Trump naj bi Mar-a-Lago prodal svojemu sinu, nepremičninska agencija: šlo je za pomoto

Nekdanji predsednik ZDA se je včeraj predal oblastem in poskrbel za zgodovinsko zaporniško fotografijo. No, zapor je zapustil v nekaj minutah, proti varščini so ga izpustili na prostost. Kmalu po tem je po spletu zaokrožila objava nepremičninskega podjetja Zillow, v katerem je navedeno, da je Donald Trump 4. avgusta, le nekaj tednov, preden se je predal, prodal svoje luksuzno posestvo. Nov lastnik posestva z 58 posteljami in 33 kopalnicami naj bi bilo glede na zapis podjetje Mar-a-Lago In., ki ga vodi njegov sin Eric Trump . Vrednost posla pa je bila 390.000.000 evrov.

Trumpovi so to takoj zanikali in zagotovili, da posestvo ostaja v rokah Donalda Trumpa, piše Newsweek. Nepremičnisko podjetje Zillow pa je pojasnilo, da je šlo za napako in nepravilno objavo: "Zillow si prizadeva za natančnost informacij in ko odkrijemo netočne informacije, jih bomo takoj posodobili. Po preiskavi se je izkazalo, da so bile posredovane informacije napačne. Podatke o tej nepremičnini smo že popravili."