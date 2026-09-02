Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Trump: Naj Hormuško ožino preimenujemo v Trumpovo ožino?

Washington, 02. 09. 2026 19.25 pred 35 minutami 1 min branja 9

Avtor:
STA K.H.
Donald Trump

Predsednik ZDA Donald Trump je v objavi na svojem družbenem omrežju Truth Social danes vprašal, če bi ZDA morda morale preimenovati Hormuško ožino v Trumpovo ožino, zdaj ko jo imajo pod nadzorom. Trump je prejšnji teden podpisal izvršni ukaz, s katerim je Ontarijsko jezero ob meji med Kanado in ZDA preimenoval v Ameriško jezero.

"Zdaj, ko je pod nadzorom ZDA, ali naj preimenujemo Hormuško ožino v TRUMPOVO OŽINO??? Tako kot Amerika sama bi bila 'bolj vroča' kot kdajkoli prej!," je na Truth Social zapisal ameriški predsednik Donald Trump.

Hormuška ožina je eden ključnih elementov v konfliktu med ZDA in Iranom, ki se je nedavno prevesil v sedmi mesec.

Kmalu po napadih na Iran, ki sta jih 28. februarja sprožila Izrael in ZDA, je iranska mornarica zaprla Hormuško ožino. Washington se je kasneje odzval z blokado iranskih pristanišč. Pomorska pot, ki je ključnega pomena za svetovni izvoz nafte in energentov, pa kljub prizadevanjem ZDA ostaja zaprta.

Trump je že sredi avgusta zatrdil, da je Hormuška ožina pod ameriškim nadzorom, kmalu zatem pa je napovedal, da bo ožino razglasil za ozemlje ZDA.

V Teheranu so njegove trditve označili za laži in izmišljotine ter poudarili, da bo ta strateško pomembna pomorska pot ostala v rokah Irana.

Ameriški predsednik z izjavami o preimenovanju Hormuške ožine sicer sledi že videnemu vzorcu. Prejšnji teden je podpisal izvršni ukaz, s katerim je Ontarijsko jezero, po katerem poteka del meje med Kanado in ZDA, preimenoval v Ameriško jezero. Lani pa je kmalu po nastopu drugega predsedniškega mandata na podoben način enostransko preimenoval Mehiški zaliv v Ameriški zaliv.

donald trump hormuška ožina trumpova ožina iran zda

Jure Soklič prevzel vodenje največjega slovenskega trgovca z elektriko

Helikopter letel nad avtomobili, lomil veje, končal v cestnem jarku

24ur.com Trump razjezil Kanadčane: Ontarijsko jezero bi preimenoval v Ameriško
24ur.com Trump spremenil Ontarijsko jezero v Ameriško jezero
24ur.com Ne le Grenlandija, Trumpa zanimata tudi Kanada in Panama
24ur.com Mehiška predsednica odgovarja Trumpu: 'Mehiška Amerika. Sliši se lepo, kajne?'
24ur.com Trump za revijo Atlantic: Vodim državo in svet. Zelo se zabavam
24ur.com Trump: Ubili smo vodjo morilske tolpe Tren de Aragua
24ur.com Ajatola Hamenej o Trumpu: Tirane so strmoglavili, tudi njega bodo
Priporoča
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
KOMENTARJI9

