Trump najprej kritiziral Zelenskega, sedaj se bo z njim sestal

Zelenski se je v četrtek v Beli hiši srečal z ameriškim predsednikom Joejem Bidnom in podpredsednico Kamalo Harris , da bi razpravljali o svojem "načrtu za zmago", za katerega upa, da bo z asistenco zahoda Rusijo prisilil v mirovne pogovore. Biden je nato uradno najavil novo vojaško pomoč Ukrajini v višini osem milijard dolarjev (7,19 milijarde evrov). Harrisova je po srečanju z ukrajinskim predsednikom dejala, da obstajajo "nekateri v državi" , ki bi "prisilili Ukrajino, da se odreče velikim delom svojega suverenega ozemlja" . "Ti predlogi so enaki Putinovim," je dejala in jih poimenovala "predlogi za predajo" .

Sestanek med ukrajinskim voditeljem in republikanskim kandidatom za predsednika se bo odvilo, kljub nekaterim napovedim, da je bilo odpovedano. Republikance je namreč ujezil tudi obisk Volodimirja Zelenskega v tovarni proizvodnje streliva v Pensilvaniji in njegovi komentarji o Trumpovemu podpredsedniškemu kandidatu JD Vanceu, katerega je Zelenski označil za "preveč radikalnega" .

"Predsednik Zelenski je prosil za srečanje z mano in z njim se bom srečal jutri zjutraj," pa je Donald Trump dejal novinarjem v New Yorku, poroča BBC. "Sramota je, kar se dogaja v Ukrajini. Toliko smrti, toliko uničenja. To je grozljiva stvar." Trump je dejal, da verjame, da bo lahko "precej hitro sklenil dogovor" med ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom in Zelenskim, vendar podrobnosti o tem, kako misli to storiti, ni razkril. Trump ni želel neposredno odgovoriti na vprašanja novinarjev o tem, ali bo od Ukrajine zahteval, naj Rusiji odstopi del svojega ozemlja. "Dosežimo mir. Potrebujemo mir. Zaustaviti moramo smrt in uničenje."

Neprijetne izjave in "vmešavanje v volitve"

Do srečanja Trumpa in Zelenskega prihaja v času napetih odnosov med ukrajinskim vodstvom in delom ameriških republikancev, ki nasprotujejo (preveliki) vojaški pomoči Ukrajini. Iz strankarskih logov je slišati različna stališča, nekateri bi donacije preoblikovali v posojila, drugi bi jih ustavili, tretji nadaljevali.

Nekatere republikance je ta teden razjezil obisk Zelenskega v tovarni orožja v Bidnovem rojstnem kraju Scranton v Pensilvaniji, kjer so ga spremljali nekateri vidnejši demokrati, vključno z guvernerjem Joshom Shapirom. Vodilni republikanci so obisk Zelenskega v eni od ključnih volilnih zveznih držav označili za del strankarske kampanje. V javnem pismu je predsednik ameriškega predstavniškega doma Mike Johnson dejal, da je bil namen obiska "izkazati pomoč demokratom" in vse skupaj označil za vmešavanje v ameriške volitve.

Trump in Zelenski imata zapleten odnos. Predstavniški dom ZDA je leta 2019 obtožil Trumpa, da je pritiskal na ukrajinskega voditelja, da bi se dokopal do škodljivih informacij o svojem protikandidatu na takratnih volitvah, Joeju Bidnu. Približen prepis klica je razkril, da je Trump Zelenskega pozval, naj preišče Bidna in njegovega sina, ki je takrat sedel v izvršnem odboru ukrajinskega holdinga Burisma.