Trump napovedal ponovno odprtje zloglasnega Alcatraza

Ponovno odprtje zapora Alcatraz bi po njegovem mnenju služilo kot "simbol zakona, reda in pravice". Trump bi, kot je poudaril, v zapor namestil "najbolj neusmiljene in nasilne kriminalce v Ameriki".

V nedeljskem zapisu na svojem omrežju Truth Social je Donald Trump napovedal nov ukrep. "Ameriko predolgo pestijo zlobni, nasilni in večkratni storilci kaznivih dejanj," je zapisal. "Danes naročam Uradu za zapore, naj skupaj z ministrstvom za pravosodje, FBI in ministrstvom za domovinsko varnost ponovno odpre bistveno večji in obnovljen ALCATRAZ," je dodal.

V njem so bili zaprti številni znani kriminalci, med njimi slavna gangsterja Al Capone in Mickey Cohen. Alcatraz so zaprli zaradi previsokih stroškov in propadajoče infrastrukture, poroča BBC. Po podatkih FBI je skupno 36 zapornikov izvedlo 14 poskusov pobega. Vse so ujeli ali pa poskusa pobega niso preživeli.

Zloglasni zapor je bil navdih tudi za številne filme, med drugim Birdman in The Rock.