Trump napovedal ameriški prevzem Gaze in odstranitev 1,8 milijona Palestincev

"ZDA bodo prevzele Gazo in jo bomo predelali. Lastili si jo bomo in bomo odgovorni za odstranitev vseh neeksplodiranih bomb in drugih orožij," je med drugim dejal novi ameriški predsednik Donald Trump , potem ko je napovedal, da bodo Palestince preselili nekam kjer jim bo lepo. "Mislim, da bi morali dobiti dober, svež, prelep kos ozemlja, mi pa dobimo ljudi, ki bodo dali denar, da zgradijo in jo naredijo prijetno za prebivanje," je o dodal.

Predlagal je trajno preselitev Palestincev iz Gaze v sosednje države ter ponovil poziv Jordaniji in Egiptu, naj jih sprejmeta. "Če pogledaš skozi desetletja, Gaza je sama smrt. To se dogaja že leta. Vse je smrt. Če lahko dobimo čudovito območje za stalno preselitev v prijazne domove, kjer bodo srečni in se ne bo streljalo nanje, ne bodo jih pobijali, ne bodo zabodeni do smrti, kot se dogaja v Gazi," je dejal.

Kasneje je dejal tudi, da bo Gaza postala riviera Bližnjega vzhoda. "Nočem zveneti pameten, ampak riviera Bližnjega vzhoda. To bi bilo tako veličastno," je izjavil in ni izključil možnosti, da bodo ZDA tja poslale svoje vojake. "Storili bomo vse, kar bo potrebno. Če bo to potrebno, bomo to storili," je odgovoril na vprašanje o ameriški vojski.

Netanjahu: Trump je najboljši prijatelj Izraela

Izraelski premier Benjamin Netanjahu v svoji izjavi sicer ni povedal ali se s strinja z njegovo idejo, je pa Trumpovo nekonvecionalno razmišljanje, ki da bo Izraelu pomagalo uresničiti cilje, pohvalil. S to novo Trumpovo miselnostjo naj bi, po besedah Izraelca, skupaj preoblikovali Bližnji vzhod.

Trump kasneje ni odgovoril na vprašanje na podlagi česa bi lahko ZDA prevzele Gazo, dejal je le, da vidi dolgoročno lastništvo, ki bo stabiliziralo Bližnji vzhod. Dejal je, da do tega sklepa ni prišel zlahka, ampak so mu vsi s katerimi je govoril priznali, da je to odlična zamisel.

Tudi Netanjahu ni šel v podrobnosti, Trumpa pa je na novinarski konferenci imenoval za najboljšega prijatelja Izraela.

Zagotovil je, da bo Izrael končal vojno s Hamasom, ko bo zmagal. Nanizal je uspehe v času vojne s Hamasom, Hezbolahom in Iranom, pri čemer ameriške pomoči prejšnje vlade predsednika Joeja Bidna ni omenjal.

Poudaril je, da želi Izrael v Gazi doseči tri cilje - uničenje Hamasa, osvoboditev talcev in zagotoviti, da Izraelu iz Gaze več nikoli ne bo pretila grožnja.

Trumpovo napoved je že podprl tudi ameriški državni sekretar Marco Rubio, ki je na spletu sporočil, da so ZDA "pripravljene voditi in narediti Gazo spet lepo". "Gaza mora biti osvobojena Hamasa. Kot je dejal Trump, smo jo pripravljeni voditi. Prizadevali si bomo za mir v regiji za vse ljudi," je dodal.

'Trump odkrito poziva k etničnemu čiščenju'

Besede ameriškega predsednika so pretresle tako Američane kot mednarodno skupnost. Vrstijo se obsodbe.

Edina palestinsko-ameriška članica ameriškega kongresa Rashida Tlaib je Trumpa že obtožila "odkritega pozivanja k etničnemu čiščenju". "Popolnoma brez težav je zvezne sklade odvzel Američanom, financiranju izraelske vlade pa medtem še ni zaprl pipice," je dodala predstavnica demokratov v Michiganu.

Tlaibova je bila sicer kritična tudi do nekdanjega ameriškega predsednika - novembra 2023 je bila zaradi svoji obsodb izraelske vlade skoraj izključena iz kongresa.