Trump naj bi obiskal Jeruzalem in Egipt

Predsednik ZDA Donald Trump je že včeraj namignil, da bi lahko konec tedna odpotoval na Bližnji vzhod. Na vprašanje, ali bo potovanje vključevalo tudi obisk Gaze je odvrnil: "Mogoče bom to storil."

Odposlanec Steve Witkoff pa je danes sporočil, da bo Trump prihodnji teden obiskal Egipt, potem ko ga je egiptovski predsednik Abdel Fatah al Sisi povabil, naj se udeleži slovesnosti ob potrditvi mirovnega načrta za Gazo.

Na srečanju s Sisijem, katerega posnetek je objavil urad egiptovskega predsednika, je Witkoff še dejal, da se Trump zelo veseli obiska v Egiptu.

Trump je kasneje na seji svojega kabineta dejal, da "bo poskusil iti v Egipt".