Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Trump namignil, da bodo ZDA dovolile ruskemu tankerju doseči Kubo

Havana/Washington, 30. 03. 2026 10.09 pred 1 uro 3 min branja 10

Avtor:
Ne.M.
Predsednik Donald Trump je namignil, da bodo ZDA dovolile ruskemu tankerju z nafto, da doseže Kubo, saj se otok sooča z vse hujšo energetsko krizo. Izjavil je, da "nima težav s tem, da Rusija pošilja nekaj nafte na Kubo". Poteza predstavlja korak stran od naftne blokade, ki jo je uvedla njegova administracija.

Washington je v zadnjih mesecih okrepil pritisk na komunistični otok, saj je zmanjšal dobavo nafte Venezueli, njenemu glavnemu dobavitelju, in drugim dobaviteljem zagrozil z dodatnimi tarifami, Havano pa je označil za "izjemno grožnjo".

Zaradi učinkovite naftne blokade so se v prestolnici pojavili izpadi električne energije in kopičenje smeti, bolnišnice pa se zaradi energetske stiske trudijo sprejeti paciente in ohraniti odprte operacijske dvorane.

Kot smo poročali, Kuba zaradi ameriške blokade ni uvozila nafte že vse od 9. januarja. Proti Kubi že dlje časa pluje ruski tanker Anatolij Kolodkin s skoraj 730.000 sodi nafte. Jorge Piñón z Energetskega inštituta Univerze v Teksasu je za CNN povedal, da so tanker opazili ob obali Kube in da bi lahko prispel v prihodnjih dneh. Tanker je bil po podatkih spletne strani za sledenje ladjam MarineTraffic v nedeljo zvečer lociran v vodah ob kubanski provinci Holguín. Iz podatkov je razvidno, da bi lahko plovilo že v torek pristalo v pristanišču Matanzas, logističnem središču nafte.

FOTO: AP

Trump je v nedeljo na krovu letala Air Force One potrdil, da se tanker premika proti karibski državi, poroča CNN. "Tam zunaj imamo tanker. Ni nam mar, če kdo dobi poln čoln, ker morajo preživeti," je izjavil. "Če želi katera država zdaj poslati nekaj nafte na Kubo, s tem nimam težav. Raje jo spustim tja, pa naj bo to Rusija ali kdorkoli drug, ker ljudje potrebujejo ogrevanje in hlajenje ter vse druge stvari, ki jih potrebujejo," je dodal predsednik.

Kuba je prenehala prejemati nafto iz Venezuele, svojega glavnega dobavitelja, potem ko so ZDA januarja aretirale predsednika Nicolása Madura. Pošiljke iz drugih držav, kot je Mehika, so bile kasneje prekinjene, potem ko je Trumpova administracija zagrozila z uvedbo dodatnih tarif državam, ki so neposredno ali posredno dobavljale surovo nafto.

Pomanjkanje goriva je povečalo pogostost in trajanje izpadov električne energije ter povzročilo hudo pomanjkanje plina, naraščajoče cene in propadanje infrastrukture na Kubi. Samo v zadnjem mesecu je otok utrpel več popolnih izpadov električnega omrežja, zaradi česar so Havano in druga mesta pustili v temi.

Pomanjkanje nafte je vplivalo tudi na javne storitve in prevoz hrane, kar je v nekaterih mestih sprožilo redke proteste, kjer so državljani v temi tolkli po loncih in ponvah ter kurili kresove.

Študenti na Kubi med protestom zaradi energetske krize
FOTO: AP

Kremelj je prejšnji teden sporočil, da je v stiku s kubansko vlado, da bi razpravljali o morebitnih možnostih pomoči za otok, čeprav ni omenil tankerjev z gorivom na poti na Kubo.

Trump je v nedeljo zavrnil namigovanja, da bi spuščanje tankerja skozi državo pomagalo ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu."Izgubil bo en sam čoln nafte, to je vse," je dejal Trump. "Če to želi storiti on in če to želijo storiti tudi druge države, me to ne moti preveč," je dodal, poroča CNN.

kuba zda donald trump ruski tanker nafta

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Rafael Kramar
30. 03. 2026 11.46
Donald, ne popuščaj!! Ponudiš prst, pulijo roko iz rame!!
Odgovori
0 0
MladInPerspektiven
30. 03. 2026 11.45
Vse bolj sem prepričan, da se je Trumpek nekaj dogovoril z Putinom. Ti dobi svoje v Ukrajini jaz bom pa drugje svoje dobil ali smo zmenjeni in odgovor: мы изменились
Odgovori
0 0
JAZsemTI
30. 03. 2026 11.41
Trump je orodje v rokah korporacij. Zato davijo Kubo, ker hočejo spremembo režima, ki jih je pred 70 leti nagnal s Kube.
Odgovori
+2
2 0
Buča hokaido
30. 03. 2026 11.34
Kako lahko ta trampelj karkoli dovoli ali ne dovoli? Aja, seveda, ko ga pa toliko neumnih podpira. Posredi pa denar.
Odgovori
+3
3 0
Samo navijač
30. 03. 2026 11.26
Druge ni . Dovoli ali pa ne . Rusi v vsakem primeru gredo.
Odgovori
+5
5 0
Masai_Mara
30. 03. 2026 11.22
Tip je trenutno največji terorist na svetu. Pobija, napada, laže, podtika..potreben bi bil temeljite duševne oskrbe.
Odgovori
+7
7 0
sbštajerec
30. 03. 2026 11.12
Tip je čisti norec. Clear to the end. Kdaj se bodo Latinoti dvignili proti Jenkijem?
Odgovori
+6
6 0
ho?emVšolo
30. 03. 2026 11.06
Normalno v teh časih, ko si s Putinom tako lepo delita tuje države.
Odgovori
+2
4 2
optimist11
30. 03. 2026 11.40
Ne primerjati Ruskih ali Kitajskih voditeljev s tem norcem.
Odgovori
+0
1 1
Rudar
30. 03. 2026 11.44
A rusko pa ni norc?
Odgovori
+0
1 1
bibaleze
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1615