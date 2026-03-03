Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina
v živo

Napadi na Teheran in Bejrut, Trump napovedal maščevanje ameriških vojakov

Teheran , 03. 03. 2026 06.03 pred 27 minutami 6 min branja 0

Avtor:
Anja Kralj STA
Dim nad Bejtrutom

Napadi na Bližnjem vzhodu se nadaljujejo. Hormuška ožina je zaprta, s tem pa tudi ena izmed ključnih poti, po kateri prihaja nafta. Izraelske obrambne sile (IDF) pa so pozvale k evakuaciji Bejruta zaradi 'lastne varnosti prebivalcev', potem pa so potrdile, da so izvedle nove napade na iransko in libanonsko prestolnico. Nad mestom se že dvigajo oblaki črnega dima.

SPREMLJAJ DOGAJANJE V ŽIVO
07.33

Zaprli tudi ameriško veleposlaništvo v Kuvajtu

Ameriško veleposlaništvo v Kuvajtu se zapira zaradi napetosti v regiji, so sporočili. Veleposlaništvo je bilo včeraj domnevno tarča napada z dronom.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
07.20

Trump: ZDA imajo dovolj orožja za 'večno' vojno

Predsednik ZDA Donald Trump je na svojem omrežju Truth Social komentiral ameriške zaloge streliva ter zapisal, da lahko vojne samo s temi zalogami trajajo večno. "Imamo praktično neomejeno zalogo tega orožja. Združene države so založene in pripravljene na VELIKO ZMAGO!!!" je zapisal.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
07.07

Hormuška ožina zaprta

Poveljnik iranske revolucionarne garde general Sardar Džabari je sporočil, da je Hormuška ožina zaprta. Ob tem je vsem ladjam, ki bodo skušale prečkati strateško pomembno ožino za svetovno trgovino z energenti zagrozil, da jih bodo iranske sile napadle.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
07.00

Novi napadi na Teheran in Bejrut

Izraelska vojska je ob jutranjih napadih na Teheran in Bejrut izdala opozorila pred evakuacijo za dele južnega Libanona. Nad mestom se širi črn dim.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
06.36

Rubio napad na Iran v kongresu utemeljil z neposredno grožnjo

Ameriški državni sekretar Marco Rubio je v ponedeljek kongresu poročal o napadih na Iran. Po nastopu v kongresu je novinarjem povedal, da so ZDA napade začele, ker so se soočale z neposredno grožnjo iranskih napadov na ameriške cilje na Bližnjem vzhodu. Trump medtem omenja maščevanje za smrti ameriških vojakov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Noč na Bližnjem vzhodu je bila nemirna. Iranski konflikt dobiva vse večje regionalne razsežnosti, zdaj se je aktivno vključil tudi Hezbolah. Ta je prvič po intenzivnih izraelskih napadih leta 2024 proti Izraelu izstrelil rakete, potem ko je doslej enostransko upošteval prekinitev ognja. Izrael je odgovoril z napadi na Libanon. 

Napadi na Teheran in Bejrut

Izraelske obrambne sile (IDF) so potrdile, da so izvedle napade na iransko prestolnico Teheran in libanonsko prestolnico Bejrut. "IDF trenutno izvaja sočasne ciljne napade na vojaške cilje v Teheranu in Bejrutu," so zapisale v izjavi.

Izraelske obrambne sile (IDF) so pred tem izdale nujno opozorilo ljudem v južnih predmestjih Bejruta in v številnih vaseh.  V njem piše, naj se ljudje izogibajo stavbam, povezanim s Hezbolahom, in da je vsakdo v njihovi bližini ogrožen.

"Zaradi vaše varnosti se morate takoj evakuirati iz svojih domov," je dejal tiskovni predstavnik IDF  Avichay Adraee. Ko je bilo izdano opozorilo, so se v jutranje nebo nad Bejrutom dvigali gosti oblaki črnega dima. 

Trump napoveduje maščevanje

Pojavljajo se poročila o iranskem napadu, ki naj bi uničil ameriško letalsko bazo v Bahrajnu. Posnetek, ki ga je objavila tiskovna agencija Fars, povezana z iransko revolucionarno gardo (IRGC), kaže val raket, ki eksplodirajo v oddaljene cilje. ZDA tega še niso komentirale, poroča BBC.

V ponedeljek zvečer pa naj bi iranski droni napadli kompleks ameriškega veleposlaništva v Rijadu, pri čemer uvodoma ni bilo poročil o mrtvih ali ranjenih. Pred tem je Iran napadel veleposlaništvo ZDA v Kuvajtu, State Department pa je v ponedeljek vse Američane na Bližnjem vzhodu pozval, naj se vrnejo domov.

Trump pa namiguje, da bi se ZDA lahko kmalu maščevale za napad na veleposlaništvo v Rijadu. Trump je za NewsNation povedal, da se bodo ZDA kmalu maščevale za napad na ameriško veleposlaništvo v Rijadu in smrt ameriških vojakov. Doslej je bilo ubitih šest vojakov, 18 pa jih je ranjenih, so ZDA sporočile v ponedeljek zvečer.

