Trump napovedal razkritje tajnih dokumentov o NLP-jih in nezemljanih

Na svojem družbenem omrežju Truth Social je po poročanju Euronews poudaril, da je zanimanje javnosti za to tematiko izjemno, zato želi zagotoviti večjo transparentnost. Obrambnemu ministrstvu in drugim agencijam naj bi naročil, da začnejo s postopkom razkrivanja relevantnih informacij.

Obama presenetil: 'Nezemljani so resnični, a jih ni na Območju 51'

Razpravo je spodbudil nekdanji predsednik Barack Obama, ki je v intervjuju dejal, da so NLP-ji "resnični", vendar po njegovih besedah ni dokazov, da bi bili nezemljani nameščeni v skrivnih bazah, kot je Območje 51.

Kasneje je dodatno pojasnil, da glede na velikost vesolja obstaja statistična možnost življenja drugod, a so razdalje med osončji tako velike, da je verjetnost obiska Zemlje majhna. Ob tem je poudaril, da med svojim mandatom ni videl dokazov o stikih z nezemeljskimi bitji, piše Euronews.