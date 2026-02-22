Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Trump napovedal razkritje tajnih dokumentov o NLP-jih in nezemljanih

Washington, 22. 02. 2026 14.23 pred 1 uro 1 min branja 38

Avtor:
L.M.
Neznani leteči predmet

Predsednik ZDA Donald Trump je sporočil, da bo pristojnim institucijam naročil identifikacijo in objavo doslej tajnih dokumentov, povezanih z nezemeljskim življenjem, neidentificiranimi letečimi predmeti (NLP) ter neidentificiranimi zračnimi pojavi (UAP).

Na svojem družbenem omrežju Truth Social je po poročanju Euronews poudaril, da je zanimanje javnosti za to tematiko izjemno, zato želi zagotoviti večjo transparentnost. Obrambnemu ministrstvu in drugim agencijam naj bi naročil, da začnejo s postopkom razkrivanja relevantnih informacij.

Preberi še Obama presenetil: 'Nezemljani so resnični, a jih ni na Območju 51'

Razpravo je spodbudil nekdanji predsednik Barack Obama, ki je v intervjuju dejal, da so NLP-ji "resnični", vendar po njegovih besedah ni dokazov, da bi bili nezemljani nameščeni v skrivnih bazah, kot je Območje 51.

Kasneje je dodatno pojasnil, da glede na velikost vesolja obstaja statistična možnost življenja drugod, a so razdalje med osončji tako velike, da je verjetnost obiska Zemlje majhna. Ob tem je poudaril, da med svojim mandatom ni videl dokazov o stikih z nezemeljskimi bitji, piše Euronews.

Barack Obama, Donald Trump in Melania Trump
Barack Obama, Donald Trump in Melania Trump
FOTO: Profimedia

Donald Trump je Obami očital, da je z izjavami razkril zaupne informacije, kar po njegovem mnenju ni primerno. Dejal je, da ne ve, ali NLP-ji dejansko obstajajo, a je pripravljen objaviti dokumente, da bi razjasnil situacijo in odgovoril na vprašanja javnosti.

