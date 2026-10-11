Trump naznanil 'energetsko premirje' med Rusijo in Ukrajino

"S takojšnjo veljavnostjo je v vojni med Rusijo in Ukrajino sklenjeno PREMIRJE NA PODROČJU ENERGIJE. Obe strani sta se strinjali. Ne kršite ga!" je ameriški predsednik Donald Trump danes zapisal na svojem družbenem omrežju Truth Social. Podrobnosti ni navedel.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v prvem odzivu za ameriški spletni medij Axios dejal, da ga je Trumpovo sporočilo presenetilo. "A če se Rusija strinja z energetsko prekinitvijo ognja, se strinja tudi Ukrajina. Če je predsednik Trump to izpogajal s Putinom – prosim obvestite nas, ko bo prekinitev ognja začela veljati – smo pripravljeni in to sprejemamo," je še dejal Zelenski.