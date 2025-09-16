Trump napotil zvezno policijo v Memphis

Župan okrožja Shelby , ki zajema tudi Memphis, Lee Harris , je Trumpovo napoved označil za grožnjo demokraciji, člani mestnega sveta Memphisa pa so pozvali k ponovni vzpostavitvi zveznih sredstev za programe preprečevanja nasilja namesto vojaške prisotnosti.

Memphis je tretje ameriško mesto z demokrati na oblasti, kamor predsednik pošilja nacionalno gardo. Pred tem jo je napotil v Los Angeles in prestolnico Washington. Republikanski guverner Tennesseeja Bill Lee je prihod vojske v Memphis pozdravil. Demokratski župan Memphisa Paul Young pa je dejal, da ni najbolj zadovoljen, a želi rešiti problem kriminala v mestu, poroča CNN.

Trump v Memphis pošilja uradnike zvezne policiste FBI, policiste Urada za tobak in strelno orožje (ATF), Agencije za boj proti mamilom (DEA), Službe za priseljevanje in carino (Ice) ter ministrstva za domovinsko varnost.

"To je zelo pomembno zaradi kriminala, ki se dogaja ne le v Memphisu, ampak v mnogih mestih. Delovna skupina bo replika naših izredno uspešnih prizadevanj tukaj v prestolnici," je dejal Trump ob podpisu memoranduma.

Policija v Memphisu sicer v nedavno objavljenem poročilu omenja napredek v boju proti kriminalu v prvih osmih mesecih letos. Skupno število kaznivih dejanj je padlo na najnižjo raven v zadnjih 25 letih, število umorov pa najnižjo raven v zadnjih šestih letih, navaja.

Odkar je poslal vojsko v Los Angeles in Washington, Trump s tem grozi tudi drugim mestom v ZDA. Med drugim bi nacionalno gardo poslal v Baltimore, Portland, New York in St. Louis, poroča CNN.