Donald Trump Barack Obama NLP nezemljani dokumenti

Moški skušal vdreti na Trumpovo posestvo, umrl pod streli agentov

Iran v dilemi: jedrski spor z ZDA in notranji protesti

  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI38

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Watch-Man X
22. 02. 2026 15.42
Maš tudi ljudi ki jih greyi redno obiskujejo...
Odgovori
+1
1 0
ivan res grozni
22. 02. 2026 15.40
Še malo pa bo objavil dokaze o ploščati Zemlji.
Odgovori
0 0
Sixten Malmerfelt
22. 02. 2026 15.32
Naj raje razkrije, kaj je delal na Epsteinovem otoku! Res mu v grlo teče voda!
Odgovori
+3
3 0
Watch-Man X
22. 02. 2026 15.29
Mi smo sam sužnji enter galaktične rase ki nas je prepričala da ne obstaja pa čeprav v vseh kultirah naše zgodovine...ubaid je bila pre mezopotamska civilizaja in v egiptu so sepertarian gods of underground...
Odgovori
+4
4 0
Watch-Man X
22. 02. 2026 15.32
Na japonskem so iz enega budističnega templa odmaknili kip ker je širil "teorije zarote" ...drgač so pa reptili tudi 4 dimenzijonalno jih lahko srečare na psihadeličnik drogah...
Odgovori
+2
2 0
Odisej25
22. 02. 2026 15.29
Bolje bi bilo, da bi odkril tajne dokumente, kdo je ubil Kennedya. Njegov minister za zdravstvo kategorično trdi, da ga je ubila CIA.
Odgovori
+2
2 0
BoriSe
22. 02. 2026 15.22
A se ta Trump ne zaveda, da je on trenutno samo zaposlen kot predsednik..to je samo začasna funkcija potem bo pa zopet navaden državljan..sicer bogat ampak navaden državljan in normalno je, da mu ne bodo razkrili vseh stvari tudi, ce bo hotel! Nekaterih stvari ne izdajajo pa tudi, če si predsednik! Ampak Trumpu se ne, da dopovedati nič..on res misli, da je sedaj Bog! Čudno se mi samo zdi, da še ni zahteval, da bi ga postavili za večnega predsednika ZDA..ampak ima še čas..lol
Odgovori
+0
1 1
Veščec
22. 02. 2026 15.20
on sam,je en velik nezemljan,pa to
Odgovori
-1
1 2
DJ-Pero
22. 02. 2026 15.15
Vse bo naredil, samo da Epsteina pozabimo! Zdaj bomo celo nezemljane spremljali, ha,ha... :)))
Odgovori
+1
3 2
BoriSe
22. 02. 2026 15.25
On bo vse naredil, da se vpiše v zgodovino ZDA pa ni vazno na kak način! Ampak na njegovo zalost se ga bodo ljudje zapomnili kot diktatorja, ki je ZDA popeljal nazaj v kamneno dobo! Kot predsednika kateri še ni slišal za demokracijo in za človekove pravice!
Odgovori
0 0
Yon Dan
22. 02. 2026 15.11
Seveda obstajajo in slabi, ki so pregnani, ki so bili v vrhu piramide odločanja v sedanjem globalističnemu satanistične.u sistemu. In dobri, ki pomagajo osvoboditi svet. Neuki, omejeni, bodo najbolj presenečeni, ko bo bodo razkrite civilizacije, ki živijo na zemlji. Na zemlji je za antarktiko, ki je prepovedana, za ledom, polno skritih celin, kjer živijo prijazna, mnogo naprednejša bitja. Zemlja je veliko večja, kot lažejo da je. Bo kmalu jasno vsem.
Odgovori
+3
5 2
Watch-Man X
22. 02. 2026 15.13
Velik je tudi disnormaciji...tko je koker david icke predava...je bilo pa v preteklosti na zemlji precej ras...so pa med nami..
Odgovori
+4
4 0
ivan res grozni
22. 02. 2026 15.42
Nujno poiščite zdravniško pomoč.
Odgovori
0 0
Watch-Man X
22. 02. 2026 15.07
Big M sej to dva tedna že čakam in opozarjam...
Odgovori
+6
7 1
Big M
22. 02. 2026 15.09
Kaj čakaš? Da ti povem, da nimaš hrbtenice? Opozarjal na kaj...da edino kak se lahko braniš je z minusi? Škoda besed 😐
Odgovori
-6
1 7
Watch-Man X
22. 02. 2026 15.10
Sej jesusa ste tudi križali sedaj se pa skrivate za njim.
Odgovori
+6
6 0
Big M
22. 02. 2026 15.12
Dej spravi se že k pameti pa odrasti. Bodi moški kot se spodobi...ne pa neka levnuraska lutka.
Odgovori
-4
2 6
Watch-Man X
22. 02. 2026 15.15
Če maš srečo ne rabiš pameti.
Odgovori
+2
3 1
Big M
22. 02. 2026 15.19
To ne traja dolgo, slej ko prej pride za tabo. Ne pozabi na minus, pi*kica
Odgovori
-1
2 3
ata_jez
22. 02. 2026 15.05
Prvi preCednik z nobelovo nagrado za mir ne more bit ... lahko pa je prvi, ki bo 'razkrinkal' nezemljane! 🤣 Res je kralj peskovnika! 🤣
Odgovori
+4
6 2
BoriSe
22. 02. 2026 15.27
Je pa zato predsednik kateremu je FIFA oziroma hinavski Infantino podaril podobno nagrado...lol
Odgovori
+1
1 0
BoriSe
22. 02. 2026 15.30
Nezemljanov ni potrebno razkriti..oni obstajajo! Samo v naši galaksiji je na milijarde zvezd kakor je naše sonce in okoli vsake zvezde kroži vsaj en planet! In takih galaksij in še ogromno večjih je v vesolju ogromno! In nihče mi ne bo trdil, da nezemljani oziroma izvenzemeljske civilizacije ne obstajajo! Če smo se razvili ljudje so se tudi druge oblike življenja povsod po vesolju! Trdito nasprotno bi bilo neumno in naivno!
Odgovori
+1
1 0
Watch-Man X
22. 02. 2026 14.58
Eno žrtva iz otoka je poročala da je imel epstein na posesti tudi leteči krožnik...
Odgovori
+5
9 4
neobremenjen_
22. 02. 2026 15.02
žrtva?
Odgovori
-4
2 6
Watch-Man X
22. 02. 2026 15.04
Žrtva ki so jo posiljevali ja
Odgovori
+6
6 0
Watch-Man X
22. 02. 2026 15.04
Žrtev
Odgovori
+6
6 0
Big M
22. 02. 2026 15.05
Glej-mož a zdaj pa si tu?
Odgovori
-7
0 7
Watch-Man X
22. 02. 2026 15.05
