Trump napovedal sprostitev ameriških rezerv nafte

Ameriški predsednik Donald Trump je svojega predhodnika Joeja Bidna redno ostro kritiziral, če je za uravnavanje cen bencina sproščal naftne rezerve. "Zdaj bomo rezerve rahlo zmanjšali, kar bo znižalo cene," je v sredo dejal za televizijo Local 12 in dodal, da bodo zaloge nato znova dopolnili.

"Trump počne tisto, kar sem ga pred tremi dnevi pozval, potem ko je po nepotrebnem povzročil dodatno zmedo in negotovost. Doslej je že ustvaril veliko več problemov, kot jih bo to rešilo – od blokade Hormuške ožine do njegove slabo načrtovane in nepremišljene vojne," se je na napoved odzval vodja demokratske manjšine v senatu Chuck Schumer.

Minister za energijo Chris Wright je kasneje sporočil, da bodo ZDA iz rezerv uvodoma sprostile 172 milijonov sodov nafte, kot del prizadevanj Mednarodne agencije za energijo (IEA) za stabilizacijo cen nafte po izbruhu vojne na Bližnjem vzhodu, zaradi katere so te močno poskočile.

Trump je v sredo obiskal Kentucky in Ohio ter sproti podajal izjave o vojni proti Iranu. V Kentuckyju je med drugim dejal, da so ZDA v vojni že zmagale, vendar je še niso pripravljene končati.

Izjavil je tudi, da so šli v Iran na ekskurzijo. V Ohiu je medtem povedal, da so iransko vodstvo uničili že dvakrat, da se sedaj pojavlja nova skupina in da bodo videli, kaj bo z njo, poročajo ameriške televizije.

Po navedbah časnika New York Times so medtem uradniki Pentagona članom kongresa sporočili, da je prvi teden vojne z Iranom ZDA stal 11,3 milijarde dolarjev (9,8 milijarde evrov).