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
rogla
02. 09. 2026 20.05
Temu tipu se vsak dan bolj kisa!
Odgovori
0 0
Yon Dan
02. 09. 2026 20.02
Bravo Trump, še Slovenijo priklopi Ameriki, da se rešimo EU neonacizma in satinizma.....
Odgovori
0 0
Wolfman
02. 09. 2026 19.55
Barron bi jo lahko pa odprl, ter jo kot prvi Trump prečkal.
Odgovori
+2
2 0
artandsilence
02. 09. 2026 19.53
Duševni bolnik. Ni smešno sploh!
Odgovori
+4
4 0
jozefStefan
02. 09. 2026 19.45
Amerika res ne zmore več najti nekaj bolj "zdravega"?
Odgovori
+4
5 1
gmajna
02. 09. 2026 19.44
Kaj ta človek pije? To ni resno?
Odgovori
+4
5 1
AlexReal
02. 09. 2026 19.42
Dajmo malo poenostavit pa celo Zemljo preimenovat po njemu !
Odgovori
+4
4 0
tamiflu
02. 09. 2026 19.41
naj se poimenuje po njegovi riti
Odgovori
+4
5 1
AlexReal
02. 09. 2026 19.43
Potem ne bo več "ožina" !
Odgovori
+6
6 0
bibaleze
Portal
Nad turškim zvezdnikom je bolj navdušena kot nad sinom
Kaj storiti, ko otrok pride iz šole z zgodbo o nasilju?
Kaj storiti, ko otrok pride iz šole z zgodbo o nasilju?
Ali otroku ves čas kupujete napačne čevlje?
Ali otroku ves čas kupujete napačne čevlje?
Leto dni po smrti očeta Ozzyja priznala, da nikoli več ne bo ista
Leto dni po smrti očeta Ozzyja priznala, da nikoli več ne bo ista
zadovoljna
Portal
Že 20 let je edina ženska, ob kateri si želi zaspati in se zbuditi
Tako lepa je žena slavnega igralca, ki pri 43 letih jemlje dih
Tako lepa je žena slavnega igralca, ki pri 43 letih jemlje dih
Ta znana Slovenka danes praznuje rojstni dan
Ta znana Slovenka danes praznuje rojstni dan
Dnevni horoskop: Ovne bo presenetilo sporočilo, raki bodo odprli srce
Dnevni horoskop: Ovne bo presenetilo sporočilo, raki bodo odprli srce
vizita
Portal
Pozabite na borovnice: to sadje je lahko za črevesje veliko boljša izbira, a ga skoraj nihče ne kupuje
5 živil, ki jih je septembra vredno dodati na krožnik
5 živil, ki jih je septembra vredno dodati na krožnik
Ambrozija je že v zraku: ti simptomi lahko razkrijejo, da ne gre za prehlad
Ambrozija je že v zraku: ti simptomi lahko razkrijejo, da ne gre za prehlad
Zakaj vam krvni tlak zjutraj naraste?
Zakaj vam krvni tlak zjutraj naraste?
cekin
Portal
Ste tudi vi med njimi? Vedno več ljudi v hotelski sobi pusti teh nekaj evrov
Pred leti se je zdelo nemogoče, zdaj se je zgodilo: Kitajska je dosegla velik preobrat v energetiki
Pred leti se je zdelo nemogoče, zdaj se je zgodilo: Kitajska je dosegla velik preobrat v energetiki
Zaslužijo milijarde z enim samim ciljem: da ostanete pred zaslonom čim dlje
Zaslužijo milijarde z enim samim ciljem: da ostanete pred zaslonom čim dlje
Konec ene največjih poslovnih er: Tim Cook se poslavlja
Konec ene največjih poslovnih er: Tim Cook se poslavlja
moskisvet
Portal
Objavil drzen posnetek z jahte: Selena pokazala več kot običajno
Kardiolog razkriva: 'To je edina vrsta sira, na katero prisegam za zdravje srca'
Kardiolog razkriva: 'To je edina vrsta sira, na katero prisegam za zdravje srca'
Nekoč je jedel hrano iz konzerve, danes je milijonar
Nekoč je jedel hrano iz konzerve, danes je milijonar
Gaming koledar za september: 5 težko pričakovanih naslovov
Gaming koledar za september: 5 težko pričakovanih naslovov
dominvrt
Portal
Listne uši letos napadajo bolj kot običajno. Razlog marsikoga preseneti
Vrtni ribnik je lahko čudovit, a pazite na eno stvar: komarje
Vrtni ribnik je lahko čudovit, a pazite na eno stvar: komarje
5 pogostih napak v pasjem parku, ki psu povzročajo nepotreben stres
5 pogostih napak v pasjem parku, ki psu povzročajo nepotreben stres
Jajce kot gnojilo? Preverili smo, ali ta trik res deluje
Jajce kot gnojilo? Preverili smo, ali ta trik res deluje
okusno
Portal
Ti njoki niso iz navadnega krompirja: za pripravo potrebujete le 4 sestavine
Z maminim šmornom do balkona: 'Evo, mama, gor sem'
Z maminim šmornom do balkona: 'Evo, mama, gor sem'
Jogurtova torta, ki se topi v ustih: trik neverjetne rahlosti je v peki
Jogurtova torta, ki se topi v ustih: trik neverjetne rahlosti je v peki
Tako pripravite sočen piščančji gyros s hrustljavim bučkinim pomfrijem
Tako pripravite sočen piščančji gyros s hrustljavim bučkinim pomfrijem
voyo
Portal
MasterChef Slovenija
Cimra
Cimra
Premiera
Premiera
Love Island Adria
Love Island Adria
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1929