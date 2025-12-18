Trump nanizal svoje dosežke in obljubil boljše čase

Donald Trump je v nagovoru dejal, da bi ga več Američanov podprlo, če bi ga v živo slišali pripovedovati o vsem, kar je dosegel. Analitiki zato njegov nagovor razumejo kot poskus neposrednega prepričevanja volivcev, da jim pod njim ne gre tako slabo, kot se jim zdi, ne glede na nadaljevanje inflacije in naraščanja stopnje brezposelnosti. Ameriški predsednik se sooča z upadanjem podpore v anketah tudi glede gospodarske politike, ki je bila ključna za njegovo zmago na lanskih predsedniških volitvah. Na splošno ga v povprečju anket konservativne spletne strani RealClear Politics podpira manj kot 44 odstotkov Američanov, nasprotuje pa mu 54 odstotkov, pri čemer v zadnjih dveh mesecih nima pozitivne podpore niti v nobeni od najbolj konservativnih anket.

O Bidnu in davčnih olajšavah

Skozi približno 20-minutni nastop pred kaminom in božičnima drevesoma v Beli hiši je nenehno ponavljal, da je od Joeja Bidna nasledil zmešnjavo, ki jo poskuša urediti, in Američanom obljubil, da se bodo ugodne posledice njegovega največjega zakonodajnega dosežka - davčnih olajšav - začele čutiti prihodnje leto. Novembra 2026 bodo kongresne volitve, kjer ankete trenutno napovedujejo dober rezultat demokratom, ki so že letos novembra in decembra dosegali prepričljive volilne zmage, med drugim na županskih volitvah v New Yorku in Miamiju. Glavna skrb volivcev je, da je vse manj dostopno, medtem pa Trump besedo dostopnost opredeljuje kot demokratsko prevaro.

Donald Trump FOTO: AP

Trump med Američani trenutno uživa največ podpore zaradi praktično popolnega zmanjšanja nezakonitega priseljevanja, vendar pa ukrepom njegove vlade proti priseljencem, ki so že v ZDA, večina Američanov nasprotuje.

Vojakom obljubil čeke

V nagovoru je med drugim napovedal, da bo vsak ameriški vojak do božiča dobil ček za 1776 dolarjev, ker je simbolično leto ustanovitve države. Za leto 2026 jim je napovedal veliko užitkov v spremljanju svetovnega prvenstva v nogometu ter praznovanja 250 obletnice ZDA. Skozi nagovor je ognjevito prepričeval Američane, da cene v času njegove vladavine padajo. Inflacija je po zadnjih dostopnih podatkih trenutno tri odstotke letno, kot je bila tudi januarja letos. Skozi leto se je nekoliko znižala, vendar potem spet narasla zaradi Trumpovih carin, za katere je predsednik zatrdil, da so Ameriki navrgle večji del od 18.000 milijard dolarjev, kolikor jih je zagotovil državi. Resni analitiki o tej številki niti nočejo razpravljati, nekaj sto milijard dolarjev, kolikor jih je proračun dobil s carinami, pa so plačali ameriški uvozniki in potem potrošniki. "Carine. Moja najljubša beseda. Nihče ne more verjeti, kaj se tu dogaja. Še ni končano in napredujemo," je dejal Trump.

Pregon kriminalcev