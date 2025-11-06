Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Trump nadaljuje s 'pozlatitvijo' Bele hiše: nov napis pred Ovalno pisarno

Ljubljana , 06. 11. 2025 13.59 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
A.K.
Komentarji
28

Trump znova razburja. Medtem ko je prekinitev financiranja vlade v Washingtonu postala najdaljša v zgodovini, je predsednik ZDA na vrata pisarne ovalne pisarne namestil nov zlat znak. Med zaprtjem vlade Trump tako dobesedno prenavlja in 'pozlačuje' Belo hišo, namesto da bi se ukvarjal z reševanjem države, mu očitajo kritiki.

Na Beli hiši se je pojavil nov zlat znak, tokrat pred vrati ovalne pisarne, kar je na družbenih omrežjih sprožilo plaz negativnih kritik. Politčni nasprotniki mu očitajo, da Donald Trump med zaprtjem vlade dobesedno pozlačuje Belo hišo, poroča Guardian. Ovalno pisarno zdaj 'krasi' nov zlat napis, kar je razburilo številne, ki jih skrbi rekordno dolga prekinitev financiranja ameriške vlade. 

Prekinitev financiranja ameriške vlade je namreč z včerajšnjim dnem postala najdaljša v zgodovini ZDA - traja že 36 dni. Kongresu še ni uspelo potrditi zveznega proračuna, zaradi česar so vladne dejavnosti delno ustavljene, posledice pa v vsakdanjem življenju vse bolj čutijo Američani. Dogovora med demokrati in republikanci za zdaj še ni na obzorju.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Tako demokrati kot republikanci ostajajo neomajni glede glavne sporne točke v sporu glede financiranja, to je porabe za zdravstveno varstvo. Zadnja najdaljša prekinitev financiranja je bila v času prvega mandata republikanskega predsednika Donalda Trumpa konec leta 2018 in v začetku leta 2019 in je trajala 35 dni, je poročal STA.

Trump sicer že dlje časa nadaljuje s prenovo Bele hiše, saj želi tam pustiti svoj pečat. Kot smo poročali, je Trump predkratkim na družbenih omrežjih delil fotografije nove kopalnice in dejal, da je bila prenovljena v 40. letih prejšnjega stoletja v slogu zelenih ploščic v slogu art deco, kar je bilo po njegovem popolnoma neprimerno za Lincolnovo obdobje. Trdi, da je novi črno-beli marmor zelo primeren za čas Abrahama Lincolna in da bi pravzaprav lahko bil marmor, ki je bil tam prvotno. Poleg tega je v kopalnico umestil več pozlačenih detajlov, je poročal CNN.

Preberi še Trump zdaj nad Lincolnovo kopalnico: namesto zelene barve razkošen marmor in zlati elementi

 Poskusi ameriškega predsednika, da bi Beli hiši vtisnil svoj pečat, so sprožili kritike s strani stroke in njegovih političnih nasprotnikov. Trump je denimo obljubil, da njegov prizidek k vzhodnemu krilu s plesno dvorano ne bo 'motil obstoječe stavbe'. Oktobra pa je dejal, da je treba 'obstoječo strukturo' porušiti.

Preberi še S čigavimi milijoni Trump gradi plesno dvorano?

Stroka je opozarjala, da bi moral Trump pred spremembami, ki bi po njihovem mnenju preglasile klasični slog Bele hiše, zahtevati javno presojo. Trump je tudi po Ovalni pisarni dodal pozlačene dodatke, vključno z dodatnimi portreti v zlatih okvirjih, ogledali z zlatimi okvirji in zlatim lističem za predsedniški pečat na stropu pisarne.

A te nove spremembe se dogajajo, ko zaprtje vlade ogroža program dodatne prehranske pomoči. Vlada bo zato ta mesec razdelila le polovico prejemkov, ki jih običajno izplača, piše Guardian.

"Ta znak je videti grozno," je zapisal kongresnik iz Pensilvanije Malcolm Kenyatta v odgovoru na slike novega znaka, ki krožijo po X. Senatorka Lisa Blunt Rochester iz Delawareja pa je o novih zlatih znakih dejala: "Želela bi si, da bi se osredotočili na pomoč Američanom v stiski, ampak nič ne kaže na to."

trump bela hiša
Naslednji članek

10 let Pariškega sporazuma: prelomen, a svet daleč od rešitve planeta

Naslednji članek

Ryanair ukinja papirnate letalske vozovnice

SORODNI ČLANKI

Trump zdaj nad Lincolnovo kopalnico: namesto zelene barve razkošen marmor in zlati elementi

