.

"To nikakor ni bil poziv k umoru in oni to vedo. Že vrsto let se zelo odločno zavzemam proti nasilju z orožjem. A razumem, da je prva dama preživela naporen vikend (...). In verjetno je vsak vikend v tisti hiši precej naporen," je dejal Kimmel. "Strinjam se, da moramo sovražno in nasilno retoriko zavrniti. Resnično in mislim, da bi bil odličen začetek za zmanjšanje tega pogovor s tvojim možem o tem," je pripomnil.

Trump je sicer skušal prisiliti Disney, da Kimmla, ki skupaj z drugimi večernimi komiki zbija šale na njegov račun, odpusti že lani, kar mu je začasno uspelo, vendar so komikovo oddajo zaradi ogorčenja javnosti vrnili na program, škandal pa je še povečal njeno gledanost.

KOMENTARJI7

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

kritika1
29. 04. 2026 09.12
Absolutno podpiram humor, satiro ..., ko pa se začne opletati s takimi šalami, pa to ni več to, čemur bi se človek iskreno smejal. Svoboda govora, ta gospod je to svobodo razširil po svojih potrebah. Vsaka svoboda se konča s svobodo drugega. Lahko se šalimo ampak do točke, ko s šalo ne posežemo v pravico drugega do dostojanstva ..., skratka ta njegova razlaga svobode govora je norost prve vrste. Vsaka pravica in svoboščina ima mejo preko katere se ne sme. Še ko ste napadeni je vaša pravica do obrambe mejena na čas trajanja napada, omejena je z načelom sorazmernosti .., skratka to poenostavljanje tako pomembnih tem je skrajno nevarno. Če sledimo temu, potem morda jutri ne bo nobenih omejitev več? Pomeni, da bodo "preživeli samo najmočnejši"!
proofreader
29. 04. 2026 08.34
Grozljivo, kako daleč gredo levičarski aktivisti v svojem političnem boju. Ko je bil Biden jim kaj takega ni prišlo na misel in so štiri leta skrivali njegove težave.
Lock Down
29. 04. 2026 08.41
Ne, takrat ste desnuhi z vsemi topovi tolkli po Bidnu. Primitivno in nizkotno.
SpamEx
29. 04. 2026 09.01
pa dej pejd spat desnula
SpamEx
29. 04. 2026 09.05
desNULA
Stajerc22
29. 04. 2026 08.31
Kateri normalni moski pa ne bi branil svoje zene, ce jo nekdo javno blati?
Kopite84
29. 04. 2026 09.02
Če ti je Trump normalni moški, potem je s tabo nekaj hudo narobe.
