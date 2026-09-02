Trump: Naj Hormuško ožino preimenujemo v Trumpovo ožino?

"Zdaj, ko je pod nadzorom ZDA, ali naj preimenujemo Hormuško ožino v TRUMPOVO OŽINO??? Tako kot Amerika sama bi bila 'bolj vroča' kot kdajkoli prej!," je na Truth Social zapisal ameriški predsednik Donald Trump.

Hormuška ožina je eden ključnih elementov v konfliktu med ZDA in Iranom, ki se je nedavno prevesil v sedmi mesec.

Kmalu po napadih na Iran, ki sta jih 28. februarja sprožila Izrael in ZDA, je iranska mornarica zaprla Hormuško ožino. Washington se je kasneje odzval z blokado iranskih pristanišč. Pomorska pot, ki je ključnega pomena za svetovni izvoz nafte in energentov, pa kljub prizadevanjem ZDA ostaja zaprta.

Trump je že sredi avgusta zatrdil, da je Hormuška ožina pod ameriškim nadzorom, kmalu zatem pa je napovedal, da bo ožino razglasil za ozemlje ZDA.

V Teheranu so njegove trditve označili za laži in izmišljotine ter poudarili, da bo ta strateško pomembna pomorska pot ostala v rokah Irana.

Ameriški predsednik z izjavami o preimenovanju Hormuške ožine sicer sledi že videnemu vzorcu. Prejšnji teden je podpisal izvršni ukaz, s katerim je Ontarijsko jezero, po katerem poteka del meje med Kanado in ZDA, preimenoval v Ameriško jezero. Lani pa je kmalu po nastopu drugega predsedniškega mandata na podoben način enostransko preimenoval Mehiški zaliv v Ameriški zaliv.