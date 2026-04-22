Tujina

Trump: Iran finančno propada

Washington, 22. 04. 2026 06.27 pred eno minuto 3 min branja 0

N.L.
Donald Trump

Ameriški predsednik Donald Trump je nekaj ur po podaljšanju prekinitve ognja s Teheranom poudaril, da Iran finančno propada. V objavi je še zapisal, da Teheran zahteva takojšnje odprtje Hormuške ožine in da "hrepeni po denarju". Pred tem je Bela hiša sporočila, da podpredsednik ZDA JD Vance ne bo odpotoval na pogajanja z Iranom v Pakistan, ker je Trump naznanil podaljšanje premirja z Iranom za nedoločen čas. Ni jasno kdaj naj bi se pogajanja nadaljevala, če sploh, saj jih Iran doslej še ni sprejel.

Trump je v objavi na svojem družbenem omrežju Truth Social dodal, da Iran izgublja po 500 milijonov dolarjev (450 milijonov evrov) na dan ter da se vojaki in policisti se pritožujejo, da ne prejemajo plač. Sporočilo je zaključil s klicem na pomoč SOS.

Ameriški predsednik je sicer v torek podaljšal prekinitev ognja z Iranom, ki bi se iztekla danes. Kot je objavil na družbenih omrežjih, želi tako omogočiti več časa za pogajanja, ob tem pa ohranja ameriško blokado iranskih pristanišč.

Prekinitev ognja bo po besedah Trumpa podaljšana, dokler iranska stran "ne bo predložila svojega predloga in se bodo pogovori tako ali drugače zaključili".

Iranska pogajalska delegacija naj bi sicer pred tem prek pakistanskega posrednika obvestila ameriško stran, da danes ne bo prišla na pogajanja v Islamabad

Plakat s šiitskim svetnikom in podobo vojne na Bližnjem vzhodu, ki visi v južnem Libanonu
FOTO: AP

JD Vance ne bo potoval v Pakistan

Trump je pred dnevi v enem od intervjujev povedal, da je Vance že na poti v Pakistan na drugi krog pogajanj z Iranom, nakar so ameriški mediji poročali, da so podpredsednika videli na poti v Belo hišo. Do tokratne objave ni bilo povsem jasno kje se Vance nahaja in ali bo potoval v Pakistan.

Trump je pred sporočilom Bele hiše v objavi na omrežju Truth Social dejal, da je premirje, ki se je začelo 8. aprila in bi poteklo danes zjutraj, podaljšal na prošnjo Pakistana, ker je iransko vodstvo resno razdeljeno in mu želi dati čas za poenotenje.

Trump je povedal, da je premirje podaljšal na prošnjo Pakistana.
FOTO: AP

"Glede na dejstvo, da je iranska vlada resno razdrobljena, kar ni nepričakovano, in po pozivu feldmaršala Asima Munirja in pakistanskega premierja Shehbaza Sharifa, naj napad na Iran zadržimo, dokler njihovi voditelji in predstavniki ne bodo pripravili enotnega predloga, bomo premirje podaljšali, dokler ne bo predložen njihov predlog in bodo razprave tako ali drugače zaključene," je zvečer sporočil Trump.

Dodal je, da je vojski naročil, naj nadaljuje z blokado in naj v vseh drugih pogledih ostane pripravljena na morebitno nadaljevanje spopadov, poroča BBC.

Preberi še Trump: Podaljšujemo premirje z Iranom

Drug krog pogajanj

Pakistanski premier Šehbaz Šarif se je v objavi na omrežju X zahvalil Trumpu, da je sprejel njegovo prošnjo za podaljšanje premirja. Dodal je, da upa, da bosta obe strani premirje upoštevali in bosta prišli do celovitega mirovnega dogovora v drugem krogu pogajanj v Islamabadu.

Trumpovo odločitev in prizadevanja Pakistana je pozdravil tudi generalni sekretar ZN Antonio Guterres, ki upa, da bo nastal prostor za diplomacijo in gradnjo zaupanja med Iranom in ZDA.

"Vse strani spodbujamo, naj izkoristijo ta zagon, se vzdržijo dejanj, ki bi lahko ogrozila premirje in se konstruktivno vključijo v pogajanja za dosego trajne in dolgoročne rešitve," je novinarjem Guterresove besede prenesel njegov tiskovni predstavnik Stephane Dujarric.

