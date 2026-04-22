Trump: Iran finančno propada

Trump je v objavi na svojem družbenem omrežju Truth Social dodal, da Iran izgublja po 500 milijonov dolarjev (450 milijonov evrov) na dan ter da se vojaki in policisti se pritožujejo, da ne prejemajo plač. Sporočilo je zaključil s klicem na pomoč SOS. Ameriški predsednik je sicer v torek podaljšal prekinitev ognja z Iranom, ki bi se iztekla danes. Kot je objavil na družbenih omrežjih, želi tako omogočiti več časa za pogajanja, ob tem pa ohranja ameriško blokado iranskih pristanišč. Prekinitev ognja bo po besedah Trumpa podaljšana, dokler iranska stran "ne bo predložila svojega predloga in se bodo pogovori tako ali drugače zaključili". Iranska pogajalska delegacija naj bi sicer pred tem prek pakistanskega posrednika obvestila ameriško stran, da danes ne bo prišla na pogajanja v Islamabad

Plakat s šiitskim svetnikom in podobo vojne na Bližnjem vzhodu, ki visi v južnem Libanonu FOTO: AP

JD Vance ne bo potoval v Pakistan

Trump je pred dnevi v enem od intervjujev povedal, da je Vance že na poti v Pakistan na drugi krog pogajanj z Iranom, nakar so ameriški mediji poročali, da so podpredsednika videli na poti v Belo hišo. Do tokratne objave ni bilo povsem jasno kje se Vance nahaja in ali bo potoval v Pakistan. Trump je pred sporočilom Bele hiše v objavi na omrežju Truth Social dejal, da je premirje, ki se je začelo 8. aprila in bi poteklo danes zjutraj, podaljšal na prošnjo Pakistana, ker je iransko vodstvo resno razdeljeno in mu želi dati čas za poenotenje.

Trump je povedal, da je premirje podaljšal na prošnjo Pakistana. FOTO: AP

"Glede na dejstvo, da je iranska vlada resno razdrobljena, kar ni nepričakovano, in po pozivu feldmaršala Asima Munirja in pakistanskega premierja Shehbaza Sharifa, naj napad na Iran zadržimo, dokler njihovi voditelji in predstavniki ne bodo pripravili enotnega predloga, bomo premirje podaljšali, dokler ne bo predložen njihov predlog in bodo razprave tako ali drugače zaključene," je zvečer sporočil Trump. Dodal je, da je vojski naročil, naj nadaljuje z blokado in naj v vseh drugih pogledih ostane pripravljena na morebitno nadaljevanje spopadov, poroča BBC.

Drug krog pogajanj

Pakistanski premier Šehbaz Šarif se je v objavi na omrežju X zahvalil Trumpu, da je sprejel njegovo prošnjo za podaljšanje premirja. Dodal je, da upa, da bosta obe strani premirje upoštevali in bosta prišli do celovitega mirovnega dogovora v drugem krogu pogajanj v Islamabadu. Trumpovo odločitev in prizadevanja Pakistana je pozdravil tudi generalni sekretar ZN Antonio Guterres, ki upa, da bo nastal prostor za diplomacijo in gradnjo zaupanja med Iranom in ZDA. "Vse strani spodbujamo, naj izkoristijo ta zagon, se vzdržijo dejanj, ki bi lahko ogrozila premirje in se konstruktivno vključijo v pogajanja za dosego trajne in dolgoročne rešitve," je novinarjem Guterresove besede prenesel njegov tiskovni predstavnik Stephane Dujarric.

Nafta se je vseeno podražila