Trump napovedal pogovor s predsednikom Tajvana

"Govoril bom z njim. Z vsemi govorim," je Trump v sredo po poročanju tujih tiskovnih agencij dejal v odgovoru na vprašanje, če namerava govoriti z Laijem pred sprejetjem odločitve o prodaji orožja.

"Ukvarjali se bomo s tem, s problemom Tajvana," je še dejal in obenem znova pohvalil svoj odnos s kitajskim predsednikom Xi Jinpingom, s katerim sta se minuli teden v okviru Trumpovega obiska sestala v Pekingu.

Neposreden pogovor Trumpa in Laija bi predstavljal odklon od desetletja uveljavljene diplomatske prakse. Odkar je Washington leta 1979 prekinil uradne vezi s Taipeijem in diplomatsko priznal Peking, namreč tovrstnega pogovora ni bilo.