Melania Trump je Belo hišo pripravila za noč čarovnic

  • wok
  • gyros
  • Garam masala
  • Fajita
  • Curry
  • Chilli con carne
  • Burrito
KOMENTARJI (28)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Aijn Prenn
06. 11. 2025 15.30
T je pa čist podoben trumpovi frizuri. :-))
ODGOVORI
0 0
SloButale
06. 11. 2025 15.27
Najslabši predsednik ZDA v celi zgodovini. Vsaj to čast si je prislužil.
ODGOVORI
0 0
GMajky
06. 11. 2025 15.16
+0
zdej bojo se ameriski vojaki po evropi fehtal za hrano, kera sramota mater!!!
ODGOVORI
2 2
York
06. 11. 2025 15.16
-1
Tramp je podoben rimskemu Kaliguli, pa še komu, ... neumnost, napuh, prevelik osebni ego, pohlep, ... se očitno pojavlja v vsakem zgodovinskem obdobju.
ODGOVORI
2 3
detect
06. 11. 2025 15.14
+1
zdaj še pa samo velik kip donalda iz čistega zlata.
ODGOVORI
2 1
KenBlock
06. 11. 2025 15.13
-1
sej zastopite, da VSI republikanci so ZA odprtje vlade, a republikancev in 60 kolikor je potrebnih glasov. Torej Demokrati drzijo vlado zaprto.
ODGOVORI
2 3
lokson
06. 11. 2025 15.10
-1
Pa dajte že nehat natolcevat. Financiranje vlade blokirajo Demokrati in ne Trump. Denar za obnovo, pa ni od davkoplačevalcev, zato ne vem, kje sploh je problem.
ODGOVORI
2 3
Krošnja
06. 11. 2025 15.08
+1
To so dementni fašisti. Orban, janša, Putin, Netanjahu, Trump, vučič, Dodik
ODGOVORI
3 2
spam1
06. 11. 2025 15.07
-1
Tisti napis je zato, da najde pisarno
ODGOVORI
1 2
Potouceni kramoh
06. 11. 2025 15.01
+2
Ker kralj in monarh Donny I. diktator ve in zna kaj je skromnost in pohlevnost pred bogom in narodom.Janez gleda in se uči.
ODGOVORI
3 1
rogla
06. 11. 2025 14.54
+5
Od zunaj "zlat", od zunaj in od znotraj pa "vsran".
ODGOVORI
8 3
Wolfman
06. 11. 2025 14.55
+2
Gnil od znotraj! Oranžna barva vse pove.
ODGOVORI
5 3
Wolfman
06. 11. 2025 14.54
+2
Takšen bogatin, takšen vplinež, pa bo njegova baza pozlačena, ne zlata!!!! Keri prevarant od človeka, klošar.
ODGOVORI
4 2
Vrhovni poveljnik
06. 11. 2025 14.51
+3
Tipično ravnanje skrajnega desničarja. Janezs mu je že čestital, Žančiju je od veselja ušlo v hlače, Grims še vedno trosi pravljice, vsi normalni ljudje pa vidimo, da je cesar gol. Pa še malo še nam gravža.
ODGOVORI
6 3
ptuj.si
06. 11. 2025 14.49
-4
Zelo lepo.
ODGOVORI
2 6
jedupančpil
06. 11. 2025 14.43
-2
razburjate vi nas s temi bednimi novicami, ki to niso
ODGOVORI
3 5
BBcc
06. 11. 2025 14.33
+10
On si bo pozlatil in dogradil prostore. Navadne Američane pa naj vrag vzame. Pri nas je Janša samo poslancem dvignil plače. Na delavce pa pozabil.
ODGOVORI
12 2
Greznica
06. 11. 2025 14.33
+6
sam sebi si koplje jamo ....
ODGOVORI
7 1
jedupančpil
06. 11. 2025 14.45
-1
dokler printa na papir je vse bp
ODGOVORI
0 1
klop12
06. 11. 2025 14.32
+15
Vidim, da uspešno "Špara". Celo kampanjo je gonil na tem, kako je Bajdn zapravljal. Še Musk je bluzil ,kako bo napraskal 2000 milijard, v resnici so lih komi uspel napraskat par milijard in je DOGE klavrno propadel. Trump pa zapravlja v velikem slogu. Res so butasti ameriški volivci
ODGOVORI
16 1
gadje
06. 11. 2025 14.38
-3
Ali spremljaš kaj in se resnično poglobiš kaj se dogaja tam. T je rekel da niti en davkoplacevalski dolar ne bo sel za prenovo. Da je zaprta drzava so krivi "plavi" ki izsiljujejo svoje zadeve, ker drugega orodja nimajo da delajo zgago.
ODGOVORI
2 5
gadje
06. 11. 2025 14.44
-4
In recimo Obama pa je zapravil 375 milijonov za prenovo, in to davkoplacevalskega denarja. Si takrat tudi bil "glasen"!
ODGOVORI
1 5
Slovenska pomlad
06. 11. 2025 14.31
+12
Estetika vredna SDS.
ODGOVORI
14 2
Roadkill
06. 11. 2025 14.37
+5
oni bi dodali še kako zlato satovje zraven. pridni kot čebele gradimo za vas
ODGOVORI
5 0
Bozjidar
06. 11. 2025 14.27
+12
Nori dečko v zlati hiši,kmalu bo pristal na strehi parlamenta,kot njagovi somisljeniki v Sloveniji
ODGOVORI
14 2
BBcc
06. 11. 2025 14.31
+4
Res je.
ODGOVORI
6 2
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330