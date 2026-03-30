Trump namignil, da bodo ZDA dovolile ruskemu tankerju doseči Kubo

Washington je v zadnjih mesecih okrepil pritisk na komunistični otok, saj je zmanjšal dobavo nafte Venezueli, njenemu glavnemu dobavitelju, in drugim dobaviteljem zagrozil z dodatnimi tarifami, Havano pa je označil za "izjemno grožnjo".

Zaradi učinkovite naftne blokade so se v prestolnici pojavili izpadi električne energije in kopičenje smeti, bolnišnice pa se zaradi energetske stiske trudijo sprejeti paciente in ohraniti odprte operacijske dvorane. Kot smo poročali, Kuba zaradi ameriške blokade ni uvozila nafte že vse od 9. januarja. Proti Kubi že dlje časa pluje ruski tanker Anatolij Kolodkin s skoraj 730.000 sodi nafte. Jorge Piñón z Energetskega inštituta Univerze v Teksasu je za CNN povedal, da so tanker opazili ob obali Kube in da bi lahko prispel v prihodnjih dneh. Tanker je bil po podatkih spletne strani za sledenje ladjam MarineTraffic v nedeljo zvečer lociran v vodah ob kubanski provinci Holguín. Iz podatkov je razvidno, da bi lahko plovilo že v torek pristalo v pristanišču Matanzas, logističnem središču nafte.

Donald Trump FOTO: AP

Trump je v nedeljo na krovu letala Air Force One potrdil, da se tanker premika proti karibski državi, poroča CNN. "Tam zunaj imamo tanker. Ni nam mar, če kdo dobi poln čoln, ker morajo preživeti," je izjavil. "Če želi katera država zdaj poslati nekaj nafte na Kubo, s tem nimam težav. Raje jo spustim tja, pa naj bo to Rusija ali kdorkoli drug, ker ljudje potrebujejo ogrevanje in hlajenje ter vse druge stvari, ki jih potrebujejo," je dodal predsednik. Kuba je prenehala prejemati nafto iz Venezuele, svojega glavnega dobavitelja, potem ko so ZDA januarja aretirale predsednika Nicolása Madura. Pošiljke iz drugih držav, kot je Mehika, so bile kasneje prekinjene, potem ko je Trumpova administracija zagrozila z uvedbo dodatnih tarif državam, ki so neposredno ali posredno dobavljale surovo nafto. Pomanjkanje goriva je povečalo pogostost in trajanje izpadov električne energije ter povzročilo hudo pomanjkanje plina, naraščajoče cene in propadanje infrastrukture na Kubi. Samo v zadnjem mesecu je otok utrpel več popolnih izpadov električnega omrežja, zaradi česar so Havano in druga mesta pustili v temi.

Pomanjkanje nafte je vplivalo tudi na javne storitve in prevoz hrane, kar je v nekaterih mestih sprožilo redke proteste, kjer so državljani v temi tolkli po loncih in ponvah ter kurili kresove.

Študenti na Kubi med protestom zaradi energetske krize FOTO: AP