Tujina

Trump napovedal pogovor s predsednikom Tajvana

Washington/Taipei, 21. 05. 2026 12.40 pred 1 uro 2 min branja 11

Avtor:
A.K. STA
Novoizvoljeni predsednik Tajvana Lai Ching-te

Predsednik ZDA Donald Trump je napovedal, da bo govoril s predsednikom Tajvana Lai Ching-tejem, kar bi predstavljalo odmik od diplomatske prakse in bi lahko vznejevoljilo Kitajsko. Do napovedi prihaja v obdobju, ko se ZDA odločajo o morebitni novi prodaji orožja otoku. Lai je na pogovor pripravljen, Kitajska temu ostro nasprotuje.

"Govoril bom z njim. Z vsemi govorim," je Trump v sredo po poročanju tujih tiskovnih agencij dejal v odgovoru na vprašanje, če namerava govoriti z Laijem pred sprejetjem odločitve o prodaji orožja.

"Ukvarjali se bomo s tem, s problemom Tajvana," je še dejal in obenem znova pohvalil svoj odnos s kitajskim predsednikom Xi Jinpingom, s katerim sta se minuli teden v okviru Trumpovega obiska sestala v Pekingu.

Neposreden pogovor Trumpa in Laija bi predstavljal odklon od desetletja uveljavljene diplomatske prakse. Odkar je Washington leta 1979 prekinil uradne vezi s Taipeijem in diplomatsko priznal Peking, namreč tovrstnega pogovora ni bilo.

Donald Trump in Ši Jinping
FOTO: Profimedia

ZDA sicer ohranjajo neuradne vezi s Tajvanom in v skladu z varnostnimi zavezami iz leta 1979 podpirajo obrambne zmogljivosti otoka, zlasti prek prodaje orožja. Glede odobritve prodaje zadnjega paketa orožja v vrednosti 14 milijard dolarjev, ki ga je ameriški kongres potrdil že januarja lani, mora Trump še sprejeti odločitev.

Kitajska dojema Tajvan kot del svojega ozemlja in ostro nasprotuje uradnim stikom Taipeija in tujih vlad. Med Trumpovim obiskom v Pekingu minuli teden je Ši obravnavo vprašanja Tajvana opredelil kot ključno za stabilnost v ameriško-kitajskih odnosih.

Lai je v odzivu na Trumpovo napoved pogovora z njim dejal, da je na to pripravljen. Kot je še poudaril glede na izjavo zunanjega ministrstva, je Tajvan zavezan ohranitvi statusa quo v Tajvanski ožini, Kitajsko pa je označil za motilca miru in stabilnosti.

Kitajska je medtem po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočila, da odločno nasprotuje uradnim izmenjavam med ZDA in Tajvanom, kot tudi ameriški prodaji orožja otoku.

"Kitajska poziva ZDA, naj uresniči pomemben konsenz, dosežen na srečanju kitajskega in ameriškega voditelja, spoštuje svoje zaveze in izjave ter z vprašanjem Tajvana ravna z največjo možno previdnostjo," je novinarjem povedal tiskovni predstavnik zunanjega ministrstva Guo Jiakun. Washington bi moral po njegovih besedah "prenehati pošiljati napačne signale" Tajvanu.

KOMENTARJI11

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Banion
21. 05. 2026 13.50
hm komaj je prišel s kitajske že dela zdraho. Mu niso dovolj jasno povedali ali ni hotel poslušati, kakor koli že. če je malo popravil odnose s kitajci jih bo sedaj do konca uničil. Se spomnite one pravljice o nekem hudem možu ki je obdeloval vst in kar z rokami zrahljal je je z nogami potacal.
Bad Minton
21. 05. 2026 13.43
Taiwan je že vnaprej izgubljen. Tko kot Ukrajina. Kitajci ga bodo zasedli, ostali svet pa pisniti ne bo upal.
First Last
21. 05. 2026 13.42
Zakonsko sprejet da ne morjo vladat starci ki pred sabo nimajo veliko let.
seter73
21. 05. 2026 13.48
nobenemu ni obljubljen jutri tako da bi bil na tvojem mestu, spoštljiv ter previden pri taksnih izjavah
myomy
21. 05. 2026 13.16
Povprečni Američan je vesel cenejših kitajskih izdelkov. Trumpove milijarderje pa očitno zelo motijo.
JackRussell
21. 05. 2026 13.13
Kaj bi rad zakuhal še več s**** kot ga je do sedaj. Naj se že enkrat briga kaj imajo po njihovih ulicah.
FreedomMan
21. 05. 2026 13.11
A je užaljen garfi klump ker je dobil košarico od Kitajcev, sedaj pa provocira ...če se Kitajci razjezijo bo šele videl kaj je velesila.
markan3
21. 05. 2026 13.12
će se kitajci razjezijo 🤣😅😆😂🤣😅😆😂
wsharky
21. 05. 2026 13.10
Slovenskemu zetu ni pomoči
markan3
21. 05. 2026 13.06
ridžo car !
Pajki
21. 05. 2026 13.01
Ampak ta je pa res nesposoben.
Imena, ki jih v Sloveniji nosi manj kot 5 ljudi
