Trump grozi Rusiji, vendar z nižjo tarifno stopnjo kot senat

Vladimir Putin in Donald Trump

100-odstotna carinska stopnja, ki jo je Trump predstavil v ponedeljek, je pravzaprav veliko manjša od tiste, ki jo senat trenutno obravnava v okviru svojega zakona o sankcijah proti Rusiji iz leta 2025. Zakon bi v praksi uvedel carine s 500-odstotno stopnjo in uvedel enake sekundarne carine za vse države, ki kupujejo rusko nafto, uran ali zemeljski plin. Senat bi o tem lahko glasoval konec meseca, je prejšnji teden dejal vodja senatne večine John Thune .

Medtem v Bruslju nakazujejo, da bodo še naprej poskušali doseči dogovor z ZDA, potem ko je Trump čez vikend zagrozil s 30-odstotnimi carinami na blago iz EU in Mehike. "Nameravam se danes znova pogovoriti s svojimi ameriškimi kolegi," je v ponedeljek dejal komisar za trgovino Maroš Šefčovič, poroča Wall Street Journal.

Trump je nakazal, da bi bil morda odprt za drugačno carinsko stopnjo z nekaterimi trgovinskimi partnerji, ki jim je v preteklem tednu poslal pisma. "Vedno smo odprti za pogovore," je dejal v ponedeljek.

EU je že sporočila, da bo se vzdržala uvedbe povračilnih carin, saj si prizadeva za sklenitev trgovinskega sporazuma. Države članice EU so predhodno odobrile sveženj povračilnih carin, ki bi bile usmerjene na ameriški uvoz v vrednosti 21 milijard evrov (24,55 milijarde dolarjev), in trenutno pripravljajo drugi sklop, ki bi lahko bil usmerjen na blago v vrednosti do dodatnih 95 milijard evrov.

Mnogi sicer domnevajo, da gre pri vsem skupaj zgolj za pogajalsko taktiko Trumpa, ne pa verjeten končni scenarij. Pred tem je grozil z 20-odstotnimi in 50-odstotnimi dajatvami proti EU.