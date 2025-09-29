Svetli način
Tujina

Trump pred srečanjem z Netanjahujem napoveduje 'nekaj velikega'

Ameriški predsednik Donald Trump bo v Beli hiši po napovedih sprejel izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja. Pred tem je v nedeljo napovedal "nekaj velikega" za Bližnji vzhod in zatrdil, da so "vsi na krovu za nekaj posebnega", poročajo tuje tiskovne agencije. Že v petek je izrazil mnenje, da je dosežen dogovor o Gazi.

"Na Bližnjem vzhodu imamo resnično priložnost za veličino," je Trump zapisal v objavi na svoji platformi Truth Social. "Vsi smo na krovu za nekaj posebnega, prvič dosedaj. Uspelo nam bo," je dodal.

Trump naj bi Netanjahuju predstavil načrt v 21 točkah za končanje vojne v Gazi, je poročal časnik Times of Israel. Načrt naj bi vključeval takojšnjo izpustitev preostalih izraelskih talcev v zameno za več sto palestinskih zapornikov ter umik izraelske vojske z območja. Hamas glede na načrt ne bi imel več nobene vloge v Gazi, Izrael pa ne bi smel priključiti območja. Namesto tega bi oblikovali prehodno vlado, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Ameriški predsednik Donald Trump in izraelski premier Benjamin Netanjahu
Ameriški predsednik Donald Trump in izraelski premier Benjamin Netanjahu FOTO: AP

Netanjahu naj bi bil pred srečanjem s Trumpom pod pritiskom skrajno desničarskih koalicijskih partnerjev in predstavnikov judovskih naseljencev, ki ga pozivajo k priključitvi delov Zahodnega brega in nadaljevanju vojne v Gazi, da bi dosegli popoln vojaški poraz Hamasa, dodaja AFP.

Trump je sicer v teh dneh po poročanju medijev napovedal, da Izraelu ne bo dovolil priključiti Zahodnega brega, ki naj bi bil del bodoče palestinske države.

Donald Trump Benjamin Netanjahu Gaza Bližnji vzhod Izrael Palestina
