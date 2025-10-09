Trump naj bi obiskal Jeruzalem in Egipt

Predsednik ZDA Donald Trump je že včeraj namignil, da bi lahko konec tedna odpotoval na Bližnji vzhod. Na vprašanje, ali bo potovanje vključevalo tudi obisk Gaze je odvrnil: "Mogoče bom to storil."
Odposlanec Steve Witkoff pa je danes sporočil, da bo Trump prihodnji teden obiskal Egipt, potem ko ga je egiptovski predsednik Abdel Fatah al Sisi povabil, naj se udeleži slovesnosti ob potrditvi mirovnega načrta za Gazo.
Na srečanju s Sisijem, katerega posnetek je objavil urad egiptovskega predsednika, je Witkoff še dejal, da se Trump zelo veseli obiska v Egiptu.
Trump je kasneje na seji svojega kabineta dejal, da "bo poskusil iti v Egipt".
Trump je včeraj, da sta Izrael in Hamas potrdila prvo fazo njegovega mirovnega načrta za mir v Gazi, ki vključuje izmenjavo talcev in palestinskih zapornikov. Uresničevati naj bi ga začeli 72 ur po potrditvi na izraelski vladi, ki se bo po napovedih sešla drevi. Prekinitev ognja naj bi začela veljati 24 ur po zasedanju izraelskega varnostnega kabineta, ki se je sešel danes pozno popoldne.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.