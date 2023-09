Trump naj bi pomočnici sezname opravil pisal kar na hrbtne strani tajnih dokumentov

Na beležkah so bile vidne oznake za tajnost. Predvsem naj bi šlo za sporočila o telefonskih klicih s tujimi voditelji ali o drugih mednarodnih zadevah, ki so jih v Beli hiši uporabljali za obveščanje Trumpa.

Sicer je bil Trump, ki je trenutno prvi kandidat za republikansko predsedniško nominacijo leta 2024, skupaj s še dvema pomočnikoma obtožen nezakonitega shranjevanja zaupnih dokumentov v njegovi osebni rezidenci in laganja zveznim preiskovalcem, ki so jih skušali pridobiti.

Junija je bil obtožen kaznivih dejanj, vključno s kršitvami zakona o vohunjenju, zaroto za oviranje pravice in dajanjem lažnih izjav preiskovalcem. Tudi te obtožbe je Trump sicer zanikal.

So pa proti Trumpi spisane še ločene obtožnice v Washingtonu DC in Georgii, in sicer glede njegovih prizadevanj za to, da bi dokazal, da na volitvah proti Joeju Bidnu leta 2020 ni izgubil in pa v New Yorku zaradi plačila za molk pornozvezdi. Tudi v teh primerih Trump krivdo zanika.