Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Trump naj bi obiskal Jeruzalem in Egipt

Washington / Jeruzalem, 09. 10. 2025 19.11 | Posodobljeno pred 5 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , Ti.Š.
Komentarji
2

Ameriški predsednik Donald Trump bo v nedeljo verjetno obiskal Jeruzalem, so sporočili z urada izraelskega predsednika Jicaka Hercoga. Po navedbah ameriškega odposlanca Steva Witkoffa bo Trump prihodnji teden obiskal tudi Egipt.

Netanjahu in Trump v Beli hiši
Netanjahu in Trump v Beli hiši FOTO: AP

Predsednik ZDA Donald Trump je že včeraj namignil, da bi lahko konec tedna odpotoval na Bližnji vzhod. Na vprašanje, ali bo potovanje vključevalo tudi obisk Gaze je odvrnil: "Mogoče bom to storil."

Odposlanec Steve Witkoff pa je danes sporočil, da bo Trump prihodnji teden obiskal Egipt, potem ko ga je egiptovski predsednik Abdel Fatah al Sisi povabil, naj se udeleži slovesnosti ob potrditvi mirovnega načrta za Gazo.

Na srečanju s Sisijem, katerega posnetek je objavil urad egiptovskega predsednika, je Witkoff še dejal, da se Trump zelo veseli obiska v Egiptu.

Trump je kasneje na seji svojega kabineta dejal, da "bo poskusil iti v Egipt".

Preberi še Predstavnica Izraela: Premirje v Gazi bo začelo veljati v 24 urah po potrditvi vlade

Trump je včeraj, da sta Izrael in Hamas potrdila prvo fazo njegovega mirovnega načrta za mir v Gazi, ki vključuje izmenjavo talcev in palestinskih zapornikov. Uresničevati naj bi ga začeli 72 ur po potrditvi na izraelski vladi, ki se bo po napovedih sešla drevi. Prekinitev ognja naj bi začela veljati 24 ur po zasedanju izraelskega varnostnega kabineta, ki se je sešel danes pozno popoldne.

Donald Trump obisk Egipt Izrael
Naslednji članek

Nemški kancler želi na vsak način preprečiti prepoved avtomobilov na notranje zgorevanje

SORODNI ČLANKI

Trump bo 80. rojstni dan proslavil z borilnim spektaklom pred Belo hišo

Trump razkril začetno linijo umika izraelskih sil iz Gaze

Izrael v Gazi znova sejal smrt, Trump: Cenim začasno ustavitev bombardiranja

  • Razvlažilnik
  • Puhalnik listja
  • Sesalnik
  • Plastična omara
  • Peč za kostanj
  • Radiator
  • Nadstrešek
  • Konvektor
  • Kamin
  • Set orodja
  • Regal
KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Sixten Malmerfelt
09. 10. 2025 19.21
+1
Lohk, da mu bodo ortodoksni židye ob obisku Jeruzalema metali jajca in kamenje!
ODGOVORI
1 0
Sixten Malmerfelt
09. 10. 2025 19.20
+1
Šel bo malce jokat na zid, izpod Al-Akse!
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1286