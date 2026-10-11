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Trump naznanil 'energetsko premirje' med Rusijo in Ukrajino

Washington / Kijev / Moskva, 11. 10. 2026 18.41 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA Ti.Š.
Trump, Zelenski in Putin

Ameriški predsednik Donald Trump je naznanil, da sta Rusija in Ukrajina dosegli dogovor, da bosta prenehali napadati energetsko infrastrukturo druge strani. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v prvem odzivu povedal, da ga je sporočilo ameriškega predsednika presenetilo, da pa sprejema prekinitev ognja, kadar koli se bo začela.

"S takojšnjo veljavnostjo je v vojni med Rusijo in Ukrajino sklenjeno PREMIRJE NA PODROČJU ENERGIJE. Obe strani sta se strinjali. Ne kršite ga!" je ameriški predsednik Donald Trump danes zapisal na svojem družbenem omrežju Truth Social. Podrobnosti ni navedel.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v prvem odzivu za ameriški spletni medij Axios dejal, da ga je Trumpovo sporočilo presenetilo. "A če se Rusija strinja z energetsko prekinitvijo ognja, se strinja tudi Ukrajina. Če je predsednik Trump to izpogajal s Putinom – prosim obvestite nas, ko bo prekinitev ognja začela veljati – smo pripravljeni in to sprejemamo," je še dejal Zelenski.

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Ukrajinski predsednik je pred tem danes dejal, da bi bila Ukrajina pripravljena ustaviti napade na ruske rafinerije nafte, če bi Rusija omejila napade na ukrajinsko energetsko infrastrukturo. S tem se je odzval na Trumpove očitke, da ovira dogovor z Moskvo o končanju vojne in ignorira navodila, naj ne napada ruskih rafinerij.

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Odnos med Trumpom in Zelenskim se je zaostril v petek, ko je ameriški predsednik naznanil, da se ruski predsednik Vladimir Putin strinja z dobavo večjih količin dizelskega goriva ZDA in svetu in da bo Washington bo v zameno začasno omilil sankcije. Ukrajinski predsednik je opozoril, da bi dogovor o izvozu več milijonov ton ruskega dizelskega goriva v ZDA Moskvi zagotovil sredstva za nadaljevanje vojne proti Ukrajini, in ga označil za darilo Putinu.

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Cene goriv so močno narasle po začetku ameriško-izraelskih napadov na Iran konec februarja in blokadi Hormuške ožine, ki je ključna za svetovni pomorski promet z energenti. Povprečna cena navadnega bencina v ZDA je od takrat narasla za več kot 46 odstotkov, dizelskega goriva pa za 67 odstotkov. Trump je sicer krivdo za visoke cene nafte že večkrat pripisal ukrajinskim napadom na ruske rafinerije.

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Donald Trump Volodimir Zelenski Vladimir Putin energetsko premirje Ukrajina Rusija

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