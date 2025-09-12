Trump napovedal napotitev nacionalne garde še v Memphis

V Chicago ameriški predsednik Donald Trump za zdaj vojske še ni poslal, ker sta guverner države JB Pritzker in župan Brandon Johnson napovedala odločno nasprotovanje, New Yorku pa je grozil z vojsko, če na volitvah novembra zmaga demokratski županski kandidat Zohran Mamdani.

Trumpova vlada je v Los Angelesu najprej okrepila dejavnosti zvezne Službe za priseljevanje in carine (Ice), čemur so se prebivalci uprli in so izbruhnili protesti, nakar je Trump tja napotil nacionalno gardo in marince.

V sodnih sporih je na koncu zmagal, konservativna večina vrhovnega sodišča ZDA pa ga je pred dnevi še bolj opogumila z odločitvijo, da lahko agenti Ice izvajajo aretacije domnevnih nezakonitih priseljencev na podlagi rasnih stereotipov.

"Gremo v Memphis. Memphis je globoko v težavah. Župan je vesel in bomo to uredili, kot smo uredili v Washingtonu," je za Fox News dejal Trump, ki ima pri svojem načrtu podporo demokratskega župana mesta Paula Younga in republikanskega guvernerja Tennesseeja Billa Leeja. Župan širšega okrožja Shelby, ki zajema celoten Memphis, Lee Harris, pa napotitvi nasprotuje.