Nafta se je vseeno podražila

Kljub podaljšanju premirja so delniški indeksi na Newyorški borzi nazadovali, nafta pa se je podražila. Širši indeks S&P 500 je nazadoval za 0,6 odstotka, nafta vrste brent pa se je podražila za 3,1 odstotka na 98,48 dolarja za sod.

Kako v Parizu pomagajo pernatim in kosmatim pacientom?

  • 20
  • 19
  • 18
  • 17
  • 16
  • 15
  • 14
  • 13
  • 12
  • 11
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
bibaleze
Portal
Igor Mikič o mami Mariji: "Edina, ki je vedno verjela vanj"
Če si mama, potrebuješ točno te superge
Če si mama, potrebuješ točno te superge
6 znakov depresije pri očetih, ki jih skoraj vsi spregledamo
6 znakov depresije pri očetih, ki jih skoraj vsi spregledamo
Pri 40 letih je prvič postala mama, pri 50 pa igrala Bondovo dekle
Pri 40 letih je prvič postala mama, pri 50 pa igrala Bondovo dekle
zadovoljna
Portal
Viralni posnetek ženske, ki se ni zmenila za Harryja in Meghan
Dnevni horoskop: Ribe čaka uspeh, škorpijoni potrebujejo notranjo moč
Dnevni horoskop: Ribe čaka uspeh, škorpijoni potrebujejo notranjo moč
Varna kozmetika za vsak dan: katere sestavine preveriti pri izbiri?
Varna kozmetika za vsak dan: katere sestavine preveriti pri izbiri?
Je to najbolj znana slovenska podjetnica?
Je to najbolj znana slovenska podjetnica?
vizita
Portal
Motnje spanja: kdaj so lahko znak resnih težav z možgani
Začelo se je kot prehlad, končalo z izgubo ravnotežja
Začelo se je kot prehlad, končalo z izgubo ravnotežja
Kdaj je drhtenje lahko znak Parkinsonove bolezni
Kdaj je drhtenje lahko znak Parkinsonove bolezni
Zakaj se napihnjenost in zaprtost pojavita tudi pri zdravem prehranjevanju?
Zakaj se napihnjenost in zaprtost pojavita tudi pri zdravem prehranjevanju?
cekin
Portal
Vodnik po individualnem naložbenem računu za dolgoročno rast
Varčevanje je koristno, a ima svoje omejitve
Varčevanje je koristno, a ima svoje omejitve
'Kot Hrvaška, a ceneje'
'Kot Hrvaška, a ceneje'
Stranke želele preveriti, ali res delajo ročno in ali res zaposlujejo invalide
Stranke želele preveriti, ali res delajo ročno in ali res zaposlujejo invalide
moskisvet
Portal
Konec dolgoletne zaroke: Razšla sta se po 12 letih
Kaj pomeni, če sanjaš, da si gol pred drugimi?
Kaj pomeni, če sanjaš, da si gol pred drugimi?
Razkrila biseksualnost in novo partnerico
Razkrila biseksualnost in novo partnerico
Ali veste, kakšen pomen ima Mercedesova zvezda?
Ali veste, kakšen pomen ima Mercedesova zvezda?
dominvrt
Portal
Če imate na vratih pečice krpo, jo takoj odstranite
Pozor, nevaren hrošček lahko povzroči opekline kože
Pozor, nevaren hrošček lahko povzroči opekline kože
Ljubka psička priljubljene slovenske pevke očarala
Ljubka psička priljubljene slovenske pevke očarala
Ne izkopavajte ga! Močvirski tulipan je zaščiten – a obstaja rešitev za vaš vrt
Ne izkopavajte ga! Močvirski tulipan je zaščiten – a obstaja rešitev za vaš vrt
okusno
Portal
Sašo Stare o svojem kuharskem adutu: "Takoj za originalom je moja različica"
Izjemno hranljiv obrok po zgledu stoletnikov
Izjemno hranljiv obrok po zgledu stoletnikov
Ekstra okusna jed, pripravljena v samo 30 minutah
Ekstra okusna jed, pripravljena v samo 30 minutah
Pozabljena sladica naših babic, ki jo danes spet odkrivamo
Pozabljena sladica naših babic, ki jo danes spet odkrivamo
voyo
Portal
Kmetija
Nevarna četrt
Nevarna četrt
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Delovna akcija
Delovna akcija
