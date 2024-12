Trump nasprotuje dogovoru o začasnem podaljšanju financiranja ameriških vladnih agencij

V izjavi, ki jo je podal skupaj s svojim bodočim podpredsednikom J. D. Vanceom, je Donald Trump zahteval, naj se iz dogovora zbrišejo vse koncesije demokratom, kongres pa naj nemudoma zviša dovoljeno zgornjo mejo zadolževanja vlade.

"Kongresnim republikancem je bilo ukazano, da zaprejo vlado, s čimer bodo škodili Američanom delavskega razreda, ki jih menda podpirajo. Če prelomiš dogovor med obema strankama, boš nosil posledice," je v odzivu na Trumpove izjave sporočil vodja kongresnih demokratov Hakeem Jeffries iz New Yorka.

Predsednik predstavniškega doma kongresa Mike Johnson iz Louisiane je v torek z demokrati dosegel načelen dogovor o podaljšanju financiranja vlade do sredine marca, v predlog pa so na zahtevo demokratov uvrstili tudi 100 milijard dolarjev za pomoč žrtvam naravnih nesreč.

Vnesli so še nekaj določil, kot je 30 milijard dolarjev pomoči kmetom, in Johnson je upal, da bo s podporo demokratov vse urejeno do petka, ko poteče veljavnost sedanjega podaljška za financiranje. Kongres že več let ni sposoben potrditi proračunskih zakonov in delo vlade se financira s tovrstnimi začasnimi podaljški.