Rubio napad na Iran v kongresu utemeljil z neposredno grožnjo

 Ameriški državni sekretar Marco Rubio je v ponedeljek kongresu poročal o napadih na Iran. Po nastopu v kongresu je novinarjem povedal, da so ZDA napade začele, ker so se soočale z neposredno grožnjo iranskih napadov na ameriške cilje na Bližnjem vzhodu.

Rubio je voditeljem obeh strank v obeh domovih kongresa o napadih poročal skupaj z obrambnim ministrom Petom Hegsethom. "Grožnja je bila absolutna in neposredna," je dejal Rubio in v podkrepitev argumenta navedel iranske povračilne napade, v katerih je po zadnjih podatkih Pentagona umrlo šest ameriških vojakov, poroča ABC.

Rubio je povedal, da cilj napadov ni zamenjava režima v Teheranu ampak želijo zagotoviti, da Iran ne bo imel orožja, s katerim bi jih lahko ogrožal skupaj z zavezniki. "Zelo bi si želeli menjavo režima. Kot je dejal predsednik Donald Trump, bi si želeli, da bi iranski narod to izkoristil kot priložnost, da se upe in odstrani voditelje," je dejal Rubio, vendar priznal, da vlada nima načrtov, kako bi Irancem pri tem pomagala.

"Medtem, ko bi si želeli novega režima, pa je bistvo to, da ne glede na to kdo vodi to državo, ta država čez leto dni ne bo imela balističnih raket in dronov, s katerimi bi nas ogrožala. Gre za teroristični režim. Sponzorirajo terorizem in sodelujejo v njem," je dejal ameriški državni sekretar.

Rubio ni povedal, koliko časa bodo napadi trajali, je pa zagotovil, da najhujši napadi na Iran šele prihajajo.

"Kljub ponavljajočim se prizadevanjem moje vlade za diplomatsko rešitev zlonamernega ravnanja Irana je grožnja ZDA, zaveznikom ter partnerjem postala nevzdržna. V skladu so ameriške sile po mojem ukazu 28. februarja 2026 izvedle natančne napade na številne cilje v Iranu, vključno z lokacijami balističnih izstrelkov, zmogljivostmi za pomorsko miniranje, zračno obrambo ter zmogljivostmi za poveljevanje in nadzor," pa je v ponedeljek v pismu kongresu razloge za napad pojasnil Trump.

"Napadi so bili izvedeni za zaščito ameriških sil v regiji, zaščito ozemlja ZDA, zaščito ključnih nacionalnih interesov ZDA, vključno z zagotavljanjem proste pomorske trgovine skozi Hormuško ožino in za kolektivno samoobrambo naših zaveznikov, vključno z Izraelom," je utemeljil Trump in dodal, da v tem trenutku ni mogoče povedati, koliko časa bodo napadi trajali.

'Uničili bomo vsako ladjo, ki bo poskušala prečkati Hormuško ožino'

Medtem so zaprli Hormuško ožino. Iran je ladjam, ki bi prečkale Hormuško ožino, zagrozil z napadi. Poveljnik iranske revolucionarne garde general Sardar Džabari je v ponedeljek na iranski televiziji sporočil, da je Hormuška ožina zaprta. Ob tem je vsem ladjam, ki bodo skušale prečkati strateško pomembno ožino za svetovno trgovino z energenti zagrozil, da jih bodo iranske sile napadle, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Zažgali bomo vsako ladjo, ki bo poskušala prečkati Hormuško ožino," je general Džabari zapisal tudi v objavi na Telegramu. "Napadli bomo tudi naftovode in ne bomo dopustili, da bi iz regije odtekla kapljica nafte. Cena nafte bo v prihodnjih dneh dosegla 200 dolarjev," je dodal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Hormuška ožina med Omanom in Iranom povezuje Omanski zaliv na jugovzhodu in Perzijski zaliv na jugozahodu. To je edini izhod iz Perzijskega zaliva na odprto morje, preko nje pa gre okoli 20 odstotkov vse trgovine z nafto.

Članice Organizacije držav izvoznic nafte (OPEC) Savdska Arabija, Iran, Združeni arabski emirati, Kuvajt in Irak, izvažajo večino svoje surove nafte prek te ožine, predvsem v Azijo. Katar, eden največjih izvoznikov utekočinjenega zemeljskega plina na svetu, pa prek Hormuške ožine pošilja skoraj ves svoj utekočinjeni zemeljski plin. Katar je v ponedeljek ustavil proizvodnjo utekočinjenega zemeljskega plina.

 

Hormuška ožina
Hormuška ožina
FOTO: Profimedia

Merz se bo v luči konflikta na Bližnjem vzhodu sestal s Trumpom

Nemški kancler Friedrich Merz se bo danes v Washingtonu srečal z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. Merz bo prvi evropski voditelj, ki se bo s Trumpom sestal potem, ko so ZDA in Izrael v soboto začele napade na Iran. Pričakovati je, da bo glavna tema srečanja v Beli hiši ravno konflikt na Bližnjem vzhodu.

