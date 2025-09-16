Svetli način
Tujina

Trump napotil zvezno policijo v Memphis

Washington, 16. 09. 2025 10.00 | Posodobljeno pred 10 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
A.K. , STA
Komentarji
9

Predsednik ZDA Donald Trump je v ponedeljek z memorandumom ustanovil posebno zvezno delovno skupino za varnost mesta Memphis v zvezni državi Tennessee, ki se bo borila proti kriminalu, njen del pa bo tudi nacionalna garda. Obenem je napovedal, da bo kmalu storil enako za Chicago.

Memphis je tretje ameriško mesto z demokrati na oblasti, kamor predsednik pošilja nacionalno gardo. Pred tem jo je napotil v Los Angeles in prestolnico Washington. Republikanski guverner Tennesseeja Bill Lee je prihod vojske v Memphis pozdravil. Demokratski župan Memphisa Paul Young pa je dejal, da ni najbolj zadovoljen, a želi rešiti problem kriminala v mestu, poroča CNN.

Župan okrožja Shelby, ki zajema tudi Memphis, Lee Harris, je Trumpovo napoved označil za grožnjo demokraciji, člani mestnega sveta Memphisa pa so pozvali k ponovni vzpostavitvi zveznih sredstev za programe preprečevanja nasilja namesto vojaške prisotnosti. 

Trump
Trump FOTO: AP

Trump v Memphis pošilja uradnike zvezne policiste FBI, policiste Urada za tobak in strelno orožje (ATF), Agencije za boj proti mamilom (DEA), Službe za priseljevanje in carino (Ice) ter ministrstva za domovinsko varnost.

"To je zelo pomembno zaradi kriminala, ki se dogaja ne le v Memphisu, ampak v mnogih mestih. Delovna skupina bo replika naših izredno uspešnih prizadevanj tukaj v prestolnici," je dejal Trump ob podpisu memoranduma.

Policija v Memphisu sicer v nedavno objavljenem poročilu omenja napredek v boju proti kriminalu v prvih osmih mesecih letos. Skupno število kaznivih dejanj je padlo na najnižjo raven v zadnjih 25 letih, število umorov pa najnižjo raven v zadnjih šestih letih, navaja.

Odkar je poslal vojsko v Los Angeles in Washington, Trump s tem grozi tudi drugim mestom v ZDA. Med drugim bi nacionalno gardo poslal v Baltimore, Portland, New York in St. Louis, poroča CNN.

trump memphis
KOMENTARJI (9)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Slavko BabIč
16. 09. 2025 18.57
+0
tudi sionistov ne!
ODGOVORI
1 1
Slavko BabIč
16. 09. 2025 18.26
+2
Fotografija z zaspanimi otroki na kolesu v Gazi zmaga za Pulitzerjevo nagrado za fotografijo leto 2025!
ODGOVORI
3 1
tom74
16. 09. 2025 14.17
+5
Trumpa se da komentirat, zelnkota pač ne
ODGOVORI
5 0
Veščec
16. 09. 2025 12.25
+4
Malo po malo pa ne bo več USA,ampak TSA
ODGOVORI
5 1
HolopjeHitler
16. 09. 2025 11.27
-4
Pa ja ne bo udaril po lopovih, roparjih in podobnih? Levica že skače v zrak ...
ODGOVORI
5 9
Wolfman
16. 09. 2025 10.12
+3
Ve sabuhov in rumen že pnavseh slikah? Trebušna slinavka zagotov ni, a ne? Bomo videli, koliko mu je še ostalo.
ODGOVORI
5 2
HolopjeHitler
16. 09. 2025 11.28
+0
Kaj niste zdravnik? Boste pa ja sami postavili dagnozo, tako inteligentni kot ste ...
ODGOVORI
2 2
Wolfman
16. 09. 2025 11.36
+1
A vidiš da prikrivajo rumeno barvo kože! Slinavka upam, ali žolč, kar je tipično za take zavaljene požruhe!
ODGOVORI
3 2
zurc
16. 09. 2025 14.24
+1
pa to ste mu že v prejšnjem mandatu diagnosticirali tisoč in eno bolezen a trump še kar živi energično življenje
ODGOVORI
2 1
