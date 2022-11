Trump napovedal predsedniško kandidaturo za volitve 2024

"Ameriška vrnitev se začenja v tem trenutku. Naznanjam kandidaturo za predsednika ZDA," je dejal 76-letni Trump, ki je malce pred tem to storil tudi uradno z oddajo dokumentov Zvezni komisiji za volitve (FEC). V ognjevitem, uro dolgem govoru je Trump hvalil svoje dosežke in ostro kritiziral svojega naslednika Joeja Bidna. "Zagotovil bom, da Joe Biden ne prejme dodatnih štirih let," je napovedal.

Ameriški analitiki po vrsti ocenjujejo, da se je Trump za zgodnjo najavo kandidature odločil iz več razlogov. Na prvem mestu naj bi bilo upanje, da se bo s tem otresel kazenskega pregona. Ta mu grozi zaradi odtujitve zaupnih dokumentov iz Bele hiše, ščuvanja privržencev k napadu na kongres in zaradi poskusov sprevračanja izida predsedniških volitev, med drugim s pritiskom na državne uradnike Georgie, da mu samovoljno dodajo manjkajoče glasove.

Najbolj verjetna je skorajšnja obtožnica zaradi tajnih dokumentov, ki pa je pravosodni minister ZDA Merrick Garland doslej še ni vložil zaradi nenapisanega pravila, da se 60 dni pred volitvami obtožnic, ki bi lahko vplivale na potek volitev, ne vlaga.