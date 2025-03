Trump napoveduje dodatne 25-odstotne carine na uvožene avtomobile

Ameriški predsednik Donald Trump je v Beli hiši napovedal, da bodo ZDA 2. aprila uvedle dodatne carine v višini 25 odstotnih točk na uvoz avtomobilov v ZDA. Za avtomobile iz EU bi to pomenilo dvig carin na 27,5 odstotka. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je že izrazila globoko obžalovanje.

"Kar bomo naredili, so 25-odstotne carine na vse avtomobile, ki niso narejeni v ZDA. Če bodo narejeni v ZDA, ne bo nobenih carin," je novinarjem v Beli hiši povedal Trump, ki je sicer za 2. april že večkrat napovedal uvedbo tako imenovanih vzajemnih carin na ves uvoz.

To naj bi pomenilo, da bodo ZDA vsem državam obračunavale enake carine, kot jih te obračunavajo ZDA. Ali je današnja najava prvi korak k uvedbi vzajemnih carin ali morda napoved okleščene različice tega napovedovanega ukrepa, še ni povsem jasno.

Dejal je tudi, da bo 2. aprila z uvedbo vzajemnih carin napočil dan osvoboditve ZDA. "Vzeli bomo nazaj ves denar, ki so nam ga kradli dolga desetletja, proces pa začenjamo s carinami na avtomobile," je dejal Trump, ki je v ponedeljek za medij Newsmax razložil, da bodo določene države iz tega izvzete, vendar ni pojasnil, katere.

Po podatkih ameriškega ministrstva za trgovino so ZDA leta 2024 uvozile za 214 milijard dolarjev avtomobilov – večinoma iz Mehike, Kanade, Južne Koreje, Japonske in Nemčije. Ameriški analitiki opozarjajo, da bodo Trumpove carine podražile avtomobile v ZDA.

Padanje delnic. Trump: To se bo uredilo samo po sebi

Dodatne carine v višini 25 odstotnih točk bodo veljale tudi za vozila ameriških podjetij, ki niso izdelana v ZDA, kar je že pred Trumpovo izjavo povzročilo padanje delnic ameriških avtomobilskih velikanov. Trump je dejal, da ga to ne skrbi. "To se bo uredilo samo po sebi," je izjavil.

Dodatne carine naj bi sicer veljale za osebne avtomobile in lahka tovorna vozila.

Polovica vseh avtomobilov, ki se prodajo v ZDA, je izdelanih v tujini, Trumpova vlada pa bo carine začela zaračunavati s 3. aprilom, navaja Politico.

Za avtomobile iz EU je trenutna carinska stopnja v ZDA pri 2,5 odstotka. S temi dodatnimi carinami bi se tako zvišala na 27,5 odstotka. V EU je medtem carinska stopnja za ameriške avtomobile pri 10 odstotkih.

Ursula von der Leyen obžaluje ameriško odločitev

Na Trumpovo najavo se je že odzvala predsednica Evropske komisije von der Leyen. V prvem odzivu je zapisala, da globoko obžaluje ameriško odločitev. Avtomobilska industrija je po njenih besedah motor inovacij, konkurenčnosti in kakovostnih delovnih mest, ki jih zagotavljajo tesno integrirane dobavne verige na obeh straneh Atlantika. Carine so po drugi strani davki – slabe so za podjetja, še slabše pa za porabnike tako v ZDA kot v EU. "Najavo dodatnih carin bomo proučili, skupaj z drugimi ukrepi, ki jih ZDA načrtujejo v naslednjih dneh," je navedla. Dodala je, da se bo EU še naprej trudila najti rešitve s pogajanji, pri čemer pa bo kot velika trgovinska sila ščitila interese delavcev, podjetij in potrošnikov po EU.

Kanada že napovedala odziv

Kanadski premier Mark Carney je Trumpovo napoved označil za neposreden napad na kanadske delavce in napovedal povračilne ukrepe, je poročala tiskovna agencija AFP. "Branili bomo naše delavce, naša podjetja, našo državo. To nas bo bolelo, ampak bomo iz tega skupaj prišli močnejši. Seveda smo že naznanili povračilne carine, imamo tudi še druge možnosti," je povedal Carney, ki je nasprotovanje Trumpovim politikam postavil kot temelj svoje kampanje na volitvah, ki jih je razpisal za 28. april.