Trump napoveduje prepričljivo zmago Netanjahuja na izraelskih volitvah

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je dan po tem, ko je Donald Trump javno podprl njegovo kandidaturo objavil posnetek telefonskega pogovora z ameriškim predsednikom, v katerem sta si izmenjevala pohvale.

Trump je dejal, da pričakuje njegovo izjemno zmago, nato pa dodal: "Ti si človek, ki ga želim ob sebi, Bibi," pri čemer je uporabil Netanjahujev vzdevek. Opisal ga je kot bojevnika ter menil, da so nekateri z njim ravnali nepravično.

Mednarodno kazensko sodišče (ICC) je izdalo nalog za aretacijo Netanjahuja zaradi suma vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti v izraelski ofenzivi v Gazi, ki se je začela po napadih palestinskega gibanja Hamas na Izrael 7. oktobra 2023. Trumpova vlada je potem uvedla sankcije proti ICC.

Izraelski premier se je Trumpu zahvalil za sodelovanje pri napadih na Iran konec februarja in dejal, da morata delo dokončati, ker da tega ne bo storil nihče drug.

David Makovsky z Washingtonskega inštituta za bližnjevzhodno politiko ocenjuje, da ni jasno, ali bo Trumpova podpora bistveno vplivala na izraelske volivce. Netanjahu je polarizirajoča osebnost, zato je tudi število neopredeljenih volivcev razmeroma majhno.