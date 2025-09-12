Svetli način
Tujina

Trump napovedal napotitev nacionalne garde še v Memphis

Washington, 12. 09. 2025 18.56 | Posodobljeno pred 31 minutami

STA , K.H.
Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da bo v kratkem napotil vojsko tudi v mesto Memphis, kjer naj bi bilo preveč kriminala. Po napotitvi nacionalne garde v Los Angeles čez poletje je Trump s podobnim ukrepom zagrozil še več ameriškim mestom, ki jih vodijo demokrati.

Nacionalna garda ZDA
Nacionalna garda ZDA FOTO: AP

V Chicago ameriški predsednik Donald Trump za zdaj vojske še ni poslal, ker sta guverner države JB Pritzker in župan Brandon Johnson napovedala odločno nasprotovanje, New Yorku pa je grozil z vojsko, če na volitvah novembra zmaga demokratski županski kandidat Zohran Mamdani.

Trumpova vlada je v Los Angelesu najprej okrepila dejavnosti zvezne Službe za priseljevanje in carine (Ice), čemur so se prebivalci uprli in so izbruhnili protesti, nakar je Trump tja napotil nacionalno gardo in marince.

V sodnih sporih je na koncu zmagal, konservativna večina vrhovnega sodišča ZDA pa ga je pred dnevi še bolj opogumila z odločitvijo, da lahko agenti Ice izvajajo aretacije domnevnih nezakonitih priseljencev na podlagi rasnih stereotipov.

"Gremo v Memphis. Memphis je globoko v težavah. Župan je vesel in bomo to uredili, kot smo uredili v Washingtonu," je za Fox News dejal Trump, ki ima pri svojem načrtu podporo demokratskega župana mesta Paula Younga in republikanskega guvernerja Tennesseeja Billa Leeja. Župan širšega okrožja Shelby, ki zajema celoten Memphis, Lee Harris, pa napotitvi nasprotuje.

Preberi še Trump: Chicago bo kmalu ugotovil, zakaj se imenuje ministrstvo za vojno

V primerjavi s prestolnico Washington s 690.000 prebivalci, kamor je Trump z namenom boja proti kriminalu vojsko že napotil, ima Memphis s podobnim številom prebivalcev (okrog 630.000) precej višjo stopnjo nasilnega kriminala.

Po podatkih urada za štetje prebivalstva ZDA so v Memphisu lani na 100.000 prebivalcev našteli 2501 nasilnih kaznivih dejanj, v Washingtonu pa 926. Na 100.000 prebivalcev so v Memphisu zabeležili skoraj 49 umorov, v Washingtonu pa 25.

V New Yorku z več kot 12 milijoni prebivalcev pa je denimo stopnja umorov le nekaj več kot štiri na 100.000 prebivalcev.

Nato bo okrepil prisotnost na vzhodnem krilu

KOMENTARJI (16)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ptuj.si
12. 09. 2025 19.47
Prebilič in Jovova govorita v EU parlamentu srbohrvaško ,se vam to zdi ok?
ODGOVORI
0 0
street45
12. 09. 2025 19.44
+1
Zanimivo kako tam jugu v Texasu in drugih predelih, večina kjer so republikanski volivci. Ko so jih spraševali zakaj imajo taki radi orožje in kaj jim pomeni. Ogromno odgovorov je bilo, da zato ker tako pokažejo tudi politikom, da jim ne morejo vzet pravic in da se lahko sami zaščitijo. Predvsem pa zaradi tega, ker nikoli ne bi pustili kakšnim predsednikom da bi grozili z ustrahovanjem z vojsko, itd...
ODGOVORI
1 0
M_teoretik
12. 09. 2025 19.42
V vsako vas, bi bolj zaleglo!?
ODGOVORI
0 0
M_teoretik
12. 09. 2025 19.44
+1
V rovte, pa še bolj!?
ODGOVORI
1 0
gr rg
12. 09. 2025 19.42
+0
Nima zastonj nadimka Krasnov, se je od Vladimirja marsikaj naučil.
ODGOVORI
1 1
M_teoretik
12. 09. 2025 19.40
+1
Men je žal vsakega nedolžnega človeka, ne glede na spol, barvo ali raso!?
ODGOVORI
1 0
M_teoretik
12. 09. 2025 19.40
+1
*barvo ali vero
ODGOVORI
1 0
Bartoreli77
12. 09. 2025 19.40
+2
Pravilno. Nore skrajne levičarje je potrebno spraviti v red.
ODGOVORI
4 2
trapo
12. 09. 2025 19.43
+2
A znaš pisat glede na to kakšne komentarje imaš ti to nebi prisodil
ODGOVORI
2 0
ho?emVšolo
12. 09. 2025 19.37
-2
Trump je zanimiv človek. Pred drugim mandatom je bil z eno nogo že v zaporu, predvsem pa že zaporniško fotografiran. Danes pa celemu svetu kaže, da se v politiki lahko vse zmore. Tudi kapital mu ne more do živega.
ODGOVORI
0 2
ptuj.si
12. 09. 2025 19.37
+0
Bravo Trump.
ODGOVORI
2 2
komarec
12. 09. 2025 19.33
+0
Največ kriminala je v Ameriki, v domovini demokracije. Nisem še slišal da bi kdo v S. Koreji naredil kakšno kriminalno kaznivo dejanje.
ODGOVORI
2 2
Slavko BabIč
12. 09. 2025 19.39
+0
trumpelj je že spucu tvojga Kirka!
ODGOVORI
1 1
Actual Asparagus
12. 09. 2025 19.31
+1
Legendarno. Spucat g4mat. Čemu jokate, levnuhi?
ODGOVORI
4 3
Slavko BabIč
12. 09. 2025 19.18
-1
Trumpelj uvaja nacizem!
ODGOVORI
3 4
