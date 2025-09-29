Trump pred srečanjem z Netanjahujem napoveduje 'nekaj velikega'

"Na Bližnjem vzhodu imamo resnično priložnost za veličino," je Trump zapisal v objavi na svoji platformi Truth Social. "Vsi smo na krovu za nekaj posebnega, prvič dosedaj. Uspelo nam bo," je dodal.

Trump naj bi Netanjahuju predstavil načrt v 21 točkah za končanje vojne v Gazi, je poročal časnik Times of Israel. Načrt naj bi vključeval takojšnjo izpustitev preostalih izraelskih talcev v zameno za več sto palestinskih zapornikov ter umik izraelske vojske z območja. Hamas glede na načrt ne bi imel več nobene vloge v Gazi, Izrael pa ne bi smel priključiti območja. Namesto tega bi oblikovali prehodno vlado, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.