Trump napoveduje prepričljivo zmago Netanjahuja na izraelskih volitvah

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je dan po tem, ko je Donald Trump javno podprl njegovo kandidaturo objavil posnetek telefonskega pogovora z ameriškim predsednikom, v katerem sta si izmenjevala pohvale.
Trump je dejal, da pričakuje njegovo izjemno zmago, nato pa dodal: "Ti si človek, ki ga želim ob sebi, Bibi," pri čemer je uporabil Netanjahujev vzdevek. Opisal ga je kot bojevnika ter menil, da so nekateri z njim ravnali nepravično.
Mednarodno kazensko sodišče (ICC) je izdalo nalog za aretacijo Netanjahuja zaradi suma vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti v izraelski ofenzivi v Gazi, ki se je začela po napadih palestinskega gibanja Hamas na Izrael 7. oktobra 2023. Trumpova vlada je potem uvedla sankcije proti ICC.
Izraelski premier se je Trumpu zahvalil za sodelovanje pri napadih na Iran konec februarja in dejal, da morata delo dokončati, ker da tega ne bo storil nihče drug.
David Makovsky z Washingtonskega inštituta za bližnjevzhodno politiko ocenjuje, da ni jasno, ali bo Trumpova podpora bistveno vplivala na izraelske volivce. Netanjahu je polarizirajoča osebnost, zato je tudi število neopredeljenih volivcev razmeroma majhno.
Izraelski časnik Israel Hayom je nedavno poročal, da si Trumpova vlada prizadeva za oblikovanje izraelske vlade brez skrajno desnih zaveznikov sedanjega premierja. Ti podpirajo skrajne naseljence na Zahodnem bregu in pozivajo k izgonu Palestincev iz Gaze. Ameriški veleposlanik v Izraelu Mike Huckabee je poročanje zanikal.
Bolj zmerna koalicijska vlada bi po navedbah časnika lahko poskušala normalizirati odnose z dodatnimi arabskimi in islamskimi državami.
Netanjahu je v pogovoru s Trumpom omenil tudi širitev tako imenovanih Abrahamovih sporazumov, v okviru katerih so leta 2020 odnose z Izraelom normalizirali Združeni arabski emirati, Bahrajn in Maroko.
Netanjahujev glavni tekmec na volitvah, nekdanji poveljnik izraelske vojske Gadi Eisenkot, je po Trumpovi podpori izrazil spoštovanje do ameriškega predsednika, vendar poudaril, da lahko izraelskega voditelja izberejo le Izraelci.
Trump in Netanjahu sta v zadnjih letih vzpostavila tesno politično partnerstvo, čeprav sta oba v javnem mnenju številnih demokratičnih držav nepriljubljena. Oba sta se med opravljanjem funkcije izognila kazenskemu pregonu. Netanjahu se v Izraelu sooča z obtožbami korupcije, zaradi katerih bi lahko pristal v zaporu.