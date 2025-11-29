Trump napoveduje popolno zaprtje zračnega prostora Venezuele

Venezuelska vlada na objavo po poročanju Al Jazeere še ni odgovorila. Izjava Donalda Trumpa sledi tednom ostre retorike visokih ameriških uradnikov, usmerjene proti venezuelskemu predsedniku Nicolasu Maduru .

"Vsem letalskim družbam, pilotom, preprodajalcem mamil in trgovcem z ljudmi: prosimo, upoštevajte, da je zračni prostor nad in okoli Venezuele popolnoma zaprt," je zapisal na svoji platformi Truth Social.

Ameriška administracija zaostrovanje ukrepov predstavlja kot del boja proti preprodaji mamil, vendar številni strokovnjaki za človekove pravice opozarjajo, da bi ZDA s tem lahko pripravljale teren za nezakonito odstranitev venezuelskega predsednika.

Washington je v zadnjih tednih v Karibsko morje napotil letalonosilko, ameriška vojska pa je izvedla smrtonosne napade na plovila, za katera trdi, da so povezana z drogo. Pri tem je bilo ubitih več deset ljudi.

Napetosti so se še poglobile, ko je ameriški predsednik napovedal možnost kopenskih operacij proti venezuelskim "drogovnim mrežam". V odgovor na to je Maduro v televizijskem govoru zatrdil, da se Venezuelci ne bodo pustili ustrahovati, poroča Al Jazeera.