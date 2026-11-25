Novi uvozni davki bodo prizadeli 16 gospodarstev in so odgovor na domnevno prekomerno proizvodnjo, zaradi katere ameriška podjetja težje konkurirajo, je sporočila Bela hiša. Donald Trump naj bi po poročanju medijev pripravljal nove carine za Kitajsko, Evropsko unijo in več drugih držav oziroma gospodarstev. Bela hiša trdi, da gre za odziv na prekomerno proizvodnjo v teh državah, zaradi katere na svetovne trge prihajajo velike količine cenejšega blaga, kar spodkopava konkurenčnost ameriških podjetij, poroča Skynews.

Za zdaj še ni znano, kako visoke bodo nove carine oziroma kdaj bodo začele veljati. Načrti kažejo, da bodo uvedene poleg carin v višini med 10 in 12,5 odstotka, kar je administracija napovedala že v začetku leta.

Po navedbah virov naj bi bile nove carine del prizadevanj za nadomestitev sistema carin, ki ga je Trumpova administracija uvedla lani, vendar ga je vrhovno sodišče pozneje razveljavilo.

Čeprav so demokrati prevzeli večino tako v predstavniškem domu kot v senatu, ima Trump še vedno pravico veta, s katero lahko blokira morebitno zakonodajo, ki bi carine odpravila ali omilila. Ukrep prihaja tudi kmalu po tem, ko se je Trump prejšnji teden v kitajskem Shenzhenu srečal s kitajskim predsednikom Xi Jinpingom. To je bilo že njuno tretje osebno srečanje letos.

Čeprav ameriški predsednik pogosto poudarja željo po tesnejših odnosih s Pekingom, trgovinska vprašanja ostajajo eno glavnih odprtih področij v odnosih med državama.