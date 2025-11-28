Svetli način
Tujina

Trump napovedal ustavitev priseljevanja iz držav tretjega sveta

Washington, 28. 11. 2025 07.33 | Posodobljeno pred 53 minutami

STA , U.Z.
Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da bo ustavil migracije iz držav tretjega sveta in izgnal vse tuje državljane, ki predstavljajo varnostno tveganje. Za strožje ukrepe na področju migracij se je zavzel potem, ko je sporočil, da je po strelskem napadu v Washingtonu umrla pripadnica nacionalne garde.

Donald Trump je v videoklicu z ameriškimi vojaki med praznovanjem zahvalnega dne sporočil, da je 20-letna Sarah Beckstrom, ena od dveh pripadnikov nacionalne garde, ki sta bila v sredo ustreljena v bližini Bele hiše, podlegla poškodbam. "Drugi mladenič se bori za življenje. Njegovo stanje je slabo," je še dejal.

V luči tega je pozneje napovedal, da bo "trajno ustavil migracije iz vseh držav tretjega sveta, da si bo ameriški sistem lahko v celoti opomogel". Ob tem je na družbenih omrežjih zagrozil, da bo "razveljavil milijone nezakonitih dovoljenj za sprejem", ki jih je izdal njegov predhodnik Joe Biden, in izgnal vse, ki ne koristijo ZDA.

Prav tako namerava ukiniti subvencije na zvezni ravni za osebe, ki niso državljani ZDA, ter izgnati vse tujce, ki predstavljajo varnostno tveganje oziroma "niso združljivi z zahodno civilizacijo". "Te cilje bomo zasledovali z namenom doseči znatno zmanjšanje nezakonitega in motečega prebivalstva," je dodal.

Donald Trump FOTO: AP

Direktor službe za državljanstvo in priseljevanje (USCIS) Joseph Edlow je medtem v četrtek sporočil, da je odredil "ponovno preverjanje vseh zelenih kart za tujce iz vseh držav, ki vzbujajo zaskrbljenost".

KOMENTARJI (15)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Magic-G-spot
28. 11. 2025 08.31
Levaki bi tudi sam jim Ursula ne pusti pa desnica, ki vodi evropo, tako pravijo :) Mogoce jih pa Fajonova drzi na povodcu ker so pudeljcki ki mahajo z repom hihihi.
ODGOVORI
0 0
Bolfenk2
28. 11. 2025 08.31
Ko bi si le EU voditelji vzeli za vzor Trumpa.
ODGOVORI
0 0
Mizainstol
28. 11. 2025 08.30
+1
Pravilno, EU bi lahko vsaj to posnemala.
ODGOVORI
1 0
jablan
28. 11. 2025 08.30
+2
Bravo trump
ODGOVORI
2 0
Killing of Hind Rajab
28. 11. 2025 08.28
-3
kdo pa bo v usa delal ...??? ameri so preveč vitki in zagnani da bi pobirali zelje po velikih njivah...
ODGOVORI
0 3
jablan
28. 11. 2025 08.30
+1
Bos sel ti
ODGOVORI
1 0
daiči
28. 11. 2025 08.27
+1
Naši bruslčani pa naši levakarji bi se loh kj naučil od trumpa.
ODGOVORI
3 2
daiči
28. 11. 2025 08.28
+1
ampak ne, naši levi evroplani znajo sam ograje poderat, da prišleki laži čes pridejo, pa de se ne porežejo...
ODGOVORI
1 0
jablan
28. 11. 2025 08.31
-1
Desni so isti
ODGOVORI
0 1
Killing of Hind Rajab
28. 11. 2025 08.27
-2
kdo bi si mislil...vnuk ilegalnega priseljenca fridericha trumpa iz Nemčije bo izgnal ilegalne z zeleno karto s kakršno je v usa uvozil epstein melonijo kaus iz Avstrije...
ODGOVORI
0 2
jablan
28. 11. 2025 08.31
Ti si jih pa domov vzem
ODGOVORI
0 0
simc167
28. 11. 2025 08.23
-2
oranžna ogaba
ODGOVORI
2 4
daiči
28. 11. 2025 08.29
+1
a pol nima prov, kr se tiče ilegalnih migracij?
ODGOVORI
1 0
jablan
28. 11. 2025 08.32
Kasna si pa ti
ODGOVORI
0 0
kr en33
28. 11. 2025 08.05
+3
tako se dela.. "nasi" (gotovo ne moji) Bruseljcki pa bi inzenirje, doktorje najraje kar sami sem peljali in jim se zepnino dajejo... ze iz bosne vprasa kandidat za zaposlitev kaksno izobrazbo potrebuje delodajalec za delovno mesto.. potrjeno s prve roke..: "delodajalec: kaksno izobrasbo imas? Kandidat: sto ti treba?"...
ODGOVORI
5 2
