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Trump pozval Ice, naj nadaljujejo z zaustavljanjem vozil

Washington, 15. 07. 2026 18.02 pred 25 dnevi 2 min branja 8

Avtor:
STA
Ice agenti

Ameriški predsednik Donald Trump je pozval Službo za priseljevanje in carine (Ice), naj nadaljuje z zaustavljanjem vozil, ki ga je v torek zaradi dveh primerov smrtonosnega nasilja agentov Ice začasno prekinila.

Odločitev o tem, da začasno opusti zaustavljanje vozil, je Ice sprejel v torek, potem ko sta v tednu dni v dveh ločenih incidentih v zveznih državah Maine in Teksas pod streli njihovih agentov umrla dva priseljenca, čeprav nista bila tarči operacij proti nezakonitim priseljencem.

Trump je danes na svojem družbenem omrežju Truth Social zapisal, da zaustavljanje vozil predstavlja eno najpomembnejših in najučinkovitejših orodij Ice v boju proti kriminalu ter nezakonitemu priseljevanju, zato tega ne bi smeli opustiti.

Agenti ICE ustrelili moškega
Agenti ICE ustrelili moškega
FOTO: AP

Vodja urada za mejo Bele hiše Tom Homan je odločitev označil za kratkotrajen ukrep in dejal, da lahko Ice medtem svoje naloge opravlja tudi z drugimi metodami. Ministrstvo za domovinsko varnost pa je po incidentih napovedalo uvedbo telesnih kamer za pripadnike službe Ice po vsej državi, poroča CNN.

Odločitve, pozivi in napovedi so sledile ponedeljkovemu smrtonosnemu streljanju v mestu Biddeford v zvezni državi Maine na severovzhodu ZDA, kjer je agent Ice ustrelil 26-letnega zakonitega priseljenca iz Kolumbije Joana Sebastiana Guerrera.

Pred tem je bil 7. julija v Houstonu med podobno akcijo ubit 52-letni mehiški državljan Lorenzo Salgado Araujo, ki je 35 let živel in delal v ZDA brez težav z zakonom. Njegova družina je po navedbah ameriških medijev zatrdila, da je bil zelo blizu pridobitve dovoljenja za bivanje in delo.

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Ministrstvo za domovinsko varnost trdi, da je Araujo s svojim vozilom trčil v službeno vozilo Ice in ni upošteval ukazov agentov, zaradi česar je eden od njih streljal v samoobrambi. Družinski člani in sopotniki ubitega pa navedbe oblasti zavračajo in trdijo, da se agenti pred posredovanjem niso identificirali, do trčenja pa da je prišlo zaradi njihovega ravnanja.

Zvezne oblasti na Floridi preiskujejo še ločen primer, v katerem je bil v torek med begom pred zveznimi agenti v bližini mesta St. Augustine v prometni nesreči s tovornjakom ubit mehiški državljan, poroča CNN.

Mehika je medtem zaradi smrti več kot desetih mehiških državljanov v ujetništvu službe Ice vložila kazenske ovadbe na več ameriških zveznih in državnih sodiščih, ker uradni protesti niso zalegli.

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KOMENTARJI8

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zdravkob
16. 07. 2026 12.59
V ZDA se ne hecaš z oblastjo. Zlasti ne s policijo in podobnimi institucijami, od IRS dalje. To je tam splošno znano vsem. Ko srečaš oblast sodeluj, ker si sicer sumljiv in ne bodo čakali, da jih prepričaš, da jim nočeš nič hudega.
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+2
2 0
Wolfman
16. 07. 2026 14.14
Vlada ZDA, to je največje zlo. Vso tam že jèdo otroke.
Odgovori
-2
0 2
Bolfenk2
16. 07. 2026 10.12
Država se mora z vsemi sredstvi braniti pred ilegalnimi prišleki. Sicer nima smisla da imamo državo, če se bo moral pred nasilnimi ilegalci braniti vsak sam. Glede tega ima Trump prav. Tudi v EU nujno potrebujemo tak ICE.
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+3
4 1
dannyer
15. 07. 2026 21.31
koliko se ve ni bil čisto zakonit. toda upoštevati more policijo. že zaradi tega bi izgubil status. neprimišleno je vozil ni upoteval policija. Ni lepo tuda niti ene objave vseh žrtev odprtih vrat. Tim Waltz je pomilostil nezakonitega kateri je zlorablal otroke dokler ni Rubio posegel. vsaka mu čast.
Odgovori
+0
4 4
RDPESA
16. 07. 2026 10.07
Slab google prevod. A sam nisi sposoben tega napisat?
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+1
2 1
Bella Ciao1
15. 07. 2026 20.48
Svet poziva Američane, da končo odstavijo to grozljivo peklensko pomarančo
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-2
4 6
Dolgočasnež
16. 07. 2026 11.25
nima veze on je lutka tako kot si ti lutka na tem portalu..dežurni lhuzerji
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+2
2 0
krapezsaso
15. 07. 2026 20.21
Kaj drugega pričakovati od Amerov in njihovega predsednika...bruh...
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+0
3 3
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