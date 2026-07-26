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Trump naj bi želel z ustavitvijo napadov na Iran dati možnosti pogajanjem

Washington, 26. 07. 2026 21.28 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA K.H.
Pomorska blokada Irana

Ameriški predsednik Donald Trump je ustavil napade na Iran, da bi dal "nekaj prostora" pogajanjem, je po dveh nočeh brez napadov zatrdil ameriški veleposlanik pri ZN, potem ko so se pojavile navedbe, da naj bi Washington skrbele zaloge streliva. Iran je medtem potrdil, da je tudi sam ustavil svoje napade na ameriške cilje v regiji.

ZDA ostajajo pripravljene na več napadov, v regijo so tudi poslale dodatne zmogljivosti, a Trump daje nekaj prostora pogovorom, je danes v pogovoru za Fox News dejal ameriški veleposlanik pri Združenih narodih (ZN) Mike Waltz.

Do petka je namreč ameriška vojska 13 noči zapored izvajala napade na Iran, kar je predstavljalo najhujšo zaostritev skoraj pet mesecev trajajoče vojne po aprilski prekinitvi ognja.

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Iran se je odzival z napadi na ameriške cilje v državah v regiji, danes pa je potrdil, da je te ustavil.

"Ti napadi so se nadaljevali do dveh noči nazaj, a zadnji dve noči so Američani ustavili svoje napade," je sporočil tiskovni predstavnik iranske vojske Mohamed Akraminia. "Ker je naša strategija v prvi vrsti povračilna, smo tudi mi ustavili svoje povračilne operacije," je dodal.

Ameriško ustavitev napadov so sicer spremljala medijska poročila, da načrte za nadaljnje napade zadržuje zaskrbljenost glede vse manjših zalog streliva. Domnevno naj bi to na sestanku s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom in njegovim podpredsednikom JD Vanceom izrazil načelnik štaba združenih poveljstev general Dan Caine.

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