Trump nad televizijo ABC: je kriva Kimmlova šala o Melanii?

Vodja FCC Brendan Carr, ki je pred imenovanjem na položaj glasno zavračal vladne posege v svobodo medijskega izražanja, je kot uradni razlog navedel preiskavo Disneyjevih programov za spodbujanje raznolikosti.

Jimmy Kimmel FOTO: Profimedia

To je sporno že samo po sebi, v resnici naj bi bil razlog za ukrep nedavna šala komika Jimmyja Kimmla na račun predsednika Donalda Trumpa in prve dame Melanie Trump, poročajo ameriški mediji. Kimmel se je prejšnji teden pošalil, da prva dama žari kot vdova v pričakovanju, Melania Trump pa je v ponedeljek komika obtožila širjenja sovražne retorike, potem ko so desni aktivisti šalo povezali z napadom na večerjo Združenja dopisnikov Bele hiše, čeprav je bila izrečena več dni pred tem incidentom. "Kimmlov monolog o moji družini ni komedija - njegove besede so jedke in poglabljajo politično bolezen v Ameriki. Namen njegove sovražne in nasilne retorike je razdeliti našo državo," je v odzivu objavila prva dama ZDA. Komika je označila za strahopetca, televizijo ABC pa pozvala, naj se opredeli.

Takoj za njo je Trump na svojem družbenem omrežju Truth Social televizijo ABC in njenega lastnika podjetje Disney pozval, naj komika nemudoma odpusti zaradi, kot je menil, zavrženega poziva k nasilju. Disney se na pozive ni odzval, Kimmla pa še niso odpustili, zato je Carr začel posegati v licence za oddajanje. Merila za dejanski odvzem licence je sicer skoraj nemogoče izpolniti in postopek bi lahko trajal leta. A že sam postopek naj bi bil kazen za televizijo, ki se ne uklanja Trumpovim politikam. Kimmel je v torkovi večerni oddaji ponovil šalo in pojasnil, da je spomnil na dejstvo, da je Trump star skoraj 80 let, Melania pa več kot 20 let mlajša od njega. Dejal je tudi, da lahko tako kot predsednik in vsi Američani govori, kar hoče, saj je svoboda govora ustavno zaščitena, poroča medij Semafor.