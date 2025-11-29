Svetli način
Tujina

Trump napoveduje popolno zaprtje zračnega prostora Venezuele

Washington, 29. 11. 2025 15.02 | Posodobljeno pred 54 minutami

L.M.
7

Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal popolno zaprtje zračnega prostora nad in okoli Venezuele, kar pomeni novo zaostritev že tako napetih odnosov med državama.

"Vsem letalskim družbam, pilotom, preprodajalcem mamil in trgovcem z ljudmi: prosimo, upoštevajte, da je zračni prostor nad in okoli Venezuele popolnoma zaprt," je zapisal na svoji platformi Truth Social.

Venezuelska vlada na objavo po poročanju Al Jazeere še ni odgovorila. Izjava Donalda Trumpa sledi tednom ostre retorike visokih ameriških uradnikov, usmerjene proti venezuelskemu predsedniku Nicolasu Maduru.

Nicolas Maduro
Nicolas Maduro FOTO: AP

Ameriška administracija zaostrovanje ukrepov predstavlja kot del boja proti preprodaji mamil, vendar številni strokovnjaki za človekove pravice opozarjajo, da bi ZDA s tem lahko pripravljale teren za nezakonito odstranitev venezuelskega predsednika.

Washington je v zadnjih tednih v Karibsko morje napotil letalonosilko, ameriška vojska pa je izvedla smrtonosne napade na plovila, za katera trdi, da so povezana z drogo. Pri tem je bilo ubitih več deset ljudi.

Napetosti so se še poglobile, ko je ameriški predsednik napovedal možnost kopenskih operacij proti venezuelskim "drogovnim mrežam". V odgovor na to je Maduro v televizijskem govoru zatrdil, da se Venezuelci ne bodo pustili ustrahovati, poroča Al Jazeera.

tali?ni tom
29. 11. 2025 17.02
opa, američan misli da je kralj al kaj?? a bo kaj sankcij proti ameriki ki vztrajno ugonablja na tak in drugačen način venezuelo?? ne bo, divji kolonializem še vedno laufa,kjer se pa narod upre so voditelji diktatorji,vojni zločinci in podobno! v ameriški mentalitewti je splošno prepričanje da edino njihove letalonosilke,bombniki in bombe prinašajo demkracijo ,ki je seveda njim po godu! zeza venezuelo,honduras,kolumbijo,skratka,vse ki ne plošejo na ameriško muziko,oziroma zahodno! ampak,prej ali slej bo prišel čas ko bojo orlu polomili krila!
ODGOVORI
0 0
Veščec
29. 11. 2025 17.00
čedalje večji cirkus v ameriki zarad enga klovna
ODGOVORI
0 0
bor99
29. 11. 2025 16.51
+5
aja kr on bo zaprl zračni prostor. kdo pa misli da je ta pajac.
ODGOVORI
5 0
Port__CN
29. 11. 2025 16.49
+3
Trampi a si vprašal prijatla Putina če lahko ?
ODGOVORI
3 0
pa saj bo vredu
29. 11. 2025 16.42
+3
V Ukrajini ni nič kaj dosti ostalo. V Venezueli pa še je dosti nafte. Logično.
ODGOVORI
3 0
Grahek
29. 11. 2025 16.18
+6
Kje je zdaj evropa, ki bi morala sprožit ukrepe proti agresorju, ki hoče spremeniti oblast. Amerika očitno lahko dela kar hoče. Naj pustijo druge primiru in se odstranijo iz tujih ozemelj po vsem svetu!
ODGOVORI
6 0
tali?ni tom
29. 11. 2025 17.03
lej,nafta je v venezueli,evropa se bo slinila za krvavi sodček! bo takoj "voljna"!
ODGOVORI
0 0
