Trump naj bi tajne dokumente iz Bele hiše odnesel v želji po barantanju

Svojem svetovalcem je potem razložil, da bo dokumente zamenjal s tistimi, ki jih zahteva. Nacionalni arhivi so ga prijavili pravosodnemu ministrstvu. Nekaj dokumentov je vrnil, vendar ne vseh, agenti FBI pa so avgusta na njegovem floridskem posestvu dokumente zaplenili.

Ob odhodu iz Bele hiše naj bi nekdanji predsednik osebno zapakiral več škatel z zaupnimi in drugimi dokumenti ter jih odnesel na Florido, čeprav bi jih moral po zakonu predati Nacionalnim arhivom.

Trump naj bi bil jezen na upravo Nacionalnih arhivov, ker mu ta ni izročila dokumentov, za katere je trdil, da dokazujejo njegovo nedolžnost glede ruskega vpletanja v ameriške volitve 2016 ter domnevno krivičnost preiskave FBI in posebnega tožilca Roberta Muellerja .

FBI zaplenili več kot 100 dokumentov z oznako zaupno

Trump je v težave spravil tudi svoje odvetnike, ki ga branijo v tožbi, s katero zahteva dokumente nazaj. Ena od njegovih odvetnic Christina Bobb je junija podpisala izjavo, da so bili Nacionalnim arhivom maja letos vrnjeni vsi dokumenti.

Televizija NBC sedaj poroča, da Bobbova, sicer tudi voditeljica skrajno konservativne televizije One America News, sodeluje s pravosodnim ministrstvom v nadaljevanju preiskave in da je izjavila, da so jo v podpis pisma prisilili.

V podpis naj bi jo prisilil Trumpov odvetnik Evan Corcoran, vendar pa je sama vztrajala in izsilila, da so v izjavo dodali, da potrjuje predajo vseh dokumentov po informacijah, ki so ji bile zagotovljene. S tem se je zaščitila pred kazenskim pregonom v primeru neresnične izjave.

Po njeni izjavi se je preiskava nadaljevala, saj so v Nacionalnih arhivih vedeli, da niso dobili vseh dokumentov, o čemer so obvestili FBI. Pravosodno ministrstvo naj bi imelo tudi tajnega sodelavca ali sodelavko v Trumpovi graščini.

Med preiskavo 8. avgusta so agenti FBI zaplenili več kot 100 dokumentov z oznako zaupno. Trump medtem v medijih in na svojih zborovanjih trdi, da so mu agenti zaupne dokumente podtaknili med preiskavo. Njegovi odvetniki si tega na sodišču ne upajo trditi.