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Trump napovedal do 100-odstotne carine na drone

Washington , 14. 08. 2026 09.34 pred 2 urama 2 min branja 15

Avtor:
A.K. STA
donlad Trump

Ameriški predsednik Donald Trump je v četrtek napovedal nove carine. Tokrat bodo te v višini do 100 odstotkov doletele uvoz brezpilotnih letalnikov in njihovih komponent, s čimer želi Trump zmanjšati odvisnost ZDA od uvoza v industriji, v kateri prevladuje Kitajska. Večina novih carin bo začela veljati 3. septembra.

Za uvedbo carin se je ameriški predsednik odločil z argumentom o zaščiti nacionalne varnosti, je zapisano v izjavi Bele hiše. V njej je pojasnjena 100-odstotna stopnja dajatev na uvoz nekaterih sistemov brezpilotnih letalnikov, vključno s tistimi, ki omogočajo, da vzletna teža preseže 25 kilogramov, in tistimi, ki se jih lahko uporablja v namene nacionalne varnosti, kot so termovizijske kamere in priklopne postaje.

Donald Trump
Donald Trump
FOTO: AP

Manjše drone bodo tako denimo doletele 25-odstotne carine.

V izjavi je po navedbah AFP navedeno, da bodo carine "spodbujale povečano domačo proizvodnjo" dronov in njihovih komponent ter zmanjšale odvisnost od tujih dobavnih verig.

Glede na podatke več študij je vodilno podjetje na tem področju kitajski DJI, ustanovljen leta 2006, ki obvladuje več kot dve tretjini svetovnega trga dronov.

Pretekli teden je sicer Kitajska napovedala omejitve izvoza dronov v ZDA in šest podjetij uvrstila na črni seznam kot odgovor na nove ameriške carine, ki jih je Washington uvedel zaradi prisilnega dela in pomislekov glede nacionalne varnosti.

Nove ameriške carine veljajo od 24. julija. Znašajo od 10 do 12,5 odstotka. Za trgovinske partnerice, ki so se zavezale k sprejetju in učinkovitemu izvrševanju prepovedi uvoza blaga, proizvedenega s prisilnim delom - med njimi so Kanada, Združeno kraljestvo in EU - velja 10-odstotna stopnja. Za druge večje partnerice, med njimi Indijo, Japonsko in Kitajsko, pa veljajo 12,5-odstotne carine.

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KOMENTARJI15

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ENDI
14. 08. 2026 12.15
Že brez carin so ameriški drono 10 x dražji.
Odgovori
0 0
JanezNovakJohn
14. 08. 2026 12.14
Verjetno sta se dogovorila s Putinom. Sedaj bo Kitajska podvojila prodajo dronov v Rusijo. Pametno Donći.
Odgovori
0 0
Hudi časi
14. 08. 2026 11.48
A ni že enkrat moral vračati carine nazaj dobaviteljem? Ker menda lahko predsednik dvigne carine samo do nekih 15 ali 20%.
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+2
2 0
jutri_pa_res
14. 08. 2026 11.35
V ZDA se vedno bolj krepi mnenje stroke, da je Trump dejansko psihično moten, po domače nor. V bistvu naj bi trpel za posebno vrsto demence, imenovano 'dezinhibicija'. Če malo poguglate, je to to. Poguglajte še (na kakšni UI), kako izgleda kombinacija narcisoidne motnje in dezinhibicije in dobite opis Trumpa. Kongres ga mora nujno odstaviti v dobro ZDA in celega sveta. S podobno kombinacijo motenj je v zgodovini znan rimski cesar Kaligula.
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+4
4 0
Ki zombi
14. 08. 2026 11.03
Bo pa zato sin Donalda T dobavljal ameriški vojski svoje drone. Kako priročno bogati predsedniška družina na račun Američanov. Res mu ni treba prej mati plače, saj na drugačen način kasira milijone.
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+2
2 0
alien number 9
14. 08. 2026 10.59
sploh ne zastopim zakaj uvaja carine na vse živo po celem svetu.........naj ZDA nehajo trgovati z vsemi pa da jih vidimo kako dolgo bodo zdržali.....katastrofa tale oranžni
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+3
3 0
zajfa
14. 08. 2026 10.40
Take škode, ki jo je naredil Clinton v začetku 90'ih skupaj z grabežljivimi kapital ZDA elito s svojim miopičnim planom (izvoz skoraj vse proizvodnje na Kitajsko) ne more popraviti 100 000 Trumpov. Totalni zajeb za 100 let vnaprej.
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-8
2 10
poper00
14. 08. 2026 11.26
Klinton je bil edini predsednik pod katerim se Amerika ni zadolžila tako,da ne piši bedarij.V svoji pristranskosti in branjenju oranžnega bobra in njegovih zločinov greste čez vse meje.
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+4
4 0
Hudi časi
14. 08. 2026 11.51
To je pa verjetno en trol predsednika naše vlade. On je Trumpov velik pristaš. Še za volitve mu je čestital, pa jih sploh ni zmagal.
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+2
2 0
Hihitalec
14. 08. 2026 10.35
Tiranija velenarcisoida se nadaljuje
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+4
6 2
travc
14. 08. 2026 10.28
🤣🤔🙏
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-1
0 1
mario49
14. 08. 2026 10.23
AMERIKACI , ne "amerikanosi", dajte že enkrat za vselej umakniti tega "pomarančnega , neukega, polnega samega sebe "lopova " z imenom TRUMP!!!!!
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+4
5 1
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