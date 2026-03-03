Napadi na Teheran in Bejrut, Trump napovedal maščevanje ameriških vojakov

Noč na Bližnjem vzhodu je bila nemirna. Iranski konflikt dobiva vse večje regionalne razsežnosti, zdaj se je aktivno vključil tudi Hezbolah. Ta je prvič po intenzivnih izraelskih napadih leta 2024 proti Izraelu izstrelil rakete, potem ko je doslej enostransko upošteval prekinitev ognja. Izrael je odgovoril z napadi na Libanon.

Napadi na Teheran in Bejrut

Izraelske obrambne sile (IDF) so potrdile, da so izvedle napade na iransko prestolnico Teheran in libanonsko prestolnico Bejrut. "IDF trenutno izvaja sočasne ciljne napade na vojaške cilje v Teheranu in Bejrutu," so zapisale v izjavi. Izraelske obrambne sile (IDF) so pred tem izdale nujno opozorilo ljudem v južnih predmestjih Bejruta in v številnih vaseh. V njem piše, naj se ljudje izogibajo stavbam, povezanim s Hezbolahom, in da je vsakdo v njihovi bližini ogrožen.

Dim nad Bejtrutom AP

"Zaradi vaše varnosti se morate takoj evakuirati iz svojih domov," je dejal tiskovni predstavnik IDF Avichay Adraee. Ko je bilo izdano opozorilo, so se v jutranje nebo nad Bejrutom dvigali gosti oblaki črnega dima.

Trump napoveduje maščevanje

Pojavljajo se poročila o iranskem napadu, ki naj bi uničil ameriško letalsko bazo v Bahrajnu. Posnetek, ki ga je objavila tiskovna agencija Fars, povezana z iransko revolucionarno gardo (IRGC), kaže val raket, ki eksplodirajo v oddaljene cilje. ZDA tega še niso komentirale, poroča BBC. V ponedeljek zvečer pa naj bi iranski droni napadli kompleks ameriškega veleposlaništva v Rijadu, pri čemer uvodoma ni bilo poročil o mrtvih ali ranjenih. Pred tem je Iran napadel veleposlaništvo ZDA v Kuvajtu, State Department pa je v ponedeljek vse Američane na Bližnjem vzhodu pozval, naj se vrnejo domov. Trump pa namiguje, da bi se ZDA lahko kmalu maščevale za napad na veleposlaništvo v Rijadu. Trump je za NewsNation povedal, da se bodo ZDA kmalu maščevale za napad na ameriško veleposlaništvo v Rijadu in smrt ameriških vojakov. Doslej je bilo ubitih šest vojakov, 18 pa jih je ranjenih, so ZDA sporočile v ponedeljek zvečer.

Rubio napad na Iran v kongresu utemeljil z neposredno grožnjo

Ameriški državni sekretar Marco Rubio je v ponedeljek kongresu poročal o napadih na Iran. Po nastopu v kongresu je novinarjem povedal, da so ZDA napade začele, ker so se soočale z neposredno grožnjo iranskih napadov na ameriške cilje na Bližnjem vzhodu. Rubio je voditeljem obeh strank v obeh domovih kongresa o napadih poročal skupaj z obrambnim ministrom Petom Hegsethom. "Grožnja je bila absolutna in neposredna," je dejal Rubio in v podkrepitev argumenta navedel iranske povračilne napade, v katerih je po zadnjih podatkih Pentagona umrlo šest ameriških vojakov, poroča ABC. Rubio je povedal, da cilj napadov ni zamenjava režima v Teheranu ampak želijo zagotoviti, da Iran ne bo imel orožja, s katerim bi jih lahko ogrožal skupaj z zavezniki. "Zelo bi si želeli menjavo režima. Kot je dejal predsednik Donald Trump, bi si želeli, da bi iranski narod to izkoristil kot priložnost, da se upe in odstrani voditelje," je dejal Rubio, vendar priznal, da vlada nima načrtov, kako bi Irancem pri tem pomagala. "Medtem, ko bi si želeli novega režima, pa je bistvo to, da ne glede na to kdo vodi to državo, ta država čez leto dni ne bo imela balističnih raket in dronov, s katerimi bi nas ogrožala. Gre za teroristični režim. Sponzorirajo terorizem in sodelujejo v njem," je dejal ameriški državni sekretar. Rubio ni povedal, koliko časa bodo napadi trajali, je pa zagotovil, da najhujši napadi na Iran šele prihajajo. "Kljub ponavljajočim se prizadevanjem moje vlade za diplomatsko rešitev zlonamernega ravnanja Irana je grožnja ZDA, zaveznikom ter partnerjem postala nevzdržna. V skladu so ameriške sile po mojem ukazu 28. februarja 2026 izvedle natančne napade na številne cilje v Iranu, vključno z lokacijami balističnih izstrelkov, zmogljivostmi za pomorsko miniranje, zračno obrambo ter zmogljivostmi za poveljevanje in nadzor," pa je v ponedeljek v pismu kongresu razloge za napad pojasnil Trump. "Napadi so bili izvedeni za zaščito ameriških sil v regiji, zaščito ozemlja ZDA, zaščito ključnih nacionalnih interesov ZDA, vključno z zagotavljanjem proste pomorske trgovine skozi Hormuško ožino in za kolektivno samoobrambo naših zaveznikov, vključno z Izraelom," je utemeljil Trump in dodal, da v tem trenutku ni mogoče povedati, koliko časa bodo napadi trajali.

'Uničili bomo vsako ladjo, ki bo poskušala prečkati Hormuško ožino'

Medtem so zaprli Hormuško ožino. Iran je ladjam, ki bi prečkale Hormuško ožino, zagrozil z napadi. Poveljnik iranske revolucionarne garde general Sardar Džabari je v ponedeljek na iranski televiziji sporočil, da je Hormuška ožina zaprta. Ob tem je vsem ladjam, ki bodo skušale prečkati strateško pomembno ožino za svetovno trgovino z energenti zagrozil, da jih bodo iranske sile napadle, poročajo tuje tiskovne agencije. "Zažgali bomo vsako ladjo, ki bo poskušala prečkati Hormuško ožino," je general Džabari zapisal tudi v objavi na Telegramu. "Napadli bomo tudi naftovode in ne bomo dopustili, da bi iz regije odtekla kapljica nafte. Cena nafte bo v prihodnjih dneh dosegla 200 dolarjev," je dodal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP. Hormuška ožina med Omanom in Iranom povezuje Omanski zaliv na jugovzhodu in Perzijski zaliv na jugozahodu. To je edini izhod iz Perzijskega zaliva na odprto morje, preko nje pa gre okoli 20 odstotkov vse trgovine z nafto. Članice Organizacije držav izvoznic nafte (OPEC) Savdska Arabija, Iran, Združeni arabski emirati, Kuvajt in Irak, izvažajo večino svoje surove nafte prek te ožine, predvsem v Azijo. Katar, eden največjih izvoznikov utekočinjenega zemeljskega plina na svetu, pa prek Hormuške ožine pošilja skoraj ves svoj utekočinjeni zemeljski plin. Katar je v ponedeljek ustavil proizvodnjo utekočinjenega zemeljskega plina.

Hormuška ožina FOTO: Profimedia