Sej boš hiter preobremenjen koker tvoj prednik ki se je iz jamle izvlekel 😇
Odgovori
+5
5 0
Watch-Man X
22. 02. 2026 15.06
Big M saj to sem zadnja dva tedna čakal 😂
Odgovori
+4
4 0
BoriSe
22. 02. 2026 15.31
Ja jaz ga imam tudi..en kroznik vržem in leti.. Drugače pa govoriš bedarije!
Odgovori
-2
0 2
Delboy Trotter
22. 02. 2026 14.55
Mislim da javnost bolj zanima objava vseh Epstein-ovih dokumentov.
Odgovori
+12
13 1
ata_jez
22. 02. 2026 15.07
ne ti zdaj s temi tretjerazrednimi temami ... spet 🤣 zdaj je svoboda Iranu in NLP!
Odgovori
+1
2 1
BoriSe
22. 02. 2026 15.33
Zakaj bi nas pa zanimalo!? Pedofil in posiljevalec je in pika! In tudi nezemljani bi te zanimali, ko bi ti eden potrkal na vrata! Smešno ampak nekoč se bo to zgodilo, če ne bomo prej uničili zemljo!
Odgovori
0 0
Watch-Man X
22. 02. 2026 14.54
Spet bojo samo potrdili stvari katere vemo a so za zdaj teorija zarote...nič novega ne bo dal ven..Nočemo tega hočemo vse epstein fajle!!!
Odgovori
+10
13 3
ata_jez
22. 02. 2026 15.16
Zanimiva je razlika med (tudi njihovimi) mainstream mediji in blogerji. Od katerih imajo nekateri tudi milijon spremljevalcev. Zdaj se samo čaka, da bodo počasi začeli padati iz hotelov.
Odgovori
+3
3 0
Watch-Man X
22. 02. 2026 14.53
Točno tko koker sem govoril sam da ne bo PD file.
Odgovori
+12
13 1
xxman.y
22. 02. 2026 14.51
Da le ne bo Obama edini... Mentalno na ravni 5 letnika.
Odgovori
+10
13 3
BoriSe
22. 02. 2026 15.35
Že ameriški kongresniki so izjavili, da je kot 6 leten otrok..nič se mu ne da dopovedati!
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Poslušajte svoje otroke: Ključ do zaupanja
Preseganje rivalstva med brati in sestrami: Od konflikta do sožitja
Preseganje rivalstva med brati in sestrami: Od konflikta do sožitja
Kako prepoznati visoko občutljivega otroka – in kako mu pomagati
Kako prepoznati visoko občutljivega otroka – in kako mu pomagati
Otroci bodo le to odnesli s seboj v odraslost
Otroci bodo le to odnesli s seboj v odraslost
zadovoljna
Portal
Ta hrvaški biser je bil razglašen za najlepše obalno mesto v Evropi
Tedenski horoskop: Biki bodo potrpežljivi, kozorogi čutijo odgovornost
Tedenski horoskop: Biki bodo potrpežljivi, kozorogi čutijo odgovornost
Dnevni horoskop: Device iščejo nadzor, škorpijoni hrepenijo po spremembi
Dnevni horoskop: Device iščejo nadzor, škorpijoni hrepenijo po spremembi
Umrl je igralec, ki smo ga poznali vsi
Umrl je igralec, ki smo ga poznali vsi
vizita
Portal
Hormonsko neravnovesje po 30. letu: prvi opozorilni znaki, ki jih ne smete spregledati
Življenje z lupusom jo je prikovalo na posteljo: sram jo je bilo prositi za pomoč, a dočakala je nepričakovano podporo
Življenje z lupusom jo je prikovalo na posteljo: sram jo je bilo prositi za pomoč, a dočakala je nepričakovano podporo
Odkritje starodavnih bakterij razkriva presenetljivo odpornost na sodobne antibiotike
Odkritje starodavnih bakterij razkriva presenetljivo odpornost na sodobne antibiotike
Najbolj zdravi sadeži za vaše telo: kateri res izstopajo po hranilni vrednosti
Najbolj zdravi sadeži za vaše telo: kateri res izstopajo po hranilni vrednosti
cekin
Portal
Seznam držav, kjer se danes najceneje je: presenetljivo poceni destinacije po svetu
Srečnež na tomboli zadel hišo, vredno milijone
Srečnež na tomboli zadel hišo, vredno milijone
2 navadi generacije Z, zaradi katerih je varčevanje veliko težje, kot je bilo za njihove starše
2 navadi generacije Z, zaradi katerih je varčevanje veliko težje, kot je bilo za njihove starše
Horoskopska znamenja, ki najpogosteje sprejemajo slabe finančne odločitve
Horoskopska znamenja, ki najpogosteje sprejemajo slabe finančne odločitve
moskisvet
Portal
Enzo Ferrari: vizionar, dirkač in graditelj imperija
Zakaj ženske po prvem zmenku izginejo? Odgovor je v teh navadah
Zakaj ženske po prvem zmenku izginejo? Odgovor je v teh navadah
Emily Ratajkowski navdušila v novi kampanji
Emily Ratajkowski navdušila v novi kampanji
Nespečnost ali le slab spanec? Odgovor skriva pravilo 3-3-3
Nespečnost ali le slab spanec? Odgovor skriva pravilo 3-3-3
dominvrt
Portal
Tako boste podaljšali življenje tulipanov v vazi
7 opravil, ki jih je najbolje narediti pred pomladjo
7 opravil, ki jih je najbolje narediti pred pomladjo
Dan bo hudi nesreči je izgubila še najboljšega prijatelja
Dan bo hudi nesreči je izgubila še najboljšega prijatelja
Viralni opičji mladič, ki je našel uteho v plišasti igrači
Viralni opičji mladič, ki je našel uteho v plišasti igrači
okusno
Portal
Popolno pecivo, ki se topi v ustih in ga vsi obožujejo
Hitri in hranljivi namazi, ki spominjajo na otroštvo
Hitri in hranljivi namazi, ki spominjajo na otroštvo
Božanska sladica, ki navduši z okusom in videzom
Božanska sladica, ki navduši z okusom in videzom
Domači kvas: preprosta rešitev, da ga ne boste več kupovali
Domači kvas: preprosta rešitev, da ga ne boste več kupovali
voyo
Portal
Ježek Sonic 2
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kmetija
Kmetija
Sanje Grofov
Sanje Grofov
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543