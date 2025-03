Trump napovedal carine na uvoz kmetijskih pridelkov, ameriški kmetje v strahu

Svoje napovedi ni podrobneje pojasnil, ameriški kmetje pa s strahom pričakujejo povračilne ukrepe drugih držav. Ameriški kmetje na splošno pridelajo veliko več hrane, kot jih potrebuje ameriški trg in so odvisni od izvoza, ali pa potem v primeru Trumpovih carin od državnih subvencij.

Trump je na svojem družbenem omrežju Truth Social zapisal, naj se "veliki kmetje ZDA" pripravijo na to, da bodo začeli proizvajati veliko kmetijskih pridelkov, ki se bodo prodajali znotraj ZDA. Kot je dodal, bodo carine na pridelke iz tujine začele veljati 2. aprila.

Kitajska je že v prvem Trumpovem mandatu na Trumpove carine odgovorila s carinami na kmetijske pridelke iz republikanskih zveznih držav ZDA in tudi tokrat načrtuje podobno, poroča španska tiskovna agencija EFE, ki se sklicuje na kitajske medije.

Trump, ki je že uvedel 10-odstotne dodatne carine na uvoz iz Kitajske, namerava uvesti še dodatne 10-odstotne, ki naj bi začele veljati v torek skupaj s 25-odstotnimi carinami na uvoz iz Kanade in Mehike. S temi carinami želi Trump prisiliti Kitajsko, Mehiko in Kanado v ukrepe proti izvozu mamil in migrantov v ZDA.

Sintetična mamila naj bi po Trumpovih trditvah proizvajali na Kitajskem, v ZDA pa prihajajo preko meje s Kanado in Mehiko. Trump za višje carine potrebuje uradno utemeljitev za zavarovanje nacionalno-varnostnih interesov ZDA.

Trump je višje carine za Mehiko in Kanado napovedal že ob začetku svojega drugega mandata, nakar se je z voditelji obeh držav dogovoril za začasni premor, ki poteče v torek zjutraj. Ameriški proizvajalci avtomobilov in druga podjetja napovedujejo hude posledice za domačo industrijo in potrošnike.