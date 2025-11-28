Trump napovedal ustavitev priseljevanja iz držav tretjega sveta

Donald Trump je v videoklicu z ameriškimi vojaki med praznovanjem zahvalnega dne sporočil, da je 20-letna Sarah Beckstrom , ena od dveh pripadnikov nacionalne garde, ki sta bila v sredo ustreljena v bližini Bele hiše, podlegla poškodbam. " Drugi mladenič se bori za življenje. Njegovo stanje je slabo ," je še dejal.

V luči tega je pozneje napovedal, da bo "trajno ustavil migracije iz vseh držav tretjega sveta, da si bo ameriški sistem lahko v celoti opomogel". Ob tem je na družbenih omrežjih zagrozil, da bo "razveljavil milijone nezakonitih dovoljenj za sprejem", ki jih je izdal njegov predhodnik Joe Biden, in izgnal vse, ki ne koristijo ZDA.

Prav tako namerava ukiniti subvencije na zvezni ravni za osebe, ki niso državljani ZDA, ter izgnati vse tujce, ki predstavljajo varnostno tveganje oziroma "niso združljivi z zahodno civilizacijo". "Te cilje bomo zasledovali z namenom doseči znatno zmanjšanje nezakonitega in motečega prebivalstva," je dodal.