Trump naj bi odobril načrte za napad na Iran, a končne odločitve še ni sprejel

Ko so novinarji Trumpa v sredo vprašali, ali se bodo ZDA pridružile spopadu, jim je odgovoril: "Morda bom to storil, morda pa ne".

Na Trumpove pozive k predaji se je na družbenem omrežju X odzvala tudi iranska misija pri Združenih narodih. "Iran se NE pogaja pod prisilo, NE bo sprejel miru pod prisilo in zagotovo NE z nekdanjim vojnim hujskačem, ki se oklepa svoje pomembnosti," so zapisali."Edina stvar, ki je bolj zaničevanja vredna od njegovih laži, je njegova strahopetna grožnja, da bo 'odstranil' iranskega vrhovnega voditelja," so še dodali.

Izraelska vojska medtem nadaljuje z napadi na Iran, ta pa je nad Izrael poslal hiperzvočne rakete. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je včeraj dejal, da izraelske sile "napredujejo korak za korakom" in odstranjujejo "grožnje, ki jih predstavljajo iranska jedrska območja in arzenal balističnih raket".

"Nadzorujemo nebo nad Teheranom. Z ogromno silo napadamo režim," je nadaljeval.

Ameriški obrambni minister Pete Hegseth je medtem senatnemu odboru pojasnil, da je Pentagon pripravljen izvršiti vsak Trumpov ukaz. Ameriška vojska sicer zadnje dni povečuje svojo prisotnost na Bližnjem vzhodu.

Kot smo poročali, je v ponedeljek okoli 30 ameriških vojaških letal za prečrpavanje goriva v zraku nenadoma zapustilo vojaške baze v ZDA ter pristalo na evropskih letališčih. Dan kasneje so bila številna med njimi znova v zraku in so nadaljevala svojo pot v smeri Bližnjega vzhoda.