Trump nadaljuje s 'pozlatitvijo' Bele hiše: nov napis pred Ovalno pisarno

Trump znova razburja. Medtem ko je prekinitev financiranja vlade v Washingtonu postala najdaljša v zgodovini, je predsednik ZDA na vrata pisarne ovalne pisarne namestil nov zlat znak. Med zaprtjem vlade Trump tako dobesedno prenavlja in 'pozlačuje' Belo hišo, namesto da bi se ukvarjal z reševanjem države, mu očitajo kritiki.

Na Beli hiši se je pojavil nov zlat znak, tokrat pred vrati ovalne pisarne, kar je na družbenih omrežjih sprožilo plaz negativnih kritik. Politčni nasprotniki mu očitajo, da Donald Trump med zaprtjem vlade dobesedno pozlačuje Belo hišo, poroča Guardian. Ovalno pisarno zdaj 'krasi' nov zlat napis, kar je razburilo številne, ki jih skrbi rekordno dolga prekinitev financiranja ameriške vlade. Prekinitev financiranja ameriške vlade je namreč z včerajšnjim dnem postala najdaljša v zgodovini ZDA - traja že 36 dni. Kongresu še ni uspelo potrditi zveznega proračuna, zaradi česar so vladne dejavnosti delno ustavljene, posledice pa v vsakdanjem življenju vse bolj čutijo Američani. Dogovora med demokrati in republikanci za zdaj še ni na obzorju.

Tako demokrati kot republikanci ostajajo neomajni glede glavne sporne točke v sporu glede financiranja, to je porabe za zdravstveno varstvo. Zadnja najdaljša prekinitev financiranja je bila v času prvega mandata republikanskega predsednika Donalda Trumpa konec leta 2018 in v začetku leta 2019 in je trajala 35 dni, je poročal STA. Trump sicer že dlje časa nadaljuje s prenovo Bele hiše, saj želi tam pustiti svoj pečat. Kot smo poročali, je Trump predkratkim na družbenih omrežjih delil fotografije nove kopalnice in dejal, da je bila prenovljena v 40. letih prejšnjega stoletja v slogu zelenih ploščic v slogu art deco, kar je bilo po njegovem popolnoma neprimerno za Lincolnovo obdobje. Trdi, da je novi črno-beli marmor zelo primeren za čas Abrahama Lincolna in da bi pravzaprav lahko bil marmor, ki je bil tam prvotno. Poleg tega je v kopalnico umestil več pozlačenih detajlov, je poročal CNN.

Poskusi ameriškega predsednika, da bi Beli hiši vtisnil svoj pečat, so sprožili kritike s strani stroke in njegovih političnih nasprotnikov. Trump je denimo obljubil, da njegov prizidek k vzhodnemu krilu s plesno dvorano ne bo 'motil obstoječe stavbe'. Oktobra pa je dejal, da je treba 'obstoječo strukturo' porušiti.