V luči ameriških in izraelskih napadov na Iran, v katerih je bil skupaj z več deset visokimi predstavniki iranskih oblasti ubit vrhovni verski voditelj ajatola Ali Hamenej, je pričakovati, da bo glavna tema srečanja v Beli hiši konflikt na Bližnjem vzhodu, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Sprva je bilo sicer načrtovano, da bodo v ospredju današnjega srečanja pogovori o vojni v Ukrajini, carinskih napetostih ter širših prizadevanjih za reševanje načetih transatlantskih odnosov.

Te so v zadnjem letu med drugim nakrhale kritike ameriške administracije na račun Evrope zaradi obrambnih izdatkov in politike priseljevanja, pa tudi zahteve ZDA po Grenlandiji.

Merz, ki je oster kritik iranskega vodstva, je v nedeljo v odgovoru na vprašanje, ali je bil napad na Iran skladen z mednarodnim pravom, dejal, da zdaj ni primeren čas, da bi "pridigali našim partnerjem in zaveznikom".

Hkrati je spomnil na pretekle neuspele poskuse Iran odvrniti od jedrskega in raketnega programa ter na to, kako iranske oblasti zatirajo lastno ljudstvo.

Merz bo sicer Belo hišo obiskal že drugič, odkar je maja lani postal nemški kancler.

iran zda

Nenavadno presenečenje: na vrtu našli mroža

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
bibaleze
Portal
Kam na družinski izlet? 5 čudovitih krajev, ki jih morate obiskati
Hitra in učinkovita pomoč: kako zaustaviti krvavitev iz otroškega nosu
Hitra in učinkovita pomoč: kako zaustaviti krvavitev iz otroškega nosu
5 zgodnjih znakov, da otrok potrebuje več čustvene podpore – in kako mu jo dati
5 zgodnjih znakov, da otrok potrebuje več čustvene podpore – in kako mu jo dati
Redko ime za fantka, ki ga nosi tudi sin Klemna Slakonje
Redko ime za fantka, ki ga nosi tudi sin Klemna Slakonje
zadovoljna
Portal
Znana Slovenka namignila, ali se bo razveselila fantka ali punčke
Dnevni horoskop: Ovni bodo potrepežljivi, biki iščejo toplino
Dnevni horoskop: Ovni bodo potrepežljivi, biki iščejo toplino
To je vadba, ki je obnorela ženske po vsem svetu
To je vadba, ki je obnorela ženske po vsem svetu
To so najlepši mokasini letošnje pomladi
To so najlepši mokasini letošnje pomladi
vizita
Portal
Nenaden kolaps pljuč pri 21-letnici razkriva nevarnost pnevmotoraksa
Napačna diagnoza lahko vzame leta življenja
Napačna diagnoza lahko vzame leta življenja
7 živil, ki dokazano zmanjšujejo vnetja v telesu
7 živil, ki dokazano zmanjšujejo vnetja v telesu
Nenadna intoleranca na hrano v odrasli dobi: vzroki, simptomi in kdaj k zdravniku
Nenadna intoleranca na hrano v odrasli dobi: vzroki, simptomi in kdaj k zdravniku
cekin
Portal
Zakaj so prispevki za s. p. čedalje višji?
Kako prihraniti na tisoče in kupiti kakovosten rabljen avto
Kako prihraniti na tisoče in kupiti kakovosten rabljen avto
Novim upravičencem prva pokojnina predvidoma sredi maja
Novim upravičencem prva pokojnina predvidoma sredi maja
Na voljo aplikacija za preverjanje veljavnosti vinjet
Na voljo aplikacija za preverjanje veljavnosti vinjet
moskisvet
Portal
Njeno oprsje je iz dneva v dan večje
Najstarejši primer redke genske bolezni, odkrit v objemu iz ledene dobe
Najstarejši primer redke genske bolezni, odkrit v objemu iz ledene dobe
Freudov psihološki trik, ki vam zagotavlja zmago v vsakem prepiru
Freudov psihološki trik, ki vam zagotavlja zmago v vsakem prepiru
F-35 so zdaj še bolj nevarni
F-35 so zdaj še bolj nevarni
dominvrt
Portal
Kdaj zamenjati kuhinjsko gobico?
71-letnica rešila slepega telička in bolno jagnje
71-letnica rešila slepega telička in bolno jagnje
Kako izbrati popolno posteljnino za miren in kakovosten spanec: resnica o številu niti
Kako izbrati popolno posteljnino za miren in kakovosten spanec: resnica o številu niti
Kuhinja prihodnosti: Kateri elementi gredo v pozabo?
Kuhinja prihodnosti: Kateri elementi gredo v pozabo?
okusno
Portal
Enostavna solata za zdravo malico, ki jo pripravite v nekaj minutah
To je najbolj okusen način priprave lososa
To je najbolj okusen način priprave lososa
Ena tistih jedi, ki jih z veseljem pojedo tudi otroci
Ena tistih jedi, ki jih z veseljem pojedo tudi otroci
Poceni namaz za zdrav zajtrk, ki vas bo očaral
Poceni namaz za zdrav zajtrk, ki vas bo očaral
voyo
Portal
Kmetija
Ben se vrača
Ben se vrača
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1551