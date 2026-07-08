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Trump nadaljuje z grožnjami: 'Ne želimo nobene trgovine s Španijo'

Ankara, 08. 07. 2026 11.55 pred 3 urami 2 min branja 16

Avtor:
N.V. STA
Donald Trump

Ameriški predsednik Donald Trump je ob robu vrha zveze Nato v Ankari Španiji zagrozil s takojšnjo prekinitvijo trgovinskih odnosov, ker oblasti v Madridu ZDA niso pomagale v vojni proti Iranu in ker ne namenjajo dovolj sredstev za obrambo. Kritičen je bil tudi do drugih članic zavezništva.

"Španija je izgubljen primer. Ne želimo več nobene trgovine s Španijo," je ob začetku dvostranskega srečanja z generalnim sekretarjem Nata Markom Ruttejem dejal Trump in zagrozil s takojšnjo prekinitvijo trgovinskih odnosov z Madridom.

Španskim oblastem je očital, da ne prispevajo dovolj k skupni obrambi in da za obrambo ne namenjajo dovolj proračunskih sredstev.

EU bo vedno zagotovila zaščito interesov držav članic, je v odziv na Trumpovo napoved prekinitve trgovinskih odnosov s Španijo sporočil predstavnik Evropske komisije Olof Gill. "Pričakujemo, da bodo ZDA spoštovale svoje obveznosti iz sporazuma, tako kot smo mi spoštovali svoje," je dejal, pri čemer se je skliceval na trgovinski sporazum, ki sta ga lani podpisala Bruselj in Washington.

Donald Trump in Pedro Sanchez
Donald Trump in Pedro Sanchez
FOTO: Profimedia

Kritičen je bil tudi do drugih največjih evropskih zaveznic, ki ZDA niso želele pomagati v vojni proti Iranu, pri čemer je izpostavil Francijo, Nemčijo, Združeno kraljestvo in Italijo.

"Vprašali smo jih, če se želijo pridružiti, pa so vsi rekli ne," je dejal. Medtem ko evropske zaveznice ZDA niso stale ob strani, so ZDA za njihovo zaščito pred Rusijo v zadnjih letih porabile tisoč milijard dolarjev, je poudaril ameriški predsednik.

Rutte je skušal pomiriti Trumpa in ponovil, da je z evropskih letališč poletelo 5000 letal v podporo ameriški operaciji v Iranu.

Glede naložb v obrambo pa je poudaril, da so evropske zaveznice lani in letos v obrambo glede na leto 2024 vložile dodatnih več kot 250 milijard dolarjev. Tudi Španija je dosegla dva odstotka bruto domačega proizvoda (BDP) za obrambo, je dejal.

"To je vaša zmaga. Brez vas se to ne bi zgodilo," je povedal ameriškemu predsedniku. "Zato ga imam rad," pa je o Rutteju dejal Trump.

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Predsednik ZDA je kljub temu vztrajal, da je nezadovoljen z Natom, med drugim zaradi ravnanja v zvezi z danskim avtonomnim ozemljem Grenlandijo. To ozemlje ZDA potrebujejo za "zaščito sveta", je izjavil.

Generalni sekretar zavezništva mu je zagotovil, da bo poskrbel za uresničitev njunega januarskega dogovora o okviru pogajanj o Grenlandiji, s katerimi bi si ZDA zagotovile večji vpliv na arktičnem otoku. Danska premierka Mette Frederiksen je sicer danes v Ankari ponovila, da Grenlandija ni naprodaj.

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V ospredju vrha zavezništva v turški prestolnici, ki poteka v znamenju napetosti med obema stranema Atlantika, so povečevanje obrambnih izdatkov držav članic, krepitev zmogljivosti obrambne industrije in nadaljnja podpora Ukrajini.

nato donald trump španija trgovina

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KOMENTARJI16

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tom74
08. 07. 2026 14.59
but li furajo svet in mediji jim pomagate, ker enga pogumnega ni, da bi postavljal vprasanja ali dvomil. Zato gremo v ....
Odgovori
+3
3 0
Monalisa99
08. 07. 2026 14.49
Španci so ponosen in pogumen narod
Odgovori
+6
7 1
Prototip
08. 07. 2026 14.28
Če bi se evropa finančno in gospodarsko preusmerila proti Rusiji,,,če seveda ne bi imeli teh bruseljskih kimavcev,,,bi lahko prosperirali,,,,,tako nam pa senilni trump postavlja same bolane pogoje in to iz dneva v dan drugače,,,,,bravo španija,,naši politiki pa kimavci bruslju in trumpu.
Odgovori
+8
12 4
HardKore
08. 07. 2026 14.24
Dajmo ameriko mal bojkotirat... saj itak samo sraje prihaja od tam...
Odgovori
+13
16 3
ho?emVšolo
08. 07. 2026 14.21
Kok je nadležen oranžni.
Odgovori
+10
12 2
SpamEx
08. 07. 2026 14.15
Španijo zelo spoštujem
Odgovori
+12
16 4
SpamEx
08. 07. 2026 14.15
imajo hrbtenico
Odgovori
+9
13 4
vlahov
08. 07. 2026 13.05
Rak EU je Španija in Irska in vsi ostali . bravo ZDA .
Odgovori
-17
4 21
poper00
08. 07. 2026 14.19
lepo,da podpiraš genocid in umore.
Odgovori
+5
9 4
vlahov
08. 07. 2026 14.30
Kaj pa teroristi delajo ? Sadijo rožice
Odgovori
-2
3 5
Zmaga Ukrajini
08. 07. 2026 12.36
Brez veze, da se še naprej pretvarjajo, da je normalen. Ker tole gre očitno v nedogled - v svoji sredini imajo norca, ki se mu prilagajajo, namesto, da bi ga preprosto izločili in delali tisto, za kar so bili izvoljeni!
Odgovori
+6
10 4
vlahov
08. 07. 2026 12.03
Trumpu čestitke .
Odgovori
-12